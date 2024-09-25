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Пьянич прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА

вчера, 08:58

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич в ночь на 25 сентября прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА. Он вышел к журналистам с шарфом «армейцев».

Источник приводит комментарии игрока:

Очень рад. Не могу дождаться старта. Многое знаю о ЦСКА. Это большой клуб. Говорят, я советовался с Элвером Рахимичем? Он легенда, хороший друг. Скоро увидимся.

Ранее хавбек выступал за «Мец», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешикташ» и «Шарджу».

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Все комментарии
ЦКВД
ЦКВД ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:36
то что ты дурак это я давно понял))))))) пойди себе валедола закупи)))))))))))))))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 22:38
Отвечу по порядку. Койта может и "убогий", но он на 10 лет моложе и пришел бесплатно. А не нравится мне то, что таких престарелых уже брали в РПЛ много и обжигались. А главное, он банально не нужен. Своих молодых раскидали по арендам, или на лавках держим, а ветерана берем. Что он может дать ? Да ничего. Какая разница займет ЦСКА свое законное 6 место. или прыгнет на 5, или даже взлетит на 4- кому это нужно? Самое время сделать свою молодую команду из Торопа, Лукина, Агапова, Глебова, Мухина, Ущакова, Яковлева, Рядно, Кисляка, Мухина, добавив Файзуллаева, Мусаева, Жамалетдинова, Облякова, Дивеева. Все. И не нужны никакие Пьяничи, Койты и даже Зделар и Бистрович.
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 22:18
меня вообще удивляет ситуация,приходит хороший игрок пусть и в возрасте,так его штыками колют,т.е. когда убогий койта пришел,это классно было)
ЦКВД
ЦКВД ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:13
да успокойтесь уже хоть я так и не выяснил в какой он позиции играет)куда нибудь пристроем) чего так нервничать не пойму
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 21:48
Но я в недоумении. Зачем он нужен ? и на какой место? Мне непонятно.
ЦКВД
ЦКВД ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:29
у меня возмущения нет,если игрок стоящий тои в 34 поможет,я лишь пытался выяснить не какой позиции он играет, к опрорникам я бы ещ прибавил бистровича хороший парень мне нравится как играет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 20:31
А кто это "все рады"? Я одного только вижу радостного. Я лично и удивлен и возмущен...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:30
Он знает только ответ на один вопрос " Зачем он сюда приехал"?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:28, ред.
А кто из них опорник? Нет никого. Файзуллев или вингер или нападающий. У нас опорники Зделар , Кисляк и Мухин. больше нет, ну Бисторович еще. А Пьянич в принципе не опорник.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:25
Пьянич в принципе не может играть опорника. А без опорника сейчас вообще никто не играет.
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 20:21
хочу еще добавить пьянич не исправит тупую игру которую ставит очередной тупорез
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 20:19
М такое ощущение что все рады но никто даже не знает на какой позиции он будет играть я не думал что сложный вопрос задал)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:51
Пьянич в ночь на 25 сентября прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА. Он вышел к журналистам с шарфом «армейцев», в трусах Барселоны и футболке Ювентуса.

Источник приводит комментарии игрока:
"Очень рад. Не могу дождаться старта. Только скажите где я, и кто все эти люди?"
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 17:45
Пост против нас написал, думаю, под давлением и за деньги, впрочем .... По этой же причине он к нам и приехал
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 13:12
Он хорош в любом амплуа.
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 12:33
я очень жду мухина,это мой любимый игрок,после ухода чалова,никогда не видел что бы мухин плохо сыграл,на какую бы позицию его не ставили
ЦКВД
ЦКВД ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:29
при твоем центре нас порвут если пьянич тоже созидатель
ЦКВД
ЦКВД ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:27
ты не дал ответ) он разрушитель или созидатель?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 12:22
Центр -- Обляков, Файзулин, Пьянич. ( На мой взгляд )
Будь здрав однополчанин.
ЦКВД
ЦКВД ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 11:58
братан не знаю почему но я не знаю этого игрока,скажи кого он играет) опорника,инсайта,вингера! я не могу состав из за него составить)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:53
Хорошее приобретение будет для центра поля. Дядька с богатым опытом ,удачных игр ему в ЦСКА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:44
Скажу коротко. Непонятно и грустно. И зачем?
За адекватность
За адекватность
вчера в 11:43, ред.
Осень 2022 года. «Мне позвонил спортивный директор сборной и сказал, что есть возможность сыграть с Россией. Я ответил, что в данный момент с ними нет смысла играть. ФИФА и УЕФА отстранили их. Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление. Лично я ничего не имею против российских футболистов, но если все решили отказаться от игр с Россией, то мы тоже должны это сделать».
Осень 2024 года. Что-то случилось с боязнью произвести плохое впечатление. Как говорится, неисповедимы пути Господни. Ну это в качестве лирического отступления.
А по трансферу, то вождям "ЦСКА" виднее. Может Николич жаждал его видеть в команде. В целом свое отношение к трансферам возрастных легионеров в наш чемпионат в сложившихся условиях я не так давно высказывал, повторяться не буду. Как-то так с моей колокольни.
lotsman
lotsman
вчера в 11:35
Вообще то рискованное приобретение. Пик его карьеры давно прошёл. Пятнадцать лет назад он забил за Лион в трех матчах группы ЛЧ. Десять лет назад принес Боснии первую в истории победу на чемпионате мира. Четыре года назад взял Серию А с Ювентусом и ушел в Барселону за 60 млн евро. Но, в Барсе он ничем не отличился и дал заработать только своим агентам. Пустота последних трех лет- скудная аренда в Бешикташе (много травм, мало пользы), потом расторжение с Барсой и два года в Эмиратах. Увядшая к 34 годам карьера, ноль интереса со стороны приличных клубов. Подписание Пьянича, это колоссальный риск и никаких гарантий. Одно удивляет, он отказался со сборной Боснии в 2022-м играть товарищеский матч со сборной России, в знак протеста, и тут этот трансфер.
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:19
Вот в этом тоже большие сомнения
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 11:11
"Сомнительноооо, но окэй". Слабо верится, что будет полезно это приобретение, но очень буду рад ошибиться.
А что касается стариков, лучше бы несколько лет назад Вагнера обратно подписали, уверен, что он бы еще выдал в то время десяток неплохих матчей.
Futurista
Futurista
вчера в 10:56
Это сенсация)...поможет ЦСКА уверенно закрепиться на 6-м месте....
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 10:51
Очередное пришествие игрока калибра Шюррле и Маркизио. Отыграет пару игр и исчезнет
Никром
Никром
вчера в 10:42
Шикарное усиление у коней. Он одними штрафными сможет несколько матчей вытащить.
альсато
альсато ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 10:32
Нуу..знаете...каждый может ошибаться...по живем-по смотрим,что Миралем заговорит, через пол года)))
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