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Кроос: «Постоянные переезды и разлука с семьёй меня истощили»

вчера, 15:33

Экс-игрок сборной Германии Тони Кроос высказался о своём решении завершить карьеру после Евро-2024.

До футбола я занимался бадминтоном. Моя мама выигрывала чемпионат ГДР. Поэтому я очень быстро привык к теннису. Говорят, я не очень хорошо играл левой рукой.

Если бы я был теннисистом, то до сих пор бы играл. Ты (Кроос дал интервью теннисисту Александру Звереву – прим. ред.) находишься здесь со своим братом и записываешь наш разговор. В командных видах спорта это невозможно.

Ты сам решаешь, брать ли жену и детей на соревнования. Ты сам решаешь, кто с тобой поедет, кто будет сидеть на трибуне и кто будет спать в твоей постели в ночь перед игрой. В командных же видах спорта такого нет.

Я всегда хотел завершить карьеру на элитном уровне. Я играл со многими топ-футболистами, но лишь немногим это удавалось. Постоянные переезды и разлука с семьёй за эти годы меня истощили. Возможно, через пять лет я скажу, что сделал это поспешно, но на данный момент меня всё устраивает.

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Перевод с as.com
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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:05
Где то на привале, криво усмехнулись два дальнобойщика прочитав эту заметку...)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:19, ред.
А Дзюба умеет любой рукой...и в постели то никто не нужен)))
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:22
Тони Кроос, как один из самых талантливых полузащитников своего поколения, безусловно, заслуживает права уйти на пике своей карьеры. Его слова о желании завершить путь на элитном уровне отражают истинный дух спортсмена, который всегда стремился к максимальным достижениям. Это решение говорит о его уважении к игре и понимании своих возможностей. Завершить карьеру на собственных условиях – это мечта для многих, и Кроос, похоже, это понимает.
shlomo
shlomo
вчера в 16:19
Ну можно садиться за свою биографию....:))))
Capral
Capral
вчера в 15:59
Ничего удивительного. Лобановский на месяц закрывал на базе киевлян и все терпели. А разлука с семьёй- неотъемлимая часть жизни футболиста...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:52
футбол с переездами ,это точно утомляет.
t332qe572ttn
t332qe572ttn
вчера в 15:51
Отдохнёшь чутка и давай к нам в Мудиолигу!
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