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Энрике исключил Дембеле из заявки на матч Лиги чемпионов

вчера, 13:04
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен22:00 Не начался

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике не включил в заявку на матч Лиги чемпионов против «Арсенала» нападающего Усмана Дембеле. Энрике остался не доволен игрой Дембеле в шестом туре Лиги 1 против «Ренна» (3:1).

После матча испанский специалист вызвал форварда сборной Франции на разговор, после которого принял решение применить к нему дисциплинарное наказание.

Напомним, игра «Арсенал» — ПСЖ состоится завтра. Начало в 22:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:11, ред.
Ну вот он, конфликт...
Энрике правильно делает, что не идёт на поводу игроков. Он главный тренер и только он один принимает решение по составу команды. Недолго Дембеле продержался. Интересно, что будет дальше. Предполагаю публичная негативная реакция Усмана не за горами.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:05
Видимо скоро в саудитию поедет дембель...
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