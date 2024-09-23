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«Динамо» сравнило «Спартак» с дрессированной свиньёй

вчера, 11:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Динамо» сравнило «Спартак» с дрессированными свиньями после очного матча (2:2).

«Бело-голубые» выложили видео в социальных сетях.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:12
Понятно, что для Динам ничья со Спартаком сравни с победой, они уже и сами не чаяли сравнять, но Спартак помог.
Capral
Capral
вчера в 20:11
Вот и Слава БОГУ.
баск
баск
вчера в 20:11
Понятно, больше вопросов не имею..)))
Capral
Capral
вчера в 20:10
Я уже всё сказал и мог бы больше, но это запрещено распорядком, а закон я Уважаю. Ты всё перекрутил свою пользу, но другого я и не ожидал.
А про Есенина не надо, он общеизвестный был статистик- это всем известно, и все его знают, также, как и очерки Фесуненко из Бразилии.

Больше меня не тревожь. А дуэль ты проиграл и позорно с неё сбежал. Не хватает мужества это признать? Бывает...
баск
баск
вчера в 20:05, ред.
Твоя уверенность ни на чём не основана, кроме Верхолашина я много чего читал
о футболе, моё любимое о нем- в книгах Игоря Фесуненко и Льва Филатова,
оба- потрясающие расказчики, которыми можно зачитываться до дыр.
Не говоря уже о титанических статистических трудах Константина Есенина.

И где это я клялся раньше что-то вытащить из архива, но не сделал этого, напомни мне, если я запамятовал?)

Так ты сегодня от дуэли, кторую сам же и учредил, затем неудачно "выстрелив" сам, всё-таки уклонился, я правильно это понял?)
Capral
Capral
вчера в 19:58
Степашина я вспомнил, как свидетеля тех событий, когда Миша играл в тандеме со Стрельцовым. Книга Верхолашина- это всё, что у тебя есть про Динамо, я уверен. Ты её открыл- первый и последний раз, чтобы задать мне непопулярный вопрос. После нашей дуэли, через месяц, ты клялся божился предоставить мне наш спор из архива, но так и не сделал этого, ну и конечно многое другое... Я тебя не провоцировал, а только указал тебе- твое место, когда напомнил тебе о разных футбольных традицияx, разных стран.

Ну и конечно, я еще раз понял, что достойно проигрывать ты не умеешь. А раз так- не вижу смысла продолжать.
баск
баск
вчера в 19:49
Ты ещё как называл Гершковича великим форвардом.
Мне потратить время и найти это место?)
Это будет очень непросто, ибо ты необыкновенно плодовит, на это, видимо,
у тебя и расчёт. Но если потребуется- найду непременно.

Это я некрасиво себя веду и что-то сочиняю?)
Да ладно, я корректен и придерживаюсь темы, не более. В отличие от тебя, ты даже Степашина в этот спор зачем-то притащил..)

О Верхолашине- я просто тогда тебе проиллюстрировал на конкретном примере, что твои выпады в адрес других пользователей как раз и некрасивы.
Если ты Верхолашина не читал, то и ответить, естественно, не смог.
Любой человек может что-то не знать, или что-то не помнить, и это ни о чём не говорит.

Насчёт того, интересно ли мне с тобой беседовать- не льсти себе, ты частенько прибегаешь к различным способам демагогии, заваливаешь оппонета пустыми разговорами и нелепыми обвинениями, это не может вызывать интереса.

В том числе и сегодня именно ты спровоцировал меня на этот диалог, а никак не наоборот.
Но раз уж мне пришлось снова с тобой закуситься, повторяю вопрос-
ты убежал от дуэли и пытаешься утопить её в словах, или моя очередь "стрелять"?)
Capral
Capral
вчера в 19:33
Павел, ты некрасиво себя ведешь. Во-первых, ты вызвал меня на дуэль, задав мне вопрос Верхолашина. Во-вторых, на мой вопрос про Бескова и Сабо ты не ответил и ушел. Ну и наконец, я никогда не называл Гершковича забивным и великим, но, что я всегда говорил и говорю- что он Легенда нашего Клуба, игру котoрого я помню и люблю!!!
И пожалуйста- не сочиняй и не придумывай- это некорректно.
Я знаю, что тебе интересно со мной беседовать, но твои действия меня огорчают. Я привык к честной борьбе.

Всё, пока.
баск
баск
вчера в 19:26
Ну слава богу, ты наконец признал, что Гершкович был незабивным напом.
Именно поэтому он никак не может считаться великим.
Ну а рядом со Стрельцовым любой бы забивал хотя бы иногда, как Дзюба рядом с Халком. Или Рукаку- тоже великий форвард?)

Вот Стрельцов несомненно великий нап, у него, кстати, и стата соответствующая.
А Гершкович нет.

Что касается околофутбольной деятельноси Гершковича- тут уж мухи отдельно котлеты отдельно. Гершкович вообще славный мужик, но это, как грицца,
не профессия.
Тогда уж называй его великим общественником, много сделавшим для развития футбола, а не великим форвардом.

