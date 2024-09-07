Медиафутбольный матч сорван из-за Артёма Дзюбы

Медиафутбольный матч между «Амкалом» и Mandalorian Team был сорван из-за конфликта с участием нападающего Артёма Дзюбы.
В одном из моментов форвард пнул игрока соперников, после чего началась перепалка. «Амкал» покинул поле из-за отказа судьи вмешиваться в эпизод. Дзюба же назвал соперников «девочками».
Артём прокомментировал случившееся:
Он просил либо дать по желтой карточке, либо ничего. Сказал, что это дворовый футбол. Но это не дворовый футбол, а футбол с регламентом.
И этот гопник испортил шоу )
В этом футболе участники не обязаны профессионально уметь играть. Просто мячик покатать для своих персофанов. Он бы еще с кинжалом туда пришел, "эээ слышишь я твой мяч жариль знаешь как, вот так, вот как.."
И этот гопник испортил шоу )
В этом футболе участники не обязаны профессионально уметь играть. Просто мячик покатать для своих персофанов. Он бы еще с кинжалом туда пришел, "эээ слышишь я твой мяч жариль знаешь как, вот так, вот как.."
Но объяснять мне не надо.
Но объяснять мне не надо.
Я бы его давно дисквалифицировал.
Я бы его давно дисквалифицировал.