Кроос: «Постоянные переезды и разлука с семьёй меня истощили»

Экс-игрок сборной Германии высказался о своём решении завершить карьеру после Евро-2024.

До футбола я занимался бадминтоном. Моя мама выигрывала чемпионат ГДР . Поэтому я очень быстро привык к теннису. Говорят, я не очень хорошо играл левой рукой.

Если бы я был теннисистом, то до сих пор бы играл. Ты (Кроос дал интервью теннисисту Александру Звереву – прим. ред.) находишься здесь со своим братом и записываешь наш разговор. В командных видах спорта это невозможно.

Ты сам решаешь, брать ли жену и детей на соревнования. Ты сам решаешь, кто с тобой поедет, кто будет сидеть на трибуне и кто будет спать в твоей постели в ночь перед игрой. В командных же видах спорта такого нет.

Я всегда хотел завершить карьеру на элитном уровне. Я играл со многими топ-футболистами, но лишь немногим это удавалось. Постоянные переезды и разлука с семьёй за эти годы меня истощили. Возможно, через пять лет я скажу, что сделал это поспешно, но на данный момент меня всё устраивает.