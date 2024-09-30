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Президент Аргентины: «Мне очень нравится Месси. Он лучший во всём»

вчера, 17:42

Президент Аргентины Хавьер Милей во время интервью заявил, что считает нападающего клуба «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим футболистом мира.

Мне очень нравится Месси. Хотя о нем утверждали всякое, я всегда считал, что он лучший футболист в истории.

Люди могут быть талантливы в одной сфере, но не во всех. Но он лучший во всём. Месси великолепен, поскольку нет такого человека, который может быть лучшим во всём.

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Все комментарии
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 18:59
раз дали слово президенту Аргентины, нужно давать слово и президенту Уругвая
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:36
Чего и пельмени лучше всех лепит?)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:30
Боится своей отставки
lotsman
lotsman ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 18:28
Благодарю за объяснение.
alexgurzan
alexgurzan ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:57
Добрый день.
Ваши разница, недостающие очки, а именно 3640 - в группе Заболотного уже числятся)
https://www.soccer.ru/game/rating-comforting?team=all
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:56
Зачем Месси нужны такие почитатели?
Президент Аргентины просто болен. Это тот тип, который бегал перед выборами с бензопилой. Лионелю лучше не встречаться с ним, может покусать.
lotsman
lotsman
вчера в 17:52
ВЫИГРЫШ
За текущ. месяц: 35689
А в таблице - lotsman 32049
Почему?)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:45
Ну если даже президенту нравится - это хорошо !
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