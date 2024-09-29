Стало известно, почему директор «Зенита» отправился в Саудовскую Аравию

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вчера, 13:20

Cоветник председателя правления «Зенита» и исполнительный директор «сине-бело-голубых» Максим Погорелов отправились в Саудовскую Аравию, чтобы пообщаться с защитником «Аль-Шабаб» .

Напомним, Ренан находится в клубе из Эр-Рияда на правах аренды до июня 2025 года. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2028 года. За «Аль-Шабаб» 20-летний бразилец провёл три матча.