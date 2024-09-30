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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Роналду признался своему бывшему тренеру, что счастлив быть в «Аль-Насре»

вчера, 15:25

Бывший главный тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари посетил Эр-Рияд.

Специалист в интервью клубным СМИ «Аль-Насра» рассказал о разговоре с нападающим саудовской команды Криштиану Роналду:

Я был ещё более впечатлён и счастлив, потому что Криштиану Роналду сказал мне: «Тренер, я очень счастлив быть здесь, в „Аль-Насре“». Мне здесь хорошо. И это то, чего я ждал услышать от своего мальчика, который работал со мной много лет.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:11
Дырявый гей-нарцисс нашёл своё счастье среди верблюдов.
112910415
112910415
вчера в 18:40
Счастье - это когда тебя понимают и оплачивают!
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:08
С такой зарплатой любой будет счастлив
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:52
Луис Фелипе счастлив , потому что Криштиану сообщил ему , что он счастлив в
"Аль-Насре" - прямо какой то "круговорот" счастья в Саудовской Аравии получается...)
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 16:50
Ну конечно, ведь никуда больше не позовут и нигде такие деньги платить не будут
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:43
Счастливый он и личная статистика улучшается
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