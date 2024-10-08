В Конфедерации футбола Бразилии высказались о возможном матче с Россией

Директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва дал комментарий касательно возможности проведения контрольного матча местной сборной с национальной командой России.

Сейчас мы не ведем переговоры с Россией о товарищеском матче, но раньше диалоги на этот счет были. Мы последний год отвечаем на вопросы о возможной игре Бразилии и России, но на сегодняшний день ничего нет.

В ноябре и следующем году мы вряд ли сможем организовать эту встречу — наш график полностью забит матчами квалификации к чемпионату мира. Поэтому посмотрим, что будет в 2026-м и 2027 году.