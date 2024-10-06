«Челси» и «Ноттингем Форест» победителя не выявили

«Челси» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью в 7-м туре АПЛ (1:1).
Крис Вуд вывел гостей вперед на 50-й минуте, на 57-й ответный гол забил Нони Мадуеке. У «красных» на 78-й за вторую желтую карточку был дисквалифицирован Джеймс Уорд-Праус.
После этой игры «синие» идут на 4-м месте (14 очков), «лесники» расположились на 9-й строчке (10 баллов).
В другой встрече тура «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» также не выявили победителя.
После 73-й начались искуственные остановки даже не с двух, а с трех сторон. К этому процессу подключился арбитр и непонятно с какой стати начал задерживать игру. Например, зачем-то три минуты стоял над получившим травму защитником Челси вместо того, чтобы убрать медбригаду с поля. Потом еще столько же ждали пока НФ пробьет штрафной и проведет замену.
По итогу полностью уничтоженный темп в конце встречи и 13 дополнительных минут.
Такое ощущение, что кто-то делает на этом бизнес и это происходит не случайно.
Также не могу понять зачем Уорд-Прауз схватил мяч и заработал себе удаление.
После 73-й начались искуственные остановки даже не с двух, а с трех сторон. К этому процессу подключился арбитр и непонятно с какой стати начал задерживать игру. Например, зачем-то три минуты стоял над получившим травму защитником Челси вместо того, чтобы убрать медбригаду с поля. Потом еще столько же ждали пока НФ пробьет штрафной и проведет замену.
По итогу полностью уничтоженный темп в конце встречи и 13 дополнительных минут.
Такое ощущение, что кто-то делает на этом бизнес и это происходит не случайно.
Также не могу понять зачем Уорд-Прауз схватил мяч и заработал себе удаление.
Но у Феликса был момент. Да и Осимхен не все свои моменты забивает.
Но у Феликса был момент. Да и Осимхен не все свои моменты забивает.
крепкий орешек. эта команда в этом сезоне может претендовать
на большее, чем 17 место в прошлом сезоне.
да, была уверенность, что Челси все решит в первом тайме.
но взломать такую защиту, как у НФ это всегда непросто, и таких соперников
у аристократов будут еще много.
все равно надо похвалить команду Марески за проявленный характер.
п.с.
жаль, что Челси не подписал Осимхена, но взял Феликса из Атлетико.
крепкий орешек. эта команда в этом сезоне может претендовать
на большее, чем 17 место в прошлом сезоне.
да, была уверенность, что Челси все решит в первом тайме.
но взломать такую защиту, как у НФ это всегда непросто, и таких соперников
у аристократов будут еще много.
все равно надо похвалить команду Марески за проявленный характер.
п.с.
жаль, что Челси не подписал Осимхена, но взял Феликса из Атлетико.
В принципе ничья достойное название этого матча.
Была возможность оторваться от АВ и Ньюкасла. Не повезло. Надо было выпускать Нкунку и Феликса по раньше. А то Джексон и Энцо не то что атаку не развивали но и привозами и скандалами занялись.
Нотингем Форест в этом году не узнать. Хороший середняк появился в АПЛ. Молодцы.
В принципе ничья достойное название этого матча.
Была возможность оторваться от АВ и Ньюкасла. Не повезло. Надо было выпускать Нкунку и Феликса по раньше. А то Джексон и Энцо не то что атаку не развивали но и привозами и скандалами занялись.
Нотингем Форест в этом году не узнать. Хороший середняк появился в АПЛ. Молодцы.