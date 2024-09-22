Абаскаль посетил матч «Спартака» и «Динамо»

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вчера, 19:37

Бывший главный тренер «Спартака» присутствовал на матче РПЛ с «Динамо» в 9-м туре РПЛ (2:2) и ушёл со стадиона до окончания игры.

21 сентября специалиста уволили с должности главного тренера «Гранады». С лета 2022-го по апрель 2024 года испанец возглавлял «Спартак».