Занзибар готов провести товарищеский матч против сборной России

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир заявил, что сборная готова провести товарищеский матч против России в ноябре.
Нам было бы интересно сыграть с Россией, это здорово для нас. Исторически между Россией и Занзибаром сложилась дружба еще во времена Советского Союза. Если нам сделают приглашение в ноябре, мы будем готовы приехать. Некоторые игроки Занзибара будут задействованы в сборной Танзании, но мы все равно остаемся сильной командой!
Напрасно вы так пренебрежительно о сборной Гондураса, вполне приемлемый соперник, во всяком случае посильнее из всех предлагаемых и обсуждаемых в последнее время. В рейтинге ФИФА занимает 77 место четырёхкратный чемпион среднеамериканских стран и карибского бассейна и один раз даже выиграли Кубок КОНКАКАФ, правда более сорока лет назад. Много футболистов играет в различных клубах Европы, США и Саудовской Аравии. Так что на встречу с ними можно было бы пригласить всех наших сильнейших на данный момент игроков.
Болейте за своих, а не против чужих!
Напрасно вы так пренебрежительно о сборной Гондураса, вполне приемлемый соперник, во всяком случае посильнее из всех предлагаемых и обсуждаемых в последнее время. В рейтинге ФИФА занимает 77 место четырёхкратный чемпион среднеамериканских стран и карибского бассейна и один раз даже выиграли Кубок КОНКАКАФ, правда более сорока лет назад. Много футболистов играет в различных клубах Европы, США и Саудовской Аравии. Так что на встречу с ними можно было бы пригласить всех наших сильнейших на данный момент игроков.
Болейте за своих, а не против чужих!
Напомню, что Вы можете так же создать себе ещё команды для конкурса, но максимум их может быть три.
Напомню, что Вы можете так же создать себе ещё команды для конкурса, но максимум их может быть три.