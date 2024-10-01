Скоулз: «Де Лигт не лучше, чем Магуайр»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» остался недоволен подписанием в МЮ защитника .

Когда вы покупаете игроков, вы ожидаете, что они будут намного лучше тех, кто у вас уже есть. Де Лигт пришёл вместо Магуайра, но большой разницы нет. Является ли де Лигт улучшением по сравнению с Магуайром? Нет, абсолютно нет.