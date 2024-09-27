Матч молодёжных команд «Спартака» и «Зенита» закончился потасовкой

«Спартак» уступил «Зениту» в матче Молодёжной футбольной лиги (0:1).
Игра завершилась потасовкой с участием футболистов обеих команд.
«Спартак» уступил «Зениту» в матче Молодёжной футбольной лиги (0:1).
Игра завершилась потасовкой с участием футболистов обеих команд.
Просто ребята играют хорошо...потому и лидируют...
А потасовка.......ну молодёжь же.....мечтатели.....а мечты сам знаешь где сбываются.....
Думают.... пошумим кулаками помашем...как Соболев....авось и пригласят....как его...на сбытие мечт...))
Просто ребята играют хорошо...потому и лидируют...
А потасовка.......ну молодёжь же.....мечтатели.....а мечты сам знаешь где сбываются.....
Думают.... пошумим кулаками помашем...как Соболев....авось и пригласят....как его...на сбытие мечт...))
«Зенит» продлил беспроигрышную серию до восьми матчей и с 13 очками лидирует в чемпионате. На счету «Спартака» 6 очков и 7-я позиция.
«Зенит» продлил беспроигрышную серию до восьми матчей и с 13 очками лидирует в чемпионате. На счету «Спартака» 6 очков и 7-я позиция.
85 номер смотрит спокойной ночи, малыши.
85 номер смотрит спокойной ночи, малыши.
Там рядом и Дзюба ходит под 76-м номером)))
Там рядом и Дзюба ходит под 76-м номером)))