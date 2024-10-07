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В Федерации футбола Пакистана назвали причины переноса матча с Россией

вчера, 12:32

Менеджер по связям с общественностью Федерации футбола Пакистана (PFF) Мухаммад Яшал рассказал источнику, что PFF обратилась к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой о переносе товарищеского матча сборных Пакистана и России на ноябрь.

6 октября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что 5 августа стороны провели рабочую встречу, на которой зафиксировали потенциальную дату матча (11 октября в России) и условия его проведения, однако 17 сентября Федерация футбола Пакистана уведомила РФС о невозможности сыграть поединок в октябре. Яшал ответил, что в РФС был отправлен запрос на проведение матча в ноябрьскую паузу.

PFF и РФС провели переговоры и планировали организовать матч. РФС 23 сентября официально сообщил нашему операционному отделу, что готов принять Пакистан. Однако из‑за нехватки времени не удалось уложиться в короткий срок, тем более что большинство игроков сейчас не в Пакистане.

Сбор футболистов и другие логистические соображения привели к переносу матча. PFF обратилась к РФС с просьбой перенести игру на ноябрь.

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tkvcjr8fj34p
tkvcjr8fj34p
вчера в 13:04
Просто позвонили из Вашингтона и посоветовали как делать.
Гость
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