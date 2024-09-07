Медиафутбольный матч сорван из-за Артёма Дзюбы

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07 сентября 2024, 22:29

Медиафутбольный матч между «Амкалом» и Mandalorian Team был сорван из-за конфликта с участием нападающего .

В одном из моментов форвард пнул игрока соперников, после чего началась перепалка. «Амкал» покинул поле из-за отказа судьи вмешиваться в эпизод. Дзюба же назвал соперников «девочками».

Артём прокомментировал случившееся: