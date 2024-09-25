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Во время матча в Уругвае мячом разбили стекло в комментаторской кабине

вчера, 23:39
АльбионЛоготип футбольный клуб Альбион (Монтевидео)2 : 1Логотип футбольный клуб Монтевидео Сити ТоркеМонтевидео Сити ТоркеМатч завершен

В матче уругвайской Сегунды между «Альбионом» и «Монтевидео Сити» (2:1) было разбито стекло в комментаторской кабине.

Один из футболистов во время игрового момента попал в комментаторов. Никто не пострадал.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ k6tun35sjk5w (раскрыть)
сегодня в 05:09
Никто не пострадал, в следующий раз точнее будет.
k6tun35sjk5w
k6tun35sjk5w
сегодня в 05:05
А нечего про них всякую фигню в микрофон молотить на весь Уругвай!
Hauptman
Hauptman
сегодня в 00:23
Всякое бывает в футболе, даже иногда комментаторам достается.
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:11
Да-да тоже услышал!)))
У нас бы чердак столько вопил бы...))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:45, ред.
Мне одному показалось , что после звука разбитого стекла комментатор произнёс очень русское слово из трёх букв? )))
Гость
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