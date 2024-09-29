Де Йонг: «Люди думают, что я зарабатываю 37 млн евро и не хочу играть»

Полузащитник «Барселоны» раскритиковал журналистов, которые распускают о нём слухи.

Они (журналисты) много чего говорили обо мне: что я не хочу делать операцию и что мне платят много денег. Были такие цифры, как, например, € 37 млн ​​или около того. Но реальность очень, очень далека от этого. Я не готов раскрыть все карты, но эти цифры далеки от правды. Я понимаю людей, которые расстроены, потому что думают, что я зарабатываю много денег, отказываюсь от операции, не тренируюсь и нахожусь в «отпуске», но всё это неправда.