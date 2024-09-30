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Анчелотти сообщил о мышечной проблеме у Куртуа

вчера, 10:21
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча с «Атлетико» сообщил о мышечной проблеме у вратаря Тибо Куртуа.

Специалист отметил, что сегодня голкипер пройдёт обследование.

Также жёсткий удар по ноге в добавленное время получил защитник Франсиско Гарсия.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 13:13
С головой у него проблемы, а не с мышцами
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:03
Ну, если мышечная проблема, то не так страшно. Обычно сроки восстановления после таких травм 2-3 недели, если это конечно не разрыв мышцы, тогда это уже до трёх-четырех месяцев. Главное, чтобы не сухожилия и связки.
В любом случае здоровья Тибо, и скорейшего восстановления. На игру с Лилем в ЛЧ можно и Лунина выпустить, с Вильярреалом хотелось бы, конечно увидеть Куртуа, так как "жёлтая субмарина" любят бить по воротам, и забивают в каждом матче, но и тут не критично, так как пропускают они тоже не мало.Самое главное, чтобы бельгиец восстановился к Классико, вот это уже действительно важно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:36
Футбол травмоопасный вид спорта, а Куртуа в него играет. Надо просто сделать перерыв и дать ему немного отдохнуть. Заодно Лунин получит игровую практику. Так что травма у одного, возможность поиграть другому.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:32
Его ещё и с трибуны вроде обкидывали...
Гость
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