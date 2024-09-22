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Абаскаль посетил матч «Спартака» и «Динамо»

вчера, 19:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль присутствовал на матче РПЛ с «Динамо» в 9-м туре РПЛ (2:2) и ушёл со стадиона до окончания игры.

21 сентября специалиста уволили с должности главного тренера «Гранады». С лета 2022-го по апрель 2024 года испанец возглавлял «Спартак».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 14:21, ред.
Вашей мамочке здравия. Передайте от меня низкий поклон. А то, что люди у вас хорошие, не сомневаюсь. Чем дальше от центра, тем они чище и светлее душой.
альсато
альсато ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 11:23
ВСЕ, в конце месяца полечу!.....Можете, Вы на подвиги вдохновить))))...да и маму. я уже месяц не видел....
альсато
альсато ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 11:16
Юрий!..не стоит извиняться-мы с Вами-одной крови!...а село , где я был самым счастливым человеком на Земле-"Лазарево" ,Ленинского района, Еврейской автономной области, Хабаровского края ,находится на Дальнем Востоке..знаменито тем, что люди там-настоящие живут!.. ну и Георгием Алексеевичем Ушаковым-Советский исследователь Арктики, доктор географических наук, автор 50-ти научных открытий!...поверьте...я много где бывал в России, в басурманских странах, но такого РАЯ на Земле, как в Лазарево-не видел нигде!...аж до слез....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 09:55, ред.
Читаю ваш комментарий, и глаза увлажнились. Вспомнил всё хорошее, что было тогда. На душЕ стало тепло. И про людей вы очень хорошо сказали. Крепко обнимаю.
Извините и позвольте спросить, где находится ваше село, в каких краях. Моё - в Подмосковье.
альсато
альсато ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 09:26
Юрий, Спасибо Вам за ностальгию!...уже как сорок лет, регулярно бываю (и не раз в год) в Родном селе!...да, много чего и кого нет.. нет уже ни совхоза, ни строительно-монтажного управления, но люди остались-искренние, доброжелательные , да просто замечательные!....Всегда встречаюсь со своим первым тренером, он и по сей день (человеку 78 мь лет) обучает детишек, азам футбола, хоккея с мячом, волейболу!..Многим дал дорогу в большой спорт, да и просто направление в жизни!...Всегда, когда подъезжаю к своей малой Родине-на душе становится ..светло и радостно!
Сп62
Сп62
сегодня в 07:51
Ностальгия по лучшим временам в России.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:26, ред.
Я, когда редко приезжаю в родное село, всегда прихожу к стенам восьмилетней школы, в которой прошли мои самые лучшие годы. Здесь было общежитие для ребят из соседних деревень... здесь сад с яблоками... здесь дорога, ведущая на стадион... рядом жилой дом, в котором ранее находилась контора, и в котором работала моя мама... Общежития уже нет, вместо фруктового сада какие - то строения; дорога на стадион заросла бурьяном; конторы нет, а вместо неё жилой дом; мама покоится на погосте... Как давно и вроде недавно это всё было. Становится грустно.
Вот и Абаскаль...
xgg7w74z7zxy
xgg7w74z7zxy
вчера в 22:46
Его в дверь, он в окно.
lotsman
lotsman
вчера в 22:02
Присматривается. А вдруг опять позовут.)
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 21:11
Неужели надеется, чему-нибудь научится?.. смешно.
f73p7b5yxgus
f73p7b5yxgus
вчера в 21:10, ред.
Гнать нужно этого физрука обратно на родину.
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:58
Так он бесплатно, со служебного входа зашёл! ))
А на халяву сами знаете, что может быть сладким...
h52qm8jx8qg2
h52qm8jx8qg2 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 20:47
Да не Спартак, а его бабло.
ABir
ABir
вчера в 20:43
Спартак не отпускает
Anisovich
Anisovich
вчера в 20:39
Хочет хоть болбоем в спартак устроится, зарплата устраивает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ memphis (раскрыть)
вчера в 20:06
Нет, он понял, что в Спартак больше не позовут. а вдруг в Динамо ? А что, а если?
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:48, ред.
100%...кто пустил?!!!...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:43
Так вот кто наших в концовке "сглазил" с...)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:38, ред.
Высиживает, поджидает чего то. В очередь за Саламычем вставай) На самом деле он сам хотел убедиться что его бесценный багаж всё ещё служит Спартаку верой и правдой, ну и убедился думаю, довольный домой поедет.
memphis
memphis
вчера в 19:38
Обратно хочет)
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