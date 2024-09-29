«Тоттенхэм» забил три безответных гола в ворота «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 20:28

«Манчестер Юнайтед» крупно уступил «Тоттенхэму» в матче 6-го тура АПЛ (0:3).

Бреннан Джонсон открыл счет на 3-й минуте, удвоил преимущество команды Деян Кулусевски на 47-й, а на 77-й отметился Доминик Соланке.

У МЮ на 42-й минуте красную карточку получил Бруну Фернандеш.

После этой игры «дьяволы» идут на 12-м месте (7 очков), «шпоры» расположились на 8-й строчке (10 пунктов).