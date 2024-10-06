Вратарь «Жироны» отбил 3 пенальти и помог победить «Атлетик» в игре Ла Лиги

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вчера, 17:38

«Жирона» обыграла «Атлетик» в 9-м туре Ла Лиги (2:1).

Алехандро Беренгер мог вывести гостей вперед на 28-й минуте, но не реализовал пенальти. Ясер Асприлья на 39-й обеспечил хозяевам поля преимущество. Ойан Сансет на 41-й сравнял счет. На 58-й минуте Иньяки Уильямс пробил «с точки», гол не был забит, арбитр попросил исполнить удар еще раз. Андер Эррера тоже не смог реализовать свою попытку. Таким образом, голкипер «Жироны» Пауло Газзанига отразил 3 пенальти в одном поединке.

Победным голом на 90+9-й отличился Кристиан Стуани. У басков на 90+9-й за вторую желтую карточку с поля был удален Аитор Паредес.

После этой игры «Жирона» идет на 11-м месте (12 очков), «Атлетик» находится на 6-й строчке (14 баллов).

В другой встрече тура «Реал» переиграл «Вильярреал».