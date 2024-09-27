Бразилия назвала состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026

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вчера, 22:54

Сборная Бразилии под руководством объявила состав на октябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Национальная команда сыграет с Чили и Перу 10 и 15 числа соответственно.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Бенто («Аль-Наср»), Эдерсон («Манчестер Сити»)

Защитники: Данило («Ювентус»), Вандерсон («Монако»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Абнер («Лион»), Бремер («Ювентус»), Эдер Милитао («Реал», Мадрид), Габриэль («Арсенал», Лондон), Маркиньос ( ПСЖ )

Полузащитники: Андре Триндаде («Флуминенсе»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Жерсон («Фламенго»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Родриго Силва («Реал», Мадрид)

Нападающие: Эндрик, Винисиус Жуниор (оба — «Реал», Мадрид), Рафинья («Барселона»), Луис Энрике, Игорь Хесус (оба — «Ботафого»), Савио («Манчестер Сити»), Габриэл Мартинелли («Арсенал», Лондон).