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Аспас провёл 500 матчей за «Сельту»

вчера, 08:37

Нападающий Яго Аспас провел свою 500-ю игру за «Сельту». Это произошло в матче Ла Лиги против «Атлетико» (0:1).

По числу матчей за эту команду Аспас уступает лишь Маноло, у которого 533 игры.

Александр Мостовой в этом рейтинге на 10-м месте (290 матчей).

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Все комментарии
4pru6u43wqvb
4pru6u43wqvb
вчера в 15:10
Главное, что он провёл матч с Россией и не забил послематчевый пенальти, а остальное мелочи
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:03
Хороший результат.Поздравляем !!!
847f2dgfxnjj
847f2dgfxnjj
вчера в 09:53
Редкий результат для футболиста.
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 09:19
Приветствую! Тоже хотел про памятник написать
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:17
Аспас, конечно же, молодец...
Но при Мостовом Сельта играла гораздо лучше. Не зря его назвали Царём. Правда Мостовой считает себя царём и после окончания карьеры игрока. Да так, что критикует всех и вся. Хотя, у него даже тренерской лицензии нет.
bykhezs2859h
bykhezs2859h
вчера в 09:15
Такое достижение достойно уважения.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:02
Тоже заслуживает памятник, как Мостовой
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