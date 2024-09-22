Абаскаль посетил матч «Спартака» и «Динамо»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль присутствовал на матче РПЛ с «Динамо» в 9-м туре РПЛ (2:2) и ушёл со стадиона до окончания игры.
21 сентября специалиста уволили с должности главного тренера «Гранады». С лета 2022-го по апрель 2024 года испанец возглавлял «Спартак».
Извините и позвольте спросить, где находится ваше село, в каких краях. Моё - в Подмосковье.
Извините и позвольте спросить, где находится ваше село, в каких краях. Моё - в Подмосковье.
Вот и Абаскаль...
Вот и Абаскаль...
А на халяву сами знаете, что может быть сладким...
А на халяву сами знаете, что может быть сладким...