Осимхен: «Моя трансферная стоимость превышает 100 млн евро»

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, права на которого принадлежат «Наполи», высказался о своей трансферной стоимости.
Моя стоимость превышает 100 миллионов евро. В мире очень мало игроков, подобных мне, которые добились такого успеха.
Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, права на которого принадлежат «Наполи», высказался о своей трансферной стоимости.
Моя стоимость превышает 100 миллионов евро. В мире очень мало игроков, подобных мне, которые добились такого успеха.
Ей не доверяют...
Ей не доверяют...
хотя Галатасарай упустил победу)))
за весь 2 тайм ни одного удара по воротам гостей.
какие 100 млн?
свое время Икарди тоже стоил 100....а теперь?
бесспорно, Осимхен сильный форвард, но не за 100 млн!!!
и он не входит в топ лучших форвардов планеты.
там только Левандовски, Кейн, Холанд или даже Лаутаро.
хотя Галатасарай упустил победу)))
за весь 2 тайм ни одного удара по воротам гостей.
какие 100 млн?
свое время Икарди тоже стоил 100....а теперь?
бесспорно, Осимхен сильный форвард, но не за 100 млн!!!
и он не входит в топ лучших форвардов планеты.
там только Левандовски, Кейн, Холанд или даже Лаутаро.
Тебе главное играть, а оценивают пусть уж другие
Тебе главное играть, а оценивают пусть уж другие