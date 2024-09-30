«У меня два титула ЛЧ, а у тебя — ничего». Винисиус — в адрес Коке

«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в матче Ла Лиги, который прерывали из-за поведения болельщиков (1:1).
В одном из эпизодов капитан «матрасников» Коке упрекнул нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора в симуляции, а тот в ответ заявил: «У меня два титула Лиги чемпионов, а у тебя — ничего».
Коке его упрекнул в симуляции, тот за неимении мозгов не нашёл ничего лучше как оправдаться двумя выигранными ЛЧ.
Получается симулируй и тебя ждёт победа в ЛЧ, а если ты боец как Коке, то шансов нет.
Вини тупой просто, даже не понимает, что несёт.
Коке его упрекнул в симуляции, тот за неимении мозгов не нашёл ничего лучше как оправдаться двумя выигранными ЛЧ.
Получается симулируй и тебя ждёт победа в ЛЧ, а если ты боец как Коке, то шансов нет.
Вини тупой просто, даже не понимает, что несёт.
Этим обусловлена агрессия и постоянный когнитивный диссонанс. Отсюда же эта чрезмерная тяга к общению с трибунами в части признания своих футбольных качеств.
Поэтому, друзья, не в его мозгах тут дело. Чисто по человечески его очень жаль, ведь он, поверьте, даже радоваться не умеет.
Этим обусловлена агрессия и постоянный когнитивный диссонанс. Отсюда же эта чрезмерная тяга к общению с трибунами в части признания своих футбольных качеств.
Поэтому, друзья, не в его мозгах тут дело. Чисто по человечески его очень жаль, ведь он, поверьте, даже радоваться не умеет.
Правда глаза колет по ходу.
Правда глаза колет по ходу.
🤣
🤣