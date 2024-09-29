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Де Йонг: «Люди думают, что я зарабатываю 37 млн евро и не хочу играть»

вчера, 13:31

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг раскритиковал журналистов, которые распускают о нём слухи.

Они (журналисты) много чего говорили обо мне: что я не хочу делать операцию и что мне платят много денег. Были такие цифры, как, например, € 37 млн ​​или около того. Но реальность очень, очень далека от этого. Я не готов раскрыть все карты, но эти цифры далеки от правды. Я понимаю людей, которые расстроены, потому что думают, что я зарабатываю много денег, отказываюсь от операции, не тренируюсь и нахожусь в «отпуске», но всё это неправда.

Напомним, де Йонг перешёл в «Барселону» из «Аякса» в июле 2019 года. Его контракт действует до июня 2026 года. Из-за травмы голландец не играет с апреля. Ранее де Йонг рассказал, как проходит процесс восстановления.

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Все комментарии
__AgamagA__
__AgamagA__
сегодня в 08:06
Это не журналисты, а сливочные распускают слухи, хотя может и мадридские журналюги.
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
вчера в 22:51
Им бы вообще молчать побольше, такие бабки получают ещё и не довольны чем-то
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:41
Возможно где-то районе 30-и, минимум 25 лямов получает все же это много для Барсы. Для сравнения зарплаты Беллингема+Мбаппе чуток больше, почти равно с зарплатой Де Йонга.
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:57
Грустно видеть, что Френки сталкивается с таким давлением со стороны СМИ. Футболисты — это тоже люди, и у них есть свои проблемы и переживания. Когда слухи искажают реальность, это может сильно повлиять на их моральное состояние. Надеюсь, что де Йонг сможет быстрее восстановиться и вернуться на поле, чтобы доказать всем, что он действительно ценен для команды.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:39
А что же людям думать, если ты только коптишь небо и совсем не играешь? Деньги, тем не менее, тебе за что-то капают. Конечно не тридцать семь миллионов, но, всё равно, это сумма с шестью нулями.
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