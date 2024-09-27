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Матч молодёжных команд «Спартака» и «Зенита» закончился потасовкой

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 08:15, ред.
Нет конечно...одни отечественные игроки...исключительно...
Просто ребята играют хорошо...потому и лидируют...
А потасовка.......ну молодёжь же.....мечтатели.....а мечты сам знаешь где сбываются.....
Думают.... пошумим кулаками помашем...как Соболев....авось и пригласят....как его...на сбытие мечт...))
dpxrb2x6wer3
dpxrb2x6wer3
сегодня в 06:49
Эмоций даже тут сверх норму.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 06:00
и в молодежку венделов напокупали?)
j2ycpbzs26m9
j2ycpbzs26m9
сегодня в 03:21
Ничего удивительного, когда узнаешь команды-соперницы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:17
По завершению инцидента арбитр вынес предупреждение футболисту «Спартака» Дмитрию Иванникову и вручил четыре желтые карточки игрокам «Зенита».

«Зенит» продлил беспроигрышную серию до восьми матчей и с 13 очками лидирует в чемпионате. На счету «Спартака» 6 очков и 7-я позиция.
ABir
ABir
сегодня в 02:12
Молодежь, кровь играет, матч принципиальный. Наказать по полной провокаторов и зачинщиков, оштрафовать на реальные деньги, чтобы послужило уроком.
9mujy83g68h3
9mujy83g68h3
сегодня в 00:28
Что из этой молодежи вырастет?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:27
бей и не беги))
85 номер смотрит спокойной ночи, малыши.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:23
Ну подрались и ничего страшного)
za6jhhubjpe7
za6jhhubjpe7
сегодня в 00:20
Спартак от обиды только дракой и отвечает.
qgw9fp33ud76
qgw9fp33ud76
сегодня в 00:11
Что тут удивительного, спартак опять проиграл и драку организовал.
adekvat
adekvat
вчера в 23:32
А кто в рукопашке победил?
Altafini
Altafini ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 23:29, ред.
Зенитушка не может быть не битым.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:24
Он подробно расскажет как все было, даже если об этом матче ничего не слышал. И , главное, что Зенит вне подозрений.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 23:19, ред.
Вы смотрели матч?)...Кто кого спровоцировал?...расскажите нам подробнее как всё было...
lotsman
lotsman
вчера в 23:14
А Спартак по другому не может. Наследник провокатора Промеса.)
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:13
Он не опасен)...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:12
Ну тогда ок!)
Там рядом и Дзюба ходит под 76-м номером)))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:11
Его держат)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:11
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:10
Вышел из чата)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:09
Не, просто решил прикинуться шлангом...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:09
Вообще-то не честно! У Спартака вон 73 борцов!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:07
Оштрафовать спартак надо!)
Futurista
Futurista
вчера в 23:06
На первом фото 85 номер Зенита решил отдохнуть...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:04
"Дурной пример заразителен " - ох не во всём надо подражать старшим товарищам...)))
Futurista
Futurista
вчера в 23:04
Копируют своих "кумиров")...
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