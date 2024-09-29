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Гол Нгамалё помог московскому «Динамо» обыграть «Динамо» Махачкала

вчера, 20:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Московское «Динамо» переиграло «Динамо» из Махачкалы в 10-м туре РПЛ (1:0).

Гол забил Муми Нгамалё на 20-й минуте.

«Динамо» Москва идет на 4-м месте (20 очков), «Динамо» Махачкала находится на 12-й строчке (10 баллов).

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:43
Махачкала из РПЛ не вылетит. Бьются ребята! Усилить нападение и многим командам будет "привет" в лиге.
Николай 1
Николай 1
сегодня в 06:21
Как мы "болеем". С середины прошлого сезона моя супруга плотно смотрит со мной матчи Динамо:
Выхожу на лоджию покурить. Слышу кричит: " Коля!!!, Коля!!!" Бросаю только что прикуренную сигарету и бегу в комнату, потому, что последний раз она так меня звала, когда наша трехлетняя, а ныне сорокалетняя дочь пыталась моим мачете отрубить себе кусочек колбаски. И что же? Она Нгамале подбадривает! Хотел бы процитировать её же по поводу игры Фомина, но тут никаких извинений за моветон не хватит и меня забанят до недалекого конца моей жизни.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ баск (раскрыть)
сегодня в 03:11
Да и левый штрафной поставил, там Тюкавин на ногу Глушкову наступил, а судейка фол в пользу Динамо поставил.
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:45
Динамики одни, а те махачкалики))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:38
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:29, ред.
Так тут и те и другие динамики)...но как то слабенько и те и другие)...
lotsman
lotsman
вчера в 22:30
Я от Динамо М ожидал большего. Я понимаю, три очка взяты и это главное, но всё таки.)
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:21
Нгамалё прямо палочка - выручалочка для Динамо...
Ев17
Ев17 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:16
трижды
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:10
фк ДИНАМО г Москва - крепкий попался оршек..
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 21:59
Ничего страшного не случилось!Как бы не старались,плохие люди,Динамо Махачкала не вылетит,ин Ша Аллаh!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:46
Динамо и Локо показывают Станковичу как надо в рпл играть
Артур Лезгин
Артур Лезгин
вчера в 21:36
Гол судьи помог гостям выиграть
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:32
Добрый вечер!
Спасибо, я обратил внимание.
Борисыч1
Борисыч1 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 21:27
- Ты зачем дедушке кирпич на голову сбросил? - Я больше не буду - А ему больше и не надо.
Capral
Capral ответ suiw (раскрыть)
вчера в 21:26
А команды?))).
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:26
Большего ожидал от хозяев в атакующих действиях, но и гости взяли три очка без особого рвения и напряга.
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:26
А я всегда говорил и говорю, что если в команде и мастера не ахти какие и финансы так себе, но если ОНА - КОМАНДА да ещё и с ОТЛИЧНОЙ физподготовкой + неуёмное желание победить, то наплевать, с кем играть.
И смотреться матч с участием ТАКОЙ команды будет очень хорошо.
Это я, если кто не понял, о горцах.
А вы чё подумали??? ))
По всем параметрам должна была быть ничья.
РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ НИЧЬЯ!
Но Нагамалё своим ФАНТАСТИЧЕСКИМ голом всё испортил: горцы "очаровались", видимо, и не смогли забить москвичам.
А моменты, особенно на 70-й минуте, были.
А так хотелось после матча написать - "ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!" ))
suiw
suiw ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:25
Я не оправдываю команды, но это поле не для футбола
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:25
Всего лишь 1-0,махачкалинцы неплохо подошли к сезону.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:25
Здравствуйте.

Приняли меры.
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 21:25
Профессорская победа. Без своих фолов, без чужих ударов в створ.
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 21:22
Гол красивый, но штрафной левый. Штрафной должен был быть в другую сторону. Грубая ошибка судьи!
Capral
Capral
вчера в 21:22
Как банкиры время тянули и темп сбивали, как будто последний тур и эти три очка спасение. Игры, как таковой нет, тренерской мыслью и не пахнет. Но выручает нигер ,как и в прошлом сезоне на финише. Убогий футбол. И вот, когда смотришь такой футбол, еще раз убеждаешься в том, что Краснодар- самая креативная, атакующая команда, и если, Мусаев может создавать такой футбол- значит он чего-то стоит...

Откровенно говоря, Махачкала меня разочаровала и прежде всего своей пасивностью и беззубостью в атаке. Очень симпатичная команда, но дебютант ПЛ, а значит- простим и поймём. В первых девяти турах, команда выглядела очень выученной и по тренерски грамотной. Сегодня не получилось, бывает. Удачи в дальнейшем!
баск
баск
вчера в 21:20, ред.
Дааа, тяжелейший получился матч для Динамо (московского)..

В первом тайме судейка дважды нас простил.
Сначала избавил в самом дебюте от пеналя за случайную руку Майсторовича.
Такие в РПЛ иногда ставят, иногда нет, мог и поставить.

А потом в середине тайма пожалел Гомеса, ограничившись жёлтой, хотя мог его сразу удалить за продемонстрированное безобразие. Может конечно и невольное, но смотрелось это пугающе..

Махачкалинцы, в общем-то, понравились.
Много прессинговали, причём большими силами, работали плотно, агрессивно, чрезвычайно цепко, залезая под кожу и вынуждая нас часто ошибаться.

Вследствие чего нам так и не удалось внятно выстроить игру и пришлось больше заниматься борьбой с этим тяжёлым прессингом, чем активным созиданием,
и хозяевами положения нам стать так и не удалось..

Причём, постоянно прессингуя, махачкалинцы сохранили силы на весь матч и все эпизоды отрабатывали без провалов.
Потому и риск высокого расположения их команды в целом нам реализовать так и не позволили.

Судьбу матча решил Муми, восстановившийся наконец и исполнивший
нестандартное завершение, как он это иногда умеет..)

Махачкале спасибо за игру- очень внушительно, хотя и без особой остроты у наших ворот, но это по причине слабости её игроков-финишёров.
Довольно старая болезнь команды, и в пердиве мало забивавшей..

Ну а сораДников- с трудовой победой над соперником, который, думаю, ещё немало кому в РПЛ кровушки попортит..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:16
Победа в порядке вещей...
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 21:09
Очередной клоун,бобровский-2!
Dinamo
Dinamo
вчера в 21:03
C побеДой сораДников!
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:01
Махачкала могла и ничью забрать в принципе! Но не срослось
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:58
С победой Динамиков!!)))
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