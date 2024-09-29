«Тоттенхэм» забил три безответных гола в ворота «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» крупно уступил «Тоттенхэму» в матче 6-го тура АПЛ (0:3).
Бреннан Джонсон открыл счет на 3-й минуте, удвоил преимущество команды Деян Кулусевски на 47-й, а на 77-й отметился Доминик Соланке.
У МЮ на 42-й минуте красную карточку получил Бруну Фернандеш.
После этой игры «дьяволы» идут на 12-м месте (7 очков), «шпоры» расположились на 8-й строчке (10 пунктов).
Удаление на мой взгляд спорное, но вот почему не даешь ж/к за явные откидки??? Ты же пару туров назад удалил Райса за откидку?! Как так?! Клоун!!!
По матчу скажу так, Тоттенхэм победил заслуженно, и удаление не особо повлияло на результат, т.к даже в равных составах шпоры были куда опаснее, а ЭТХ снова чего то не хватает, может пора в отставку подавать?!
Удаление на мой взгляд спорное, но вот почему не даешь ж/к за явные откидки??? Ты же пару туров назад удалил Райса за откидку?! Как так?! Клоун!!!
По матчу скажу так, Тоттенхэм победил заслуженно, и удаление не особо повлияло на результат, т.к даже в равных составах шпоры были куда опаснее, а ЭТХ снова чего то не хватает, может пора в отставку подавать?!