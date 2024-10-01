Скоулз: «Де Лигт не лучше, чем Магуайр»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз остался недоволен подписанием в МЮ защитника Маттейса де Лигта.
Когда вы покупаете игроков, вы ожидаете, что они будут намного лучше тех, кто у вас уже есть. Де Лигт пришёл вместо Магуайра, но большой разницы нет. Является ли де Лигт улучшением по сравнению с Магуайром? Нет, абсолютно нет.
Я это ещё летом говорил, уберут Холодильник, приедет Сервант с хрусталём. Ювентус, Бавария, МЮ САФ говорил прежде чем покупать игрока нужно спросить почему продают его, хорошими игроками не разбрасываются, плохой пример последняя фраза МЮ раз за разом продавал игроков, которые либо перечили тренеру либо суету наводили и в сердцах дурно высказывались в адрес клуп и Главного тренера, Рэшфорд пережил всех постСАФских тренеров ибо он один из тех кто воду мутит, такого САФ в заявку бы нее включал сгнобил бы, но о времена о нравы, хнык хнык и забыли позорные пенальти против Италии, сначала электорат кормит, зптем тренеров меняет
Я это ещё летом говорил, уберут Холодильник, приедет Сервант с хрусталём. Ювентус, Бавария, МЮ САФ говорил прежде чем покупать игрока нужно спросить почему продают его, хорошими игроками не разбрасываются, плохой пример последняя фраза МЮ раз за разом продавал игроков, которые либо перечили тренеру либо суету наводили и в сердцах дурно высказывались в адрес клуп и Главного тренера, Рэшфорд пережил всех постСАФских тренеров ибо он один из тех кто воду мутит, такого САФ в заявку бы нее включал сгнобил бы, но о времена о нравы, хнык хнык и забыли позорные пенальти против Италии, сначала электорат кормит, зптем тренеров меняет
Да и не главное быть лучше маги, а главное что ты из Аякса, а это значит тебя возьмут в мю в любом случае))
Да и не главное быть лучше маги, а главное что ты из Аякса, а это значит тебя возьмут в мю в любом случае))