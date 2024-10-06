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«Челси» и «Ноттингем Форест» победителя не выявили

вчера, 18:03
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Челси» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью в 7-м туре АПЛ (1:1).

Крис Вуд вывел гостей вперед на 50-й минуте, на 57-й ответный гол забил Нони Мадуеке. У «красных» на 78-й за вторую желтую карточку был дисквалифицирован Джеймс Уорд-Праус.

После этой игры «синие» идут на 4-м месте (14 очков), «лесники» расположились на 9-й строчке (10 баллов).

В другой встрече тура «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» также не выявили победителя.

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Все комментарии
azkan
azkan ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 20:56
Палмер поторопил судью и схлопотал желтую)
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:27
Довольно скучный и посредственный матч. Если бы не забитые мячи, смотреть вообще было бы не на что.

После 73-й начались искуственные остановки даже не с двух, а с трех сторон. К этому процессу подключился арбитр и непонятно с какой стати начал задерживать игру. Например, зачем-то три минуты стоял над получившим травму защитником Челси вместо того, чтобы убрать медбригаду с поля. Потом еще столько же ждали пока НФ пробьет штрафной и проведет замену.

По итогу полностью уничтоженный темп в конце встречи и 13 дополнительных минут.

Такое ощущение, что кто-то делает на этом бизнес и это происходит не случайно.

Также не могу понять зачем Уорд-Прауз схватил мяч и заработал себе удаление.
azkan
azkan ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:52
Осимхен мог и не подойти для этого Челси. А Фелиш.. В начале он хорошо так сыгрался с Нету. А в этой игре Педру нету стало)) Плохо включился со скамейки.
Но у Феликса был момент. Да и Осимхен не все свои моменты забивает.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:45
Даже не удивлён, для Челси Ноттингем теперь топ команда.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ azkan (раскрыть)
вчера в 18:30
Форест побеждал Ливерпуль на Энфилде))
крепкий орешек. эта команда в этом сезоне может претендовать
на большее, чем 17 место в прошлом сезоне.
да, была уверенность, что Челси все решит в первом тайме.
но взломать такую защиту, как у НФ это всегда непросто, и таких соперников
у аристократов будут еще много.
все равно надо похвалить команду Марески за проявленный характер.
п.с.
жаль, что Челси не подписал Осимхена, но взял Феликса из Атлетико.
azkan
azkan
вчера в 18:29
У Челси после этого в АПЛ подряд матчи на выезде с Ливерпулем, Ньюкаслом и МЮ. Потом сразу дома принимают Арсенал. И я смотрю концовка сезона тоже огненная будет для синих. в мае Ливерпуль, Ньюкасл, МЮ и Форесты. Вот такая концовка.
azkan
azkan ответ NFFC (раскрыть)
вчера в 18:24
Да, может и отскок. Два момента не реализовали на 113 минуте) Но и синие в доп время четырежды не смогли забить. Хороший матч и интересный получился. По сравнению с другим матчем в это же время))
azkan
azkan
вчера в 18:13
Честно говоря была уверенность в победе Челси. Особенно после удаления Прауса. Но не повезло Палмеру, Мадуэке. Но и Форестам не повезло в дополнительных минутах. Они тянули как могли, но и сами по случаю остро атаковали. Хорошо Санчес сегодня, кроме одного момента играл надежно.
В принципе ничья достойное название этого матча.
Была возможность оторваться от АВ и Ньюкасла. Не повезло. Надо было выпускать Нкунку и Феликса по раньше. А то Джексон и Энцо не то что атаку не развивали но и привозами и скандалами занялись.
Нотингем Форест в этом году не узнать. Хороший середняк появился в АПЛ. Молодцы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:10
Хорошая игра, достойные соперники...
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:07
Нотинген опасная команда у любого отберут очки
NFFC
NFFC
вчера в 18:06
Отскочили синие.
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