Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Пьянич прошёл медосмотр перед трансфером в ЦСКА

вчера, 12:48

Полузащитник Миралем Пьянич завершил медицинское обследование для перехода в ЦСКА. Об этом сообщает корреспондент источника с места событий.

В ночь на 25 сентября босниец прилетел в Москву.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пьянич прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА
Вчера, 08:58
Абаскаль посетил матч «Спартака» и «Динамо»
22 сентября
Матч «Химки» — «Оренбург» посетил 291 зритель
22 сентября
ОфициальноМахачев и Нурмагомедов посетят матч махачкалинского и московского «Динамо»
18 сентября
Талалаев назвал задачи своего сына в тренерском штабе «Балтики»
16 сентября
Главный тренер «Акрона» сорвал голос на матче с «Химками»
16 сентября Видео
Сортировать
Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:09
- А я думал, что это футболист... Пардон, ошибался, признаю свою вину, глубоко сожалею, в чём и каюсь...
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:58
Это хорошо что будет пополнение в клубе
Брулин
Брулин
вчера в 16:19
Вангую ничем это крутым не закончится. Будет не заметен в матчах и возможно иногда будут шальные от него из-за пределов штрафной залетать все
Futurista
Futurista ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:32
Подходит...здоров как конь)...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:40
Редкий случай, когда наши мнения не совпадают.
Дядька на поле не помешает, тем более с таким опытом.
Посмотрим в деле, кто прав.
Будь здрав Дружище.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 14:31
Очередная глупая ошибка Бабаева. По размеру бюджета 6 место обеспечена. Выше не будет с ним. Лучше ребят из молодёжки ставить своих. А не цепляться за возможностью занять 5 место. Своя молодежь по арендам расписана, а старьё берём. Категорически против
4a4pdu62we88
4a4pdu62we88
вчера в 14:27
Освистывание на всех стадионах страны будет для Пьянича ответом на его антироссийские выпады.
lotsman
lotsman
вчера в 13:40
Последние два, три сезона у него были не очень, но как говорится - Поживём, увидим.)
drug01
drug01
вчера в 13:22
Всё идёт по плану! Ждем в составе на поле!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:16
Хороший Дядька будет на поле, удачных игр ему.
sihafazatron
sihafazatron ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:59
Цирроза нет, все ок!)
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:51
И какой же результат? Подходит он ЦСКА или нет?
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:50
Добро пожаловать в ЦСКА ! Удачи !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 