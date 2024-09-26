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«Амкал» проиграл «Алании» и вылетел из Кубка России

вчера, 21:27
АмкалЛоготип футбольный клуб Амкал (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

«Амкал» проиграл «Алании» (0:1) в матче 1/32 финала Кубка России.

Единственный гол в игре на 11-й минуте забил полузащитник «Алании» Нури Абдоков.

Таким образом, «Алания» вышла в следующий раунд Кубка России, а «Амкал» прокинул турнир.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:18
Обидно, хотелось чтобы Амкал дошел до команд РПЛ.
mgdbqxkmm3st
mgdbqxkmm3st
вчера в 22:13
Аланию с победой, соперник был слабоват.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:09
Жаль, Амкал смотрелся лучше и моментов создали больше.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:54
С победой Аланию!
Одно лишь название Амкал вызывает у меня лишь насмешку))
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:42
Фаворит подтвердил своё превосходство в классе, хоть и не так убедительно.
Гость
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