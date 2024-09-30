Гвардиола: «Я очень счастлив на своей работе»

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос об оценках относительно своей карьеры.

Если бы мне пришлось завершить карьеру прямо сейчас, то я был бы более чем доволен. Я очень счастлив на своей работе.

Никогда, никогда не предполагал, что переживу то, что пережил за эти 13 или 14 лет, и всё только продолжается. Я очень благодарен, о большем и не могу просить.