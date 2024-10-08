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В Конфедерации футбола Бразилии высказались о возможном матче с Россией

вчера, 17:14

Директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва дал комментарий касательно возможности проведения контрольного матча местной сборной с национальной командой России.

Сейчас мы не ведем переговоры с Россией о товарищеском матче, но раньше диалоги на этот счет были. Мы последний год отвечаем на вопросы о возможной игре Бразилии и России, но на сегодняшний день ничего нет.

В ноябре и следующем году мы вряд ли сможем организовать эту встречу — наш график полностью забит матчами квалификации к чемпионату мира. Поэтому посмотрим, что будет в 2026-м и 2027 году.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 02:28
Культурно отмазались.
Yodr
Yodr ответ Мessi 10 (раскрыть)
сегодня в 00:52
А это нормально, что "брикс" создали в Лондоне?
76a8yh2ckb3d
76a8yh2ckb3d
вчера в 22:08
Короче отфутболили.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 21:45
Зачем куда-то ехать ,Бразильская диаспора с берегов Невы и так ушатывает всех в рпл последнии годы,хотя в сборную основы даже на лавку не попадают! И с кем сборная РФ собралась там играть и во что ....пусть вон "кошках тренируются"
Александр Апалько
Александр Апалько ответ Александр Апалько (раскрыть)
вчера в 21:39
Файзулин тогда забил, был 2013 год
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 21:36
Ошибка. Помню наши сыграли с бразильцами 1:1, уже Дзагоев играл и вроде забил тогда, а в 2006 он ещё точно не играл. Бразильцы сравняли в самом конце...
Василий Копатович
Василий Копатович ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:39
да а наши решили тогда отбить эту сумму на входных билетах) в результате играли на полупустом стадионе 😊
particular
particular
вчера в 19:32
Пусть бразики хоть 4-ый состав наскребут, но вывеска будет "Б Р А З И Л И Я"...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:07
В связи с поиском РФС по всему белому свету соперников для нашей сборной вспомнил фрагмент фильма " Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Н.В.Гоголя. Там на паперти стояли нищие с протянутыми руками, которые просили милостыню у верующих, а Иван Иванович с гордым видом им отказывал.
youtomee
youtomee
вчера в 18:50
Там проскакивали какие-то новости про Бурунди, лучше на этих переговорах сосредоточьтесь, там шанс хоть какой-то есть
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 18:49
Просто нужно организовать чемпионат стран БРИКС, тогда не отвертятся)
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:41
Хорошо хоть так! Понятно же почему! Приветствую!
112910415
112910415
вчера в 18:39
короче, надо жить долго !
h8nvpmtyy78f
h8nvpmtyy78f
вчера в 18:08, ред.
Аккуратно отправили нас подальше
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 18:03
идиотское заглавие...
ну, а мы посмотрим, что будет в 2036 и 2037г.г.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:56
Не послали подальше, а вежливо сказали, приходите завтра.
lotsman
lotsman
вчера в 17:47
В общем, к концу столетия возможно и сыграют.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:44, ред.
Последний раз бразильцы играли с нашими товарищескую игру 1 марта 2006 (минус 10 градусов ) счёт 0 - 1; За игру бразильцы запросили баснословную сумму (врать не буду назывались разные "цифры"). Если игра гипотетически состоится , трудно даже представить сколько они запросят сейчас . Так ,что Занзибар , говорите - ну так Занзибар...)))
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:40
Мы можем встретится со сборной Бразилии только на чемпионате мира 205.. какого то года!..
shur
shur
вчера в 17:25
...как же вся страна ждала этого дня...!!!
m7dupz7f798k
m7dupz7f798k
вчера в 17:18
По-моему уже как-то стыдно как банный лист ко всем клеиться с предложением поиграть с валериной оравой
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:18
Каждый раз, когда возникают разговоры о потенциальных матчах, надежда у фанатов растет, но в конечном итоге мы снова сталкиваемся с опровержением. Это уже становится привычным — слышать о возможных играх, которые затем не происходят. Федерациям следует быть более аккуратными в своих заявлениях и предоставлять точную информацию, чтобы избежать недопонимания и разочарования у поклонников футбола.
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