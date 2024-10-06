«Челси» и «Ноттингем Форест» победителя не выявили

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вчера, 18:03

«Челси» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью в 7-м туре АПЛ (1:1).

Крис Вуд вывел гостей вперед на 50-й минуте, на 57-й ответный гол забил Нони Мадуеке. У «красных» на 78-й за вторую желтую карточку был дисквалифицирован Джеймс Уорд-Праус.

После этой игры «синие» идут на 4-м месте (14 очков), «лесники» расположились на 9-й строчке (10 баллов).

В другой встрече тура «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» также не выявили победителя.