Пьянич прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич в ночь на 25 сентября прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА. Он вышел к журналистам с шарфом «армейцев».
Источник приводит комментарии игрока:
Очень рад. Не могу дождаться старта. Многое знаю о ЦСКА. Это большой клуб. Говорят, я советовался с Элвером Рахимичем? Он легенда, хороший друг. Скоро увидимся.
Ранее хавбек выступал за «Мец», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешикташ» и «Шарджу».
Осень 2024 года. Что-то случилось с боязнью произвести плохое впечатление. Как говорится, неисповедимы пути Господни. Ну это в качестве лирического отступления.
А по трансферу, то вождям "ЦСКА" виднее. Может Николич жаждал его видеть в команде. В целом свое отношение к трансферам возрастных легионеров в наш чемпионат в сложившихся условиях я не так давно высказывал, повторяться не буду. Как-то так с моей колокольни.
Осень 2024 года. Что-то случилось с боязнью произвести плохое впечатление. Как говорится, неисповедимы пути Господни. Ну это в качестве лирического отступления.
А по трансферу, то вождям "ЦСКА" виднее. Может Николич жаждал его видеть в команде. В целом свое отношение к трансферам возрастных легионеров в наш чемпионат в сложившихся условиях я не так давно высказывал, повторяться не буду. Как-то так с моей колокольни.