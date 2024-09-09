Рафа Мир полностью отрицает обвинения в сексуальном насилии

Нападающий «Валенсси» опубликовал заявление, в котором подтверждает свою невиновность и называет необоснованными обвинения в сексуальном насилии.

После некоторого периода размышлений я хочу заявить о своей невиновности, подтвердив содержание заявления, сделанного моим адвокатом Хайме Кампанером. Как только он смог начать работать на равных с обвинениями, дело приняло важный оборот, который показывает, насколько безосновательны обвинения.

Я полностью доверяю органам правосудия в этой стране, с которыми я сотрудничал с первой минуты, чтобы прояснить факты.

По всем этим причинам я хотел бы принести свои самые искренние и глубокие извинения своему клубу «Валенсия», тренерскому штабу, партнёрам по команде и, прежде всего, болельщикам за то, что даже в выходной день не соблюдал строгий график, ожидаемый от профессионала, и тем более после старта сезона, который значительно превзошёл наши ожидания. Отныне все мои силы как профессионального футболиста будут направлены на помощь моему клубу и партнёрам по команде, и я также хочу поблагодарить свою семью за любовь и поддержку, которую они всегда мне оказывали. Ваша любовь и правда помогут мне преодолеть эту травматическую ситуацию, через которую я сейчас прохожу.