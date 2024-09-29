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«Тоттенхэм» забил три безответных гола в ворота «Манчестер Юнайтед»

вчера, 20:28
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» крупно уступил «Тоттенхэму» в матче 6-го тура АПЛ (0:3).

Бреннан Джонсон открыл счет на 3-й минуте, удвоил преимущество команды Деян Кулусевски на 47-й, а на 77-й отметился Доминик Соланке.

У МЮ на 42-й минуте красную карточку получил Бруну Фернандеш.

После этой игры «дьяволы» идут на 12-м месте (7 очков), «шпоры» расположились на 8-й строчке (10 пунктов).

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:43
Знатно шпоры разнесли мю!
Тен Хага надо оставить ещё на пару сезонов)))
Dudikoff
Dudikoff ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 23:21
Естественно ирония) Наверное, самая бесполезная трата денег, явно опережая конкурентов в лице разных там Антони и прочих Санчесов. Личка около 300 в неделю. Ещё и семёрку нацепил. Просто символ нынешних дел в МЮ
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:04, ред.
Ну с ЭТХ всё давно понятно..., мужского начала в нём слишком мало, потому как сам он в отставку не уйдёт. А вот Рэтклифф меня удивил реально: этот точно не от обезьяны произошёл, а от коровы - как же туго соображает! (facepalm)
allemz
allemz
вчера в 22:47
Днище! Позор дома разгромно проиграть шпорам!
Igo0rek
Igo0rek ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:32
Согласен, судьи что-то чудат сильно
Igo0rek
Igo0rek ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:31
Если разобраться, то Фергюсон сам поступил очень эгоистично
ABir
ABir
вчера в 22:05
Шпоры в гостях деклассировали МЮ. Как же тяжело Сэру Алексу.
youtomee
youtomee
вчера в 22:00
МЮ прям очень плох, впереди какая-то импотенция. Они забили 3 Саутгемптону, но это слабая команда, которая болтается внизу. В остальных 5 играх МЮ смог забить только 2 мяча. Даже Кристал Пэлас не смогли хотя бы один забить. При этом Кристал Пэлас во всех остальных играх гол пропускал. Ну а как только встреча с клубами хорошего уровня, они вообще лапки складывают и по 0:3 дома влетают. Тен Хаг как-то указал: "мы не достаточно хороши, но посмотрим, где мы будем в мае". Трудно сказать, где будет МЮ, но Тен Хаг точно будет в Голландии.
m8szjz9zedqr
m8szjz9zedqr
вчера в 21:34
Похоже дни Хага сочтены
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 21:32
мало знаю о нынешнем МЮ, глянул на таблицу и по-моему Хагу пора на выход
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 21:17
10хаг неувольняемый, 2 трофея же выиграли!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:15
Это уже не в какие рамки не идет. Дважды дома крупно проиграть. Он издевается над Олд Траффорд? Мне все равно что он там строит, у него было время. Красную тоже получили когда проигрывали. Увольте его уже
lobsterdam
lobsterdam ответ Dudikoff (раскрыть)
вчера в 21:04
По вашему Маунт выше качеством, чем Бекхэм и Роналду? Странное заявление или чего-то не понял? Может,, шутить изволите? Ой, не до шуток сегодня совсем!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:02
Глаза б мои ЭТО не видели, но они видели...
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:59, ред.
МЮ идет по одному известному 10Хагу графику)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:55
Позорное судейство в АПЛ продолжается и чудик по фамилии Кавана продолжает ломать игры....
Удаление на мой взгляд спорное, но вот почему не даешь ж/к за явные откидки??? Ты же пару туров назад удалил Райса за откидку?! Как так?! Клоун!!!
По матчу скажу так, Тоттенхэм победил заслуженно, и удаление не особо повлияло на результат, т.к даже в равных составах шпоры были куда опаснее, а ЭТХ снова чего то не хватает, может пора в отставку подавать?!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:54
МЮ Тен Хага просто шлак.
вот игра Тоттенхэма париятно радует глаз.
нравится как играет Мэддисон, жаль что Саутгейт отцепил его от Евро 2024.
сейчас Мэддисон вернулся к форме и разрывает всех на поле.
Сильный характер, менталитет складывается у этой команды.
тоттенхэм идет по своему намеченному плану Постекоглу.
а это Лига чемпионов.
вряд ли ТТХ возьмет хоть стоячего трофея.
Не судьба.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:53
Тен Хаг ещё не уволен?
7up2rr8zrtc9
7up2rr8zrtc9
вчера в 20:51
Тоттенхэм превзошел себя, с победой!
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 20:47
Матч со стороны МЮ можно описать одним словом: позорище!

Да, судья сегодня откровенно помогал Тоттэнхему, но это не отменяет того, что у МЮ даже не было намека на игру.

Я думаю, что уже можно экспериментировать, и пробовать новых тренеров, ибо этот сезон уже все равно не спасти
Dudikoff
Dudikoff
вчера в 20:41
Даже легендарнейшая семёрка из всех легендарных семёрок Маунт и тот не помог. Португальский кролик давно нарывался на красную, ходит вечно недовольный, психует. Честно говоря, это какой-то высокооплачиваемый сброд, а не команда
Beka_byaka
Beka_byaka ответ SSC Napoli (раскрыть)
вчера в 20:37, ред.
Тренировать молодых в Аяксе не есть тренировать богатых зазнавшихся миллионеров в МЮ.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 20:34
Что с МЮ происходит? Может быть Хага сливают.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:31
Тоттенхэма с заслуженной победой!
дурацкий гол с первых минут матча.
Рэшфорд с Гарначо первый раз на поле друг друга видят.
зато Шпоры просто исполнили 3 паса максимально конкретно до завершения.
Далот молодец, игрока бросил, руку поднял, справился.
кажется, его Реал хочет купить. очень надеюсь на Переса.
пусть Далот гордо и в одиночестве бежит в Реал со знаменем "я не умею играть в футбол!"
Тоттенхэм молодцы, всегда играют в атакующий футбол, приятно смотреть на их игры....Постекоглу прекрасно управляет этой командой.
чего не сказать о Тен Хаге.
Однажды МЮ проиграет 10-0. Чтоб лысый оправдал фамилию.
Ван Нистелрой, ты попался.
так это ты в 2028 возьмет АПЛ?))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:29
Но вообще во втором тайме манки хорошо играли до третьего гола, а вот шпоры как-то трусливо что-ли....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:28
Опять мю дома трешку получает))
Ттх с победой!!
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