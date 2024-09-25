Во время матча в Уругвае мячом разбили стекло в комментаторской кабине

1727296786

вчера, 23:39

В матче уругвайской Сегунды между «Альбионом» и «Монтевидео Сити» (2:1) было разбито стекло в комментаторской кабине.

Один из футболистов во время игрового момента попал в комментаторов. Никто не пострадал.