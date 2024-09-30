Анчелотти сообщил о мышечной проблеме у Куртуа

1727680871

вчера, 10:21

Главный тренер «Реала» после матча с «Атлетико» сообщил о мышечной проблеме у вратаря .

Специалист отметил, что сегодня голкипер пройдёт обследование.

Также жёсткий удар по ноге в добавленное время получил защитник .