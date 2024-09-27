Аспас провёл 500 матчей за «Сельту»

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вчера, 08:37

Нападающий провел свою 500-ю игру за «Сельту». Это произошло в матче Ла Лиги против «Атлетико» (0:1).

По числу матчей за эту команду Аспас уступает лишь Маноло, у которого 533 игры.

Александр Мостовой в этом рейтинге на 10-м месте (290 матчей).