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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТурция. Супер-Лига 2024/2025

Осимхен: «Моя трансферная стоимость превышает 100 млн евро»

вчера, 17:51

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, права на которого принадлежат «Наполи», высказался о своей трансферной стоимости.

Моя стоимость превышает 100 миллионов евро. В мире очень мало игроков, подобных мне, которые добились такого успеха.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:14
Самореклама - худшая из всех видов рекламы...
Ей не доверяют...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:06
такие заявления, когда забил Касымпаше 2 гола.
хотя Галатасарай упустил победу)))
за весь 2 тайм ни одного удара по воротам гостей.
какие 100 млн?
свое время Икарди тоже стоил 100....а теперь?
бесспорно, Осимхен сильный форвард, но не за 100 млн!!!
и он не входит в топ лучших форвардов планеты.
там только Левандовски, Кейн, Холанд или даже Лаутаро.
Сп62
Сп62
вчера в 18:48
Точно, от скромноности не умрёт.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:18
Высокомерно звучит....
Тебе главное играть, а оценивают пусть уж другие
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:17
Игрой покажи что превышена....
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:14
Это наверно информационный вброс, чтобы выставить его неумным человеком. Если же он сам это сказал, тогда он был обкуренным.
adekvat
adekvat
вчера в 18:06
Про какой успех он говорит? Играть в Турции успех?
hs6kvv6rz46n
hs6kvv6rz46n
вчера в 18:01
Ты, Витя, с такими заявлениями маску-то лучше вообще не снимай - и нос, и зубы целее будут!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 18:01
Ахах ха)))
Гость
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