Энрике исключил Дембеле из заявки на матч Лиги чемпионов

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике не включил в заявку на матч Лиги чемпионов против «Арсенала» нападающего Усмана Дембеле. Энрике остался не доволен игрой Дембеле в шестом туре Лиги 1 против «Ренна» (3:1).
После матча испанский специалист вызвал форварда сборной Франции на разговор, после которого принял решение применить к нему дисциплинарное наказание.
Напомним, игра «Арсенал» — ПСЖ состоится завтра. Начало в 22:00 по московскому времени.
Энрике правильно делает, что не идёт на поводу игроков. Он главный тренер и только он один принимает решение по составу команды. Недолго Дембеле продержался. Интересно, что будет дальше. Предполагаю публичная негативная реакция Усмана не за горами.
Энрике правильно делает, что не идёт на поводу игроков. Он главный тренер и только он один принимает решение по составу команды. Недолго Дембеле продержался. Интересно, что будет дальше. Предполагаю публичная негативная реакция Усмана не за горами.