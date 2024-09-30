Энрике исключил Дембеле из заявки на матч Лиги чемпионов

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вчера, 13:04

Главный тренер ПСЖ не включил в заявку на матч Лиги чемпионов против «Арсенала» нападающего . Энрике остался не доволен игрой Дембеле в шестом туре Лиги 1 против «Ренна» (3:1).

После матча испанский специалист вызвал форварда сборной Франции на разговор, после которого принял решение применить к нему дисциплинарное наказание.