Однако- ты всё же завалил дуэль, которую сам же и назначил, или теперь моя очередь спрашивать?)
Capral
Capral
вчера в 19:22, ред.
Не, дорогой, так дело не пойдет и дело было не так.))) Ты задал мне вопрос из книги Верхолашина, о каком-то дублере Динамо, о котoром, вероятно кроме самого Верхолашина, никто и не знает. Я cразу сказал, что не знаю. После этого, пришел мой черед разрядить пистолет, и я задал тебе вопрос про Бескова и Сабо, на что, ты мне ответил, что не желаешь бодаться и ушел. И вот, только после этого, я рассказал тебе всё как было...

Бросай курить- это вредно. Я не курю уже 10 лет.
Короче, ладно, я устал, человек я немолодой, надо отдохнуть.

Честь имею.
Capral
Capral
вчера в 19:16
Вот еще, что могу тебе рассказать про Гершковича. Тебе вероятно знакома фамилия К.Ерёменко- лучший минифутболист 20-го века, Светлая ему Память!!! Ну и конечно, многие знают, что основателем московского минифутбольного клуба Динамо был именно он. Но мало кто знает, что соучредителем этого клуба, был, никто иной -как М.Д.Гершкович!!! Спросишь, откуда я это знаю? Отвечаю- от пресс атташе тогдашнего минифутбольного клуба Динамо .ГМитина, с которым я долгие годы общался, пока клуб существовал до 2018г...

И еще. Много лет назад, читал интервью С.Степашина о Гершковиче, с которым, он дружен и по сей день. Так вот, много лет назад, в Ярославле создавалась футбольная школа или что-то вроде того. Не хватало средств, u Степашин обратился к Мише, который в значительной степени и помог своиm вложением. Как, об игроке, Стапашин вспоминал о Гершковиче так: "Великолепный был игрок- технарь!!! Помню его по матчам за Торпедо, где Эдик раздавал, а Миша забивал!!!"

От себя добавлю, что решаюший гол в финале кубка СССР-77 против Торпедо, Казаченок, Земля ему пухом, забил именно с подачи Гершковича. Да, Миша мало забивал, но был лидером и забивал решающие мячи!!!
баск
баск
вчера в 19:12
    Capral
    Capral
    вчера в 18:38
      Capral
      Capral
      вчера в 18:36, ред.
        баск
        баск
        вчера в 18:28
        Отойду ненадолго в магаз, сигареты кончились..
        А то заведёшь потом волынку, что от тебя якобы кто-то бегает)))
        баск
        баск
        вчера в 18:19, ред.
        Конечно помню, что ты признал "свою неправоту", ещё бы ты её не признал- очевиднейшую вещь, в которой ты здорово пролетел, я до сих в недоумении на этот счёт- как некий старый болельщик Динамо мог не знать, за какой год Яшин получил свой Золотой мяч, если это знают даже дети??)

        Насчёт ошибки Бескова- ты щас заявишь, что он недооценил Гершковича?)
        Это вопос дискуссионный, к тому же из области "если бы да кабы".

        Насчёт физического повреждения- Сабо дали бутылкой по башке шотландские болельщики, выбежавшие на поле
        Capral
        Capral
        вчера в 18:14
        Всё, теперь, точно с этой странички я ухожу, не хочу больше нервировать Уважаемое начальство...
        Capral
        Capral
        вчера в 18:12, ред.
        Про Чили я признал свою неправоту и публично, ты не можешь этого не помнить. А вот с ринга, ты сбежал, после того, как не мог ответить на средний по сложности вопрос: "Кто из футболистов Динамо пострадал физически в финале КК-72 и какая главная ошибка Бескова в том финале". На это, ты мне ответил следущее: "Я не желаю с тобой бодаться", и ушел. Hу, так кто из нас прав?)))
        баск
        баск
        вчера в 18:07
        Ни с какого ринга я никогда не сбегал, да и от тебя сбегать смешно..))

        Ты давай ещё поведай, как Яшин "после Чили на несколько лет уходил из футбола", не держи в себе свои исторические достижения..)))

        Или ты ответил "последний раз"?
        Ну тогда до следующего с Гершковичем..)))
        Capral
        Capral
        вчера в 18:03, ред.
        Последний раз тебе отвечаю. Если бы ты, в прошлый раз не сбежал с ринга, затащив меня туда, я мог бы вызвать тебя на историческую дуэль. Но как тебе известно, дуэли не откладывали в долгий ящик, а решали на месте.

        Это только в повести Великого поэта, "Выстрел", Сильвио отложил свою дуэль на долгие года, в жизни так не бывает...)))

