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Медиафутбольный матч сорван из-за Артёма Дзюбы

07 сентября 2024, 22:29

Медиафутбольный матч между «Амкалом» и Mandalorian Team был сорван из-за конфликта с участием нападающего Артёма Дзюбы.

В одном из моментов форвард пнул игрока соперников, после чего началась перепалка. «Амкал» покинул поле из-за отказа судьи вмешиваться в эпизод. Дзюба же назвал соперников «девочками».

Артём прокомментировал случившееся:

Он просил либо дать по желтой карточке, либо ничего. Сказал, что это дворовый футбол. Но это не дворовый футбол, а футбол с регламентом.

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Все комментарии
vfug5k3tev8v
vfug5k3tev8v
вчера в 11:45
Дзюба - это позор ! Он не уважает ни себя, ни соперника! За такое нужно лищать права выхода на футбольное поле! Позор!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:27
Вот поэтому Дзюбе нет места в большом футболе, скоро попрут и из дворового.Остаётся играть в футбол только на приставке.
4e45fj7gxpjd
4e45fj7gxpjd
вчера в 05:35
В данном случае судью надо на мыло отправить
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 01:06
Артёмка это Бузова в мире футбола!
Scorp689
Scorp689
07 сентября в 23:46
Где Дзюба там скандал...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
07 сентября в 23:17
Совсем скоро к нему добавится Соболев . )
TheBoLt
TheBoLt
07 сентября в 23:16
И почему я не удивлен. При слове Дзюба я часто вспоминаю момент в игре Зенита и Локо (Дзюба в Локо был), когда его уже заменили, а на поле начали толкаться. Этого ненормального вдвоем удерживали, чтобы он не вышел на поле потолкаться. И в этом весь Дзюба. Интеллект: 0, Рукопашная атака: 50.
sihafazatron
sihafazatron
07 сентября в 22:48, ред.
Так это и есть дворовой футбол))) хоть туда рукоблуда взяли, а он и там выделывается))
FreshMeat
FreshMeat
07 сентября в 22:47, ред.
вики: Медиафутбол, поп-футбол - разновидность футбола, команды в котором составлены преимущественно из знаменитостей (звёзд шоу-бизнеса, актёров и музыкантов, видеоблогеров и т. д.), а также футболистов, ранее выступавших в профессиональных клубах.
И этот гопник испортил шоу )
В этом футболе участники не обязаны профессионально уметь играть. Просто мячик покатать для своих персофанов. Он бы еще с кинжалом туда пришел, "эээ слышишь я твой мяч жариль знаешь как, вот так, вот как.."
drug01
drug01
07 сентября в 22:46
Дзюба уже дошёл до ручки, зачем ему этот футбол???
Naherger
Naherger
07 сентября в 22:42
Кто чего просил,че сказал - ниче не понятно
Но объяснять мне не надо.
25процентный клоун
25процентный клоун
07 сентября в 22:38
Рукагимовича включил
Alex_67
Alex_67
07 сентября в 22:31
Дзюба просто дурак...
Я бы его давно дисквалифицировал.
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