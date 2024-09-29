С нового сезона в европейских топ-лигах изменятся сроки трансферного окна

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вчера, 10:18

Ла Лига договорилась с европейскими топ-лигами об изменении сроков закрытия трансферного окна сезона 2025/2026. Теперь летние трансферы можно будет осуществлять до 15 августа.

Ранее европейские клубы обратились к своим национальным лигам с просьбой заключить совместное соглашение, чтобы изменить существующие правила трансферных окон. Неудовлетворенность была вызвана тем, что команды по-прежнему могли покупать и продавать игроков после начала сезона.

Сообщается, что изменения не коснутся зимнего трансферного окна.