        Всё, продожай изучать википедию- это тоже неплохо.
        баск
        баск
        вчера в 17:57
        Ну-ну, ты про википедию друзьям расскажешь, полно доброкачественных чисто футбольных материалов и без неё, именно ими я всегда и пользуюсь.
        Здесь просто запрещены прямые ссылки, иначе я бы привёл реальные первоисточники))

        А будешь ты отвечать или нет- это твоё дело, хозяин-барин))

        В таком случае в следующий раз приведу сравнение результатов великого Гершковича с его современниками из других советских клубов, там тоже много интересного..)))
        Capral
        Capral
        вчера в 17:51
        С 1969г., болею я за Динамо, именно за Динамо- а не за банкирщину!!!!!!! А то что ты открыл википедию и взял оттуда данные, так это любой школьник может, кого ты этим удивил? Какой ты болельщик знающий- ты показал сейчас- вот этими википедийными цифрами...

        Мои футбольные советские познания известны всем, я многое помню и многое рассказываю. А вот, ты, свои берешь из вики...)))

        На этом всё, не провоцируй- не отвечу.
        баск
        баск
        вчера в 17:50
        Да, и ещё одно.
        Учитывая весь этот твой пафос про "настоящий ментовский клуб", ставлю тебя в известность, корифей, что с марта 22 года ФК Динамо снова принадлежит ВФСО Динамо, ВТБ только спонсор.

        Ставлю также тебя в известность, что по рождению Общество Динамо и его футбольный клуб соответственно- организации гебистские, а не ментовские, такие вещи вообще-то надо бы знать..))
        баск
        баск
        вчера в 17:32
        Насчёт же того, кто за кого болеет и кто кого видел, это ты кому другому вкручивай.
        Я за Динамо с раннего детства, с лета 69 года и по сей день.
        В отличие от тебя.

        И много кого видел в советском футболе, Гершковича в том числе.
        И ты себя с Динамо-то не ровняй, Динамо я люблю и уважаю, любого периода и любых результатов.
        Со всеми его успехами и провалами, опять же в отличие от тебя.

        Не отождествляй себя с Динамо, тем более теперь)
        баск
        баск
        вчера в 17:27
        А ты меня и не задерживаешь.
        По конексту же мне понятно, что всё-таки привести.))

        Итак, привожу.
        В период, когда Гершкович играл за Динамо, за клуб выступали нападающие:
        Гершкович, Павленко, Казачёнок, Шепель, Козлов, Байдачный, Кожемякин, Эштреков.

        (Таких ребят, как Васин, Церетели, Козинкевич и Крестененко нет смысла брать в расчёт из-за сликом малого количества сыгранных матчей, все не более 10ти).

        А теперь простой, но ёмкий показатель результативности у каждого из них
        (забитые голы / проведённые матчи) :

        Шепель- 0,36
        Павленко- 0,34
        Козлов- 0,31
        Байдачный- 0,31
        Кожемякин- 0,28
        Казачёнок- 0,20
        Эштреков- 0,16
        Гершкович- 0,14..

        Так что вот такой вот он, наш герой.
        Даже полное полено Эштреков, и тот был лучше Гершковича..)))

        Хотя надо признать, что если брать стату Эштрекова полностью за весь его 6-летний период в Динамо, с 68 по 73 год, то она окажется всё-таки хуже Гершковича, единственная из всех.

        Эштреков провёл 100 матчей за Динамо и забил в них 11 мячей.
        Тоже нап был хоть куда..)
        Capral
        Capral
        вчера в 17:01
          баск
          баск
          вчера в 16:52, ред.
            Capral
            Capral
            вчера в 16:39
            Я тебе уже неоднократно говорил и повторю еще раз- для всех присутсвующих.
            Ну так вот, после того, как Гершкович забил гол самому Л.И.Яшину- Светлая ему Память, Великий Вратарь подошел к Мише, обнял его и сказал: "Молодец! Продолжай, в том же духе! Только, мне, больше не забивай".))) А потом, спустя несколько лет, по приглашению Яшина и Бескова, Гершкович оказался в Динамо, в составе которого, он забивал лучшим европейским командам!!! А я напомню, что в 70-х. советский клубный футбол входил в пятерку лучших клубных чемпионатов Европы!!!!!!!

            И еще, когда Гершкович играл в Торпедо, его футбольным образованием занимался сам Э.А.Стрельцов, Светлая ему Память!!! Больше того, из воспоминаний Гершковича, Стрельцов мог с кулаками налететь на обидчика Гершковича на поле!!! Из воспоминаний многолетнего капитана Торпедо В.Юрина, Светлая ему Память, ст.тренер Торпедо 60-х, В.К.Иванов- Земля ему Пухом, больше всех в команде любил Гершковича, несмотря на то, что в команде были Стрельцов, Янец, Маношин и другие известные игроки...

            Гершкович, и по сей день ходит на матчи Динамо, в любую погоду, и до сих пор позиционирует себя- как динамовец, хотя играл и в Торпедо. И за ветеранов Динамо играл в 1985г., против ветеранов киевского Динамо...
            баск
            баск
            вчера в 16:22
            Тут кое-кто нам сейчас расскажет про "великого нападающего Гершковича", забивавшего в среднем по 2-3 мяча за сезон.

            Просим, просим..)))
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            8df6x4yx5tj9
            вчера в 16:04
            Смешное кино сняло Динамо.
            Гость
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