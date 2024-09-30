Роналду признался своему бывшему тренеру, что счастлив быть в «Аль-Насре»

Бывший главный тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари посетил Эр-Рияд.
Специалист в интервью клубным СМИ «Аль-Насра» рассказал о разговоре с нападающим саудовской команды Криштиану Роналду:
Я был ещё более впечатлён и счастлив, потому что Криштиану Роналду сказал мне: «Тренер, я очень счастлив быть здесь, в „Аль-Насре“». Мне здесь хорошо. И это то, чего я ждал услышать от своего мальчика, который работал со мной много лет.
"Аль-Насре" - прямо какой то "круговорот" счастья в Саудовской Аравии получается...)
"Аль-Насре" - прямо какой то "круговорот" счастья в Саудовской Аравии получается...)