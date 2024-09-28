От Родри до тер Штегена. Футболисты, которые больше не сыграют в этом году

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28 сентября 2024, 19:03

Выделяем футболистов в Европе, которые сейчас восстанавливаются после тяжёлых травм.

В список вошли не только звезды «Милана», «Барселоны» и «Манчестер Сити», но и представители РПЛ — они не смогут играть из-за травм до 2025 года.

Повреждения являются неотъемлемой частью футбола, они никогда не бывают приятными, ведь по этой причине можно потерять место в основном составе или вовсе завершить карьеру. К сожалению, этот год принес непростые испытания для целого ряда ярких исполнителей.

Родри («Манчестер Сити»)

28-летний испанец получил травму передней крестообразной связки, которая оставила его вне игры на очень большой срок. В этом сезоне Родри уже точно не сыграет, это подтвердил и Хосеп Гвардиола вчера. Учитывая важность футболиста для «горожан», эта травма может серьезно подорвать их планы по защите титула в АПЛ . «Манчестер Сити» проиграл всего 11% игр с Родри в составе, 24% поединков были проиграны без него.

Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

После полного разрыва сухожилия надколенника в правом колене немцу теперь предстоит длительный период лечения.

32-летнего футболиста пришлось унести на носилках с поля во время матча с «Вильярреалом» — вратарь пропустит примерно семь месяцев. Тем временем каталонцам придется искать свободного агента, чтобы заменить немецкого голкипера.

Андреас Кристенсен («Барселона»)

В последнее время «Барселоне» действительно не везет с травмами. Сыграв всего 26 минут в Ла Лиге в этом сезоне, Кристенсен выбыл из строя — травма ахиллова сухожилия левой ноги. Согласно последним сообщениям, он не вернётся на поле как минимум до января следующего года.

Иско («Бетис»)

Бывший футболист «Реала» сумел перезагрузить карьеру в «Бетисе», он отлично себя проявил в новом клубе, но в мае получил травму. Вылечиться не смог, пропустил Евро, планировал вернуться в этом году, но восстановление пошло не по плану — предстоит операция. Повезет, если выйдет на поле в январе. Но зато успел жениться — костыли не помешали.

Оскар Бобб («Манчестер Сити»)

Молодой нападающий отлично провел предсезонку с «горожанами», болельщики надеялись, что парень выстрелит в этом сезоне. Но Бобб сломал ногу на тренировке еще до начала текущей кампании. Первоначально предполагалось, что форвард вернется в строй в декабре, однако позже стало известно, что Оскар сможет выйти на поле лишь в следующем году.

Исмаэль Беннасер («Милан»)

Получив травму икроножной мышцы во время матча за Алжир, Беннасер перенес операцию. Как ожидается, он выбыл как минимум на четыре месяца. Вдвойне обидно для «Милана» — вот так и отправляй футболистов в сборные.

Гэвин Базуну («Саутгемптон»)

В конце прошлого сезона защитник «Саутгемптона» порвал ахиллово сухожилие, и это как раз тот случай, когда после восстановления можно потерять место в основе. Аарон Рамсдейл просто так позицию первого номера не отдаст.

Аарон Хики («Брентфорд»)

Защитник в последнее время переживает не лучшие времена из-за травм. Он не играл с октября прошлого года, пропустил Евро и не сможет выйти на поле большую часть этого сезона. В августе Хики получил новую травму во время тренировки — парню всего 22 года. Ему прочили звездную карьеру — хотели подписать топ-клубы Европы, а в итоге молодой футболист не вылезает из больницы... Очень обидная история.

Сергей Волков («Зенит»)

Если верить слухам, то петербуржцы заплатили за Волкова около семи миллионов евро. И практически сразу же — разрыв крестообразной связки. А это уже тот случай, когда вся карьера может пойти совершенно по другому курсу.

Мирослав Богосавац + Бернард Бериша («Ахмат»)

В завершение нельзя не отметить «Ахмат» — так сразу и не вспомнишь случаи, когда команда теряет двоих лидеров по причине травмы ахиллова сухожилия и субтотального разрыва крестообразной связки в одном матче. Встречу против «Химок» футболисты запомнят на всю жизнь, к сожалению... Здоровья всем спортсменам! Будем надеяться, что они смогут вернуть былую форму после возвращения.