Пьянич прошёл медосмотр перед трансфером в ЦСКА

Полузащитник Миралем Пьянич завершил медицинское обследование для перехода в ЦСКА. Об этом сообщает корреспондент источника с места событий.
В ночь на 25 сентября босниец прилетел в Москву.
Полузащитник Миралем Пьянич завершил медицинское обследование для перехода в ЦСКА. Об этом сообщает корреспондент источника с места событий.
В ночь на 25 сентября босниец прилетел в Москву.
Дядька на поле не помешает, тем более с таким опытом.
Посмотрим в деле, кто прав.
Будь здрав Дружище.
Дядька на поле не помешает, тем более с таким опытом.
Посмотрим в деле, кто прав.
Будь здрав Дружище.