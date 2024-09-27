Аспас провёл 500 матчей за «Сельту»

Нападающий Яго Аспас провел свою 500-ю игру за «Сельту». Это произошло в матче Ла Лиги против «Атлетико» (0:1).
По числу матчей за эту команду Аспас уступает лишь Маноло, у которого 533 игры.
Александр Мостовой в этом рейтинге на 10-м месте (290 матчей).
Но при Мостовом Сельта играла гораздо лучше. Не зря его назвали Царём. Правда Мостовой считает себя царём и после окончания карьеры игрока. Да так, что критикует всех и вся. Хотя, у него даже тренерской лицензии нет.
Но при Мостовом Сельта играла гораздо лучше. Не зря его назвали Царём. Правда Мостовой считает себя царём и после окончания карьеры игрока. Да так, что критикует всех и вся. Хотя, у него даже тренерской лицензии нет.