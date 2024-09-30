Президент Аргентины: «Мне очень нравится Месси. Он лучший во всём»

Президент Аргентины Хавьер Милей во время интервью заявил, что считает нападающего клуба «Интер Майами» лучшим футболистом мира.

Мне очень нравится Месси. Хотя о нем утверждали всякое, я всегда считал, что он лучший футболист в истории.

Люди могут быть талантливы в одной сфере, но не во всех. Но он лучший во всём. Месси великолепен, поскольку нет такого человека, который может быть лучшим во всём.