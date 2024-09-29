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Стало известно, почему директор «Зенита» отправился в Саудовскую Аравию

вчера, 13:20

Cоветник председателя правления «Зенита» Дамьен Ле Таллек и исполнительный директор «сине-бело-голубых» Максим Погорелов отправились в Саудовскую Аравию, чтобы пообщаться с защитником «Аль-Шабаб» Робертом Ренаном.

Напомним, Ренан находится в клубе из Эр-Рияда на правах аренды до июня 2025 года. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2028 года. За «Аль-Шабаб» 20-летний бразилец провёл три матча.

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Все комментарии
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вчера в 14:12
А заголовок-то очень интригующий! Открываешь новость и думаешь, неужели на Роналду решили раскошелиться в сердцах после вчерашнего проигрыша в Краснодаре
Nazyv
Nazyv
вчера в 13:54
Кому интересно зачем директор Зенита ездит в Саудовскую Аравию?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:40, ред.
21 век....Многие чтоб пообщаться используют просто телефон....даже можно по видео....
Но Ле Таллек и Погорелов ..наверное....отправились на 3-х круизных судах...с командой в 400 человек....в полугодовое путешествие "К Ренану".......)))
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:35
Соскучились бедолаги по Роберту...бывает...
3dgs4nz7472n
3dgs4nz7472n
вчера в 13:26
Ничего удивительного, захотели пообщаться со своим игроком.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:23
А что, это является секретом?
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