«Динамо» сравнило «Спартак» с дрессированной свиньёй

«Динамо» сравнило «Спартак» с дрессированными свиньями после очного матча (2:2).
«Бело-голубые» выложили видео в социальных сетях.
«Динамо» сравнило «Спартак» с дрессированными свиньями после очного матча (2:2).
«Бело-голубые» выложили видео в социальных сетях.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
А для НАС- Настоящих болельщиков ДИНАМО, Главными и Дорогими являются предыдущие, Великие поколения Динамовцев, которые ковали Славу Настоящему ментовскому ДИНАМО!!!!!!! Мы помним советский футбол и помним Настоящее ДИНАМО!!!!!!! Тут, кое-кто сравнивает историю Селтика с Глазго, видимо не очень хорошо понимая, что история разная- у советского футбола и британского, разные традиции, разные победы, разные болельщики и менталитет- тоже разный...
А для НАС- Настоящих болельщиков ДИНАМО, Главными и Дорогими являются предыдущие, Великие поколения Динамовцев, которые ковали Славу Настоящему ментовскому ДИНАМО!!!!!!! Мы помним советский футбол и помним Настоящее ДИНАМО!!!!!!! Тут, кое-кто сравнивает историю Селтика с Глазго, видимо не очень хорошо понимая, что история разная- у советского футбола и британского, разные традиции, разные победы, разные болельщики и менталитет- тоже разный...