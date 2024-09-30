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Гвардиола: «Я очень счастлив на своей работе»

вчера, 23:26

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос об оценках относительно своей карьеры.

Если бы мне пришлось завершить карьеру прямо сейчас, то я был бы более чем доволен. Я очень счастлив на своей работе.

Никогда, никогда не предполагал, что переживу то, что пережил за эти 13 или 14 лет, и всё только продолжается. Я очень благодарен, о большем и не могу просить.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 17:23
Не вложены тупо, а тупо вложены)...если разницы не видите можете не отвечать)...
Igo0rek
Igo0rek ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:52
Ну, во-первых, деньги были вложены далеко не тупо. Они повлекли за собой успех и популярность. Что даже Баварию по популярности в мире обошли. И все это вылилось в хорошую прибыль. А Пеп способствовал множеству успехов команды.
Во-вторых, речь идет не о происхождении статуса бренда, а об амбициях условного топ менеджера.
Futurista
Futurista ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 12:45
Не должен)...в отличии от МС куда тупо вложены бабки шейхов, условный Apple пришел к успеху благодаря мозгам и инновациям в первую очередь...
Igo0rek
Igo0rek ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 12:13
Это из разряда, когда топ менеджер условного Apple должен уйти из супер успешной компании, и пойти что-то доказывать в какой-нибудь Yota.
Futurista
Futurista ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 12:05, ред.
Пусть сходит в клуб победнее... там и аппетиты уменьшит и результаты соответственно)...результаты с таким составом не показатель... у нас Семак - величайший тренер Всея Руси такой же кадр)...
Igo0rek
Igo0rek ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:57
Вот только его аппетиты не плохо коррелируют с результатом.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 09:23
После сити завершит карьеру, или найдет такой же клуб, где с финансами 0 проблем. Думаю Псж ему наижирнейший контракт предложит
2hz5hy9366bw
2hz5hy9366bw
сегодня в 05:44
Конечно счастлив, сейчас он один из ведущих тренеров и всё у него получается
Futurista
Futurista
сегодня в 00:06
Есть такая работа - деньги выносить...
Гость
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