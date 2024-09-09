Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияИспания. Примера 2024/2025

Рафа Мир полностью отрицает обвинения в сексуальном насилии

вчера, 11:56

Нападающий «Валенсси» Рафаэль Мир опубликовал заявление, в котором подтверждает свою невиновность и называет необоснованными обвинения в сексуальном насилии.

После некоторого периода размышлений я хочу заявить о своей невиновности, подтвердив содержание заявления, сделанного моим адвокатом Хайме Кампанером. Как только он смог начать работать на равных с обвинениями, дело приняло важный оборот, который показывает, насколько безосновательны обвинения.

Я полностью доверяю органам правосудия в этой стране, с которыми я сотрудничал с первой минуты, чтобы прояснить факты.

По всем этим причинам я хотел бы принести свои самые искренние и глубокие извинения своему клубу «Валенсия», тренерскому штабу, партнёрам по команде и, прежде всего, болельщикам за то, что даже в выходной день не соблюдал строгий график, ожидаемый от профессионала, и тем более после старта сезона, который значительно превзошёл наши ожидания. Отныне все мои силы как профессионального футболиста будут направлены на помощь моему клубу и партнёрам по команде, и я также хочу поблагодарить свою семью за любовь и поддержку, которую они всегда мне оказывали. Ваша любовь и правда помогут мне преодолеть эту травматическую ситуацию, через которую я сейчас прохожу.

Напомним, Мир находится под следствием по обвинению в сексуальном насилии и нанесении телесных повреждений. В воскресенье две женщины заявили, что форвард «Валенсии» и его друг Пабло Хара совершили сексуальное насилие над ними в доме Рафаэля, куда они отправились после вечеринки. Оба футболиста были арестованы Гражданской гвардией.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Медиафутбольный матч сорван из-за Артёма Дзюбы
07 сентября
В «Атлетико» недовольны календарём Ла Лиги
07 сентября
Игрок «Зенита» Дркушич пострадал от петарды, брошенной в матче в Сербии
07 сентября
ОфициальноГлавный тренер молодёжной команды «Айнтрахта» погиб в ДТП
06 сентября
«Интернасьонал» подал иск на «Зенит» в ФИФА
05 сентября
ОфициальноВ Испании арестовали игрока «Валенсии»
03 сентября
Все комментарии
84p7j7c6rxyq
84p7j7c6rxyq
вчера в 13:06
Только идиоты озабоченные могут насиловать женщин, нормальным мужикам женщины и так уступят.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:03
Ну а кто же такое может признать !??))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 