Анчелотти сообщил о мышечной проблеме у Куртуа

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча с «Атлетико» сообщил о мышечной проблеме у вратаря Тибо Куртуа.
Специалист отметил, что сегодня голкипер пройдёт обследование.
Также жёсткий удар по ноге в добавленное время получил защитник Франсиско Гарсия.
В любом случае здоровья Тибо, и скорейшего восстановления. На игру с Лилем в ЛЧ можно и Лунина выпустить, с Вильярреалом хотелось бы, конечно увидеть Куртуа, так как "жёлтая субмарина" любят бить по воротам, и забивают в каждом матче, но и тут не критично, так как пропускают они тоже не мало.Самое главное, чтобы бельгиец восстановился к Классико, вот это уже действительно важно.
В любом случае здоровья Тибо, и скорейшего восстановления. На игру с Лилем в ЛЧ можно и Лунина выпустить, с Вильярреалом хотелось бы, конечно увидеть Куртуа, так как "жёлтая субмарина" любят бить по воротам, и забивают в каждом матче, но и тут не критично, так как пропускают они тоже не мало.Самое главное, чтобы бельгиец восстановился к Классико, вот это уже действительно важно.