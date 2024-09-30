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«У меня два титула ЛЧ, а у тебя — ничего». Винисиус — в адрес Коке

вчера, 22:27
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в матче Ла Лиги, который прерывали из-за поведения болельщиков (1:1).

В одном из эпизодов капитан «матрасников» Коке упрекнул нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора в симуляции, а тот в ответ заявил: «У меня два титула Лиги чемпионов, а у тебя — ничего».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 09:54
Правда глаза колет это про Вини.
Коке его упрекнул в симуляции, тот за неимении мозгов не нашёл ничего лучше как оправдаться двумя выигранными ЛЧ.
Получается симулируй и тебя ждёт победа в ЛЧ, а если ты боец как Коке, то шансов нет.
Вини тупой просто, даже не понимает, что несёт.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:03, ред.
Родительской любви, внимания и ласки он был лишён в детстве.
Этим обусловлена агрессия и постоянный когнитивный диссонанс. Отсюда же эта чрезмерная тяга к общению с трибунами в части признания своих футбольных качеств.

Поэтому, друзья, не в его мозгах тут дело. Чисто по человечески его очень жаль, ведь он, поверьте, даже радоваться не умеет.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 06:36
Не удивлюсь, ежели у загорелого в башке вместо мозгов окажется лишь нить, соединяющая уши изнутри, что бы не отвалились.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:58
Да уж, вот она сущность Винисиуса, обижен очень сильно просто.
axc9j9naj4v4
axc9j9naj4v4
сегодня в 03:41
Такой точно не заслуживает Золотого мяча
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:39
Этот уже совсем зазнался, а представляете что будет когда он получит Золотой мяч? Его эго улетит в космос.
Hamman
Hamman ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 02:22
А что Винисиус сказал не так? У Коке есть кубок ЛЧ? Или у Винисиуса их не 2?
Правда глаза колет по ходу.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 02:17
Весомый аргумент, чтобы оправдывать симуляцию.))
Maikl322
Maikl322
сегодня в 00:11
Зяблик ещё потому что.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:59, ред.
Без комментариев!
🤣
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:39
Все легко объясняется: у человекообразной обезьяны средний объем мозга равен 600 см3, у человека он составляет 1400 см3
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 23:25
И этот игрок главный претендент на ЗМ позор этой награде
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 23:11
🤭..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:39
Типичный свинисиус...
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