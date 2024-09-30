Президент Аргентины: «Мне очень нравится Месси. Он лучший во всём»

Президент Аргентины Хавьер Милей во время интервью заявил, что считает нападающего клуба «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим футболистом мира.
Мне очень нравится Месси. Хотя о нем утверждали всякое, я всегда считал, что он лучший футболист в истории.
Люди могут быть талантливы в одной сфере, но не во всех. Но он лучший во всём. Месси великолепен, поскольку нет такого человека, который может быть лучшим во всём.
Ваши разница, недостающие очки, а именно 3640 - в группе Заболотного уже числятся)
https://www.soccer.ru/game/rating-comforting?team=all
Ваши разница, недостающие очки, а именно 3640 - в группе Заболотного уже числятся)
https://www.soccer.ru/game/rating-comforting?team=all
Президент Аргентины просто болен. Это тот тип, который бегал перед выборами с бензопилой. Лионелю лучше не встречаться с ним, может покусать.
Президент Аргентины просто болен. Это тот тип, который бегал перед выборами с бензопилой. Лионелю лучше не встречаться с ним, может покусать.
За текущ. месяц: 35689
А в таблице - lotsman 32049
Почему?)
За текущ. месяц: 35689
А в таблице - lotsman 32049
Почему?)