«Амкал» проиграл «Алании» и вылетел из Кубка России

«Амкал» проиграл «Алании» (0:1) в матче 1/32 финала Кубка России.
Единственный гол в игре на 11-й минуте забил полузащитник «Алании» Нури Абдоков.
Таким образом, «Алания» вышла в следующий раунд Кубка России, а «Амкал» прокинул турнир.
«Амкал» проиграл «Алании» (0:1) в матче 1/32 финала Кубка России.
Единственный гол в игре на 11-й минуте забил полузащитник «Алании» Нури Абдоков.
Таким образом, «Алания» вышла в следующий раунд Кубка России, а «Амкал» прокинул турнир.
Одно лишь название Амкал вызывает у меня лишь насмешку))
Одно лишь название Амкал вызывает у меня лишь насмешку))