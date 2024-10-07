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Занзибар готов провести товарищеский матч против сборной России

вчера, 18:48

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир заявил, что сборная готова провести товарищеский матч против России в ноябре.

Нам было бы интересно сыграть с Россией, это здорово для нас. Исторически между Россией и Занзибаром сложилась дружба еще во времена Советского Союза. Если нам сделают приглашение в ноябре, мы будем готовы приехать. Некоторые игроки Занзибара будут задействованы в сборной Танзании, но мы все равно остаемся сильной командой!

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06 октября
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Все комментарии
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:00
...точно так,все варианты перебрал, так и вспомнил,молодца!!!
Yodr
Yodr
вчера в 21:40
Странно, такая великая страна как Занзибар.
49j9bbjhvmaj
49j9bbjhvmaj
вчера в 21:38
Такие матчи совсем не обязательны
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:49
Извините, поправлю вас. Холодильник назывался "Розенлев", но это неважно. Спасибо, за воспоминание о хорошем вам лайк.
112910415
112910415
вчера в 19:42
нам опять повезло !
shur
shur
вчера в 19:34
...25 баранов, холодильник Разульефф ,финский, хороший и бесплатная путевка....в Занзибар!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:21, ред.
Вспомнил случай на работе. Начальник в категорической форме, состроив угрожающую гримасу, приказал моему коллеге под угрозой увольнения искать организации для заключения договоров на охрану ЧОПом. Не нашёл. Начальник уволил. Может, и в РФС сложилась такая же ситуация, и Гондурас, что неудивительно, станет нашим следующим соперником.
stanichnik
stanichnik ответ Alex Riddle (раскрыть)
вчера в 19:21
Доброго Здоровья Alex!
Напрасно вы так пренебрежительно о сборной Гондураса, вполне приемлемый соперник, во всяком случае посильнее из всех предлагаемых и обсуждаемых в последнее время. В рейтинге ФИФА занимает 77 место четырёхкратный чемпион среднеамериканских стран и карибского бассейна и один раз даже выиграли Кубок КОНКАКАФ, правда более сорока лет назад. Много футболистов играет в различных клубах Европы, США и Саудовской Аравии. Так что на встречу с ними можно было бы пригласить всех наших сильнейших на данный момент игроков.
Болейте за своих, а не против чужих!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:14
"Но мы все равно остаемся сильной командой!" - Гляди они ещё и пугают!)))
adekvat
adekvat
вчера в 19:04
Посмотрел сейчас глобус Занзибара да страна великая.
alexgurzan
alexgurzan ответ ИгорьИгорь (раскрыть)
вчера в 19:00
Некоторые дорожают, некоторые дешевеют. Такие правила, одни для всех.
Напомню, что Вы можете так же создать себе ещё команды для конкурса, но максимум их может быть три.
ИгорьИгорь
ИгорьИгорь
вчера в 18:54, ред.
А почему, если команда стала стоить больше 100 милоионов, при совершении трансфера стоимость команды должна быть не выше 100 миллионов? Это несправедливо. Игроки ростут в цене, а цена команды остается без изменений. Так к концу сезона прийдется команду составлять из игроков запаса, так как, хорошии игроки выростя в цене не уложатся в лимит 100 миллионов. Например Глушенков стоит дороже Кордобы и я из за лимита в 100 миллионов не могу провести трансфер пррдав более дорогого играка, что бы купить игрока подешевле. Бред же...
Alex Riddle
Alex Riddle
вчера в 18:52
Отличный вариант, надо ещё с Гондурасом договориться, наконец то встретятся братья гондурасцы.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 18:52
А какое именно племя готово сыграть с нами?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:50
Надо бы им как то сообщить , что в ноябре у нас уже холодно , пускай тёплые вещи с собой возьмут...)))
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