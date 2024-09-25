Пьянич прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА

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вчера, 08:58

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины в ночь на 25 сентября прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА . Он вышел к журналистам с шарфом «армейцев».

Источник приводит комментарии игрока:

Очень рад. Не могу дождаться старта. Многое знаю о ЦСКА . Это большой клуб. Говорят, я советовался с Элвером Рахимичем? Он легенда, хороший друг. Скоро увидимся.

Ранее хавбек выступал за «Мец», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешикташ» и «Шарджу».