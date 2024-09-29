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С нового сезона в европейских топ-лигах изменятся сроки трансферного окна

вчера, 10:18

Ла Лига договорилась с европейскими топ-лигами об изменении сроков закрытия трансферного окна сезона 2025/2026. Теперь летние трансферы можно будет осуществлять до 15 августа.

Ранее европейские клубы обратились к своим национальным лигам с просьбой заключить совместное соглашение, чтобы изменить существующие правила трансферных окон. Неудовлетворенность была вызвана тем, что команды по-прежнему могли покупать и продавать игроков после начала сезона.

Сообщается, что изменения не коснутся зимнего трансферного окна.

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Перевод с football-espana.net Фото: Сайт gettyimages.com
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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 16:19
Ну и правильно. Чтобы разрулить все купи - продай до начала игр.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ Ruslan Tumho (раскрыть)
вчера в 14:00
На что ты имеешь виду?
Ruslan Tumho
Ruslan Tumho ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 13:41
Чтобы барселоне помогать.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 12:00
Полная ерунда. Нередко игроки получают травмы в начале сезона, после пары матчей. Если ТО будет закрываться до начала сезона, кем дыры закрывать?
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:42
Разумный шаг. Ситуации, когда команды продолжают осуществлять трансферы после начала сезона, всегда вызывали вопросы. Теперь клубы будут вынуждены планировать свои действия более тщательно и заранее. Это должно сделать футбольные турниры более предсказуемыми и менее хаотичными.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:32
Было же примерно такое, а потом опять вернули все...
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 10:22
И зачем это?
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