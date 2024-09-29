Гол Нгамалё помог московскому «Динамо» обыграть «Динамо» Махачкала

Московское «Динамо» переиграло «Динамо» из Махачкалы в 10-м туре РПЛ (1:0).
Гол забил Муми Нгамалё на 20-й минуте.
«Динамо» Москва идет на 4-м месте (20 очков), «Динамо» Махачкала находится на 12-й строчке (10 баллов).
Московское «Динамо» переиграло «Динамо» из Махачкалы в 10-м туре РПЛ (1:0).
Гол забил Муми Нгамалё на 20-й минуте.
«Динамо» Москва идет на 4-м месте (20 очков), «Динамо» Махачкала находится на 12-й строчке (10 баллов).
В первом тайме судейка дважды нас простил.
Сначала избавил в самом дебюте от пеналя за случайную руку Майсторовича.
Такие в РПЛ иногда ставят, иногда нет, мог и поставить.
А потом в середине тайма пожалел Гомеса, ограничившись жёлтой, хотя мог его сразу удалить за продемонстрированное безобразие. Может конечно и невольное, но смотрелось это пугающе..
Махачкалинцы, в общем-то, понравились.
Много прессинговали, причём большими силами, работали плотно, агрессивно, чрезвычайно цепко, залезая под кожу и вынуждая нас часто ошибаться.
Вследствие чего нам так и не удалось внятно выстроить игру и пришлось больше заниматься борьбой с этим тяжёлым прессингом, чем активным созиданием,
и хозяевами положения нам стать так и не удалось..
Причём, постоянно прессингуя, махачкалинцы сохранили силы на весь матч и все эпизоды отрабатывали без провалов.
Потому и риск высокого расположения их команды в целом нам реализовать так и не позволили.
Судьбу матча решил Муми, восстановившийся наконец и исполнивший
нестандартное завершение, как он это иногда умеет..)
Махачкале спасибо за игру- очень внушительно, хотя и без особой остроты у наших ворот, но это по причине слабости её игроков-финишёров.
Довольно старая болезнь команды, и в пердиве мало забивавшей..
Ну а сораДников- с трудовой победой над соперником, который, думаю, ещё немало кому в РПЛ кровушки попортит..
В первом тайме судейка дважды нас простил.
Сначала избавил в самом дебюте от пеналя за случайную руку Майсторовича.
Такие в РПЛ иногда ставят, иногда нет, мог и поставить.
А потом в середине тайма пожалел Гомеса, ограничившись жёлтой, хотя мог его сразу удалить за продемонстрированное безобразие. Может конечно и невольное, но смотрелось это пугающе..
Махачкалинцы, в общем-то, понравились.
Много прессинговали, причём большими силами, работали плотно, агрессивно, чрезвычайно цепко, залезая под кожу и вынуждая нас часто ошибаться.
Вследствие чего нам так и не удалось внятно выстроить игру и пришлось больше заниматься борьбой с этим тяжёлым прессингом, чем активным созиданием,
и хозяевами положения нам стать так и не удалось..
Причём, постоянно прессингуя, махачкалинцы сохранили силы на весь матч и все эпизоды отрабатывали без провалов.
Потому и риск высокого расположения их команды в целом нам реализовать так и не позволили.
Судьбу матча решил Муми, восстановившийся наконец и исполнивший
нестандартное завершение, как он это иногда умеет..)
Махачкале спасибо за игру- очень внушительно, хотя и без особой остроты у наших ворот, но это по причине слабости её игроков-финишёров.
Довольно старая болезнь команды, и в пердиве мало забивавшей..
Ну а сораДников- с трудовой победой над соперником, который, думаю, ещё немало кому в РПЛ кровушки попортит..
Откровенно говоря, Махачкала меня разочаровала и прежде всего своей пасивностью и беззубостью в атаке. Очень симпатичная команда, но дебютант ПЛ, а значит- простим и поймём. В первых девяти турах, команда выглядела очень выученной и по тренерски грамотной. Сегодня не получилось, бывает. Удачи в дальнейшем!
Откровенно говоря, Махачкала меня разочаровала и прежде всего своей пасивностью и беззубостью в атаке. Очень симпатичная команда, но дебютант ПЛ, а значит- простим и поймём. В первых девяти турах, команда выглядела очень выученной и по тренерски грамотной. Сегодня не получилось, бывает. Удачи в дальнейшем!
И смотреться матч с участием ТАКОЙ команды будет очень хорошо.
Это я, если кто не понял, о горцах.
А вы чё подумали??? ))
По всем параметрам должна была быть ничья.
РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ НИЧЬЯ!
Но Нагамалё своим ФАНТАСТИЧЕСКИМ голом всё испортил: горцы "очаровались", видимо, и не смогли забить москвичам.
А моменты, особенно на 70-й минуте, были.
А так хотелось после матча написать - "ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!" ))
И смотреться матч с участием ТАКОЙ команды будет очень хорошо.
Это я, если кто не понял, о горцах.
А вы чё подумали??? ))
По всем параметрам должна была быть ничья.
РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ НИЧЬЯ!
Но Нагамалё своим ФАНТАСТИЧЕСКИМ голом всё испортил: горцы "очаровались", видимо, и не смогли забить москвичам.
А моменты, особенно на 70-й минуте, были.
А так хотелось после матча написать - "ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!" ))