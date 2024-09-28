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От Родри до тер Штегена. Футболисты, которые больше не сыграют в этом году

28 сентября 2024, 19:03
Тер Штеген
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Иско
Иско
Полузащитник
Тер Штеген Марк-Андре
Тер Штеген Марк-Андре
Вратарь
Родри
Родри
Полузащитник

Выделяем футболистов в Европе, которые сейчас восстанавливаются после тяжёлых травм.

В список вошли не только звезды «Милана», «Барселоны» и «Манчестер Сити», но и представители РПЛ — они не смогут играть из-за травм до 2025 года.

Повреждения являются неотъемлемой частью футбола, они никогда не бывают приятными, ведь по этой причине можно потерять место в основном составе или вовсе завершить карьеру. К сожалению, этот год принес непростые испытания для целого ряда ярких исполнителей.

Родри («Манчестер Сити»)

От Родри до тер Штегена. Футболисты, которые больше не сыграют в этом году

28-летний испанец получил травму передней крестообразной связки, которая оставила его вне игры на очень большой срок. В этом сезоне Родри уже точно не сыграет, это подтвердил и Хосеп Гвардиола вчера. Учитывая важность футболиста для «горожан», эта травма может серьезно подорвать их планы по защите титула в АПЛ. «Манчестер Сити» проиграл всего 11% игр с Родри в составе, 24% поединков были проиграны без него.

Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

От Родри до тер Штегена. Футболисты, которые больше не сыграют в этом году

После полного разрыва сухожилия надколенника в правом колене немцу теперь предстоит длительный период лечения.

32-летнего футболиста пришлось унести на носилках с поля во время матча с «Вильярреалом» — вратарь пропустит примерно семь месяцев. Тем временем каталонцам придется искать свободного агента, чтобы заменить немецкого голкипера.

Андреас Кристенсен («Барселона»)

В последнее время «Барселоне» действительно не везет с травмами. Сыграв всего 26 минут в Ла Лиге в этом сезоне, Кристенсен выбыл из строя — травма ахиллова сухожилия левой ноги. Согласно последним сообщениям, он не вернётся на поле как минимум до января следующего года.

Иско («Бетис»)

От Родри до тер Штегена. Футболисты, которые больше не сыграют в этом году

Бывший футболист «Реала» сумел перезагрузить карьеру в «Бетисе», он отлично себя проявил в новом клубе, но в мае получил травму. Вылечиться не смог, пропустил Евро, планировал вернуться в этом году, но восстановление пошло не по плану — предстоит операция. Повезет, если выйдет на поле в январе. Но зато успел жениться — костыли не помешали.

Оскар Бобб («Манчестер Сити»)

Молодой нападающий отлично провел предсезонку с «горожанами», болельщики надеялись, что парень выстрелит в этом сезоне. Но Бобб сломал ногу на тренировке еще до начала текущей кампании. Первоначально предполагалось, что форвард вернется в строй в декабре, однако позже стало известно, что Оскар сможет выйти на поле лишь в следующем году.

Исмаэль Беннасер («Милан»)

Получив травму икроножной мышцы во время матча за Алжир, Беннасер перенес операцию. Как ожидается, он выбыл как минимум на четыре месяца. Вдвойне обидно для «Милана» — вот так и отправляй футболистов в сборные.

Гэвин Базуну («Саутгемптон»)

В конце прошлого сезона защитник «Саутгемптона» порвал ахиллово сухожилие, и это как раз тот случай, когда после восстановления можно потерять место в основе. Аарон Рамсдейл просто так позицию первого номера не отдаст.

Аарон Хики («Брентфорд»)

Защитник в последнее время переживает не лучшие времена из-за травм. Он не играл с октября прошлого года, пропустил Евро и не сможет выйти на поле большую часть этого сезона. В августе Хики получил новую травму во время тренировки — парню всего 22 года. Ему прочили звездную карьеру — хотели подписать топ-клубы Европы, а в итоге молодой футболист не вылезает из больницы... Очень обидная история.

Сергей Волков («Зенит»)

Если верить слухам, то петербуржцы заплатили за Волкова около семи миллионов евро. И практически сразу же — разрыв крестообразной связки. А это уже тот случай, когда вся карьера может пойти совершенно по другому курсу.

Мирослав Богосавац + Бернард Бериша («Ахмат»)

От Родри до тер Штегена. Футболисты, которые больше не сыграют в этом году От Родри до тер Штегена. Футболисты, которые больше не сыграют в этом году

В завершение нельзя не отметить «Ахмат» — так сразу и не вспомнишь случаи, когда команда теряет двоих лидеров по причине травмы ахиллова сухожилия и субтотального разрыва крестообразной связки в одном матче. Встречу против «Химок» футболисты запомнят на всю жизнь, к сожалению... Здоровья всем спортсменам! Будем надеяться, что они смогут вернуть былую форму после возвращения.

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Все комментарии
R B
R B
29 сентября в 21:52
Боже, ну и стиль у Иско..
vlasovca
vlasovca
29 сентября в 13:38
Всем футболистам скорейшего выздоровления.
Squirrel96
Squirrel96 ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
28 сентября в 20:27
Поправили, спасибо.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
28 сентября в 19:14
Тер Штеген получил травму в матче с Вильярреалом а не с Райо Вальекано.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
28 сентября в 19:11
В Барсе физготовка улучшается.
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