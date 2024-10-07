В Федерации футбола Пакистана назвали причины переноса матча с Россией

Менеджер по связям с общественностью Федерации футбола Пакистана (PFF) Мухаммад Яшал рассказал источнику, что PFF обратилась к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой о переносе товарищеского матча сборных Пакистана и России на ноябрь.
6 октября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что 5 августа стороны провели рабочую встречу, на которой зафиксировали потенциальную дату матча (11 октября в России) и условия его проведения, однако 17 сентября Федерация футбола Пакистана уведомила РФС о невозможности сыграть поединок в октябре. Яшал ответил, что в РФС был отправлен запрос на проведение матча в ноябрьскую паузу.
PFF и РФС провели переговоры и планировали организовать матч. РФС 23 сентября официально сообщил нашему операционному отделу, что готов принять Пакистан. Однако из‑за нехватки времени не удалось уложиться в короткий срок, тем более что большинство игроков сейчас не в Пакистане.
Сбор футболистов и другие логистические соображения привели к переносу матча. PFF обратилась к РФС с просьбой перенести игру на ноябрь.