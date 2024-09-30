«У меня два титула ЛЧ, а у тебя — ничего». Винисиус — в адрес Коке

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вчера, 22:27

«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в матче Ла Лиги, который прерывали из-за поведения болельщиков (1:1).

В одном из эпизодов капитан «матрасников» упрекнул нападающего «сливочных» в симуляции, а тот в ответ заявил: «У меня два титула Лиги чемпионов, а у тебя — ничего».