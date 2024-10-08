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В Ассоциации футбола Замбии рассказали о несостоявшейся игре с Россией

вчера, 18:14

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга дал комментарий на тему несостоявшегося матча со сборной России.

Мы не смогли договориться с Россией о матче в сентябре и октябре. Не получилось по месту и времени игры.

В эту паузу игра со сборной России невозможна — в этом окне у нас матчи квалификации к Кубку Африки. К сожалению, мы никак не сможем сыграть. Но хотели бы пообщаться насчет товарищеской игры с российской стороной в ноябре. Если РФС захочет, сборная Замбии сможет приехать в Москву. Мы бы могли сыграть с российской командой в следующем месяце.

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Россия  Замбия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:43
...мы ведем свой репортаж с Подмосковных Химок...!
adekvat
adekvat
вчера в 21:23
РФС скоро будет сам выбиратьс кем играть, тем более Замбия ни такая уж и экзотичная страна.
112910415
112910415
вчера в 20:22
есть, есть ещё робкая надежда !
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:44
Теперь когда африканские сборные будут играть между собой - дежурный вопрос возможно такой :
- Ну что вы в Россию едите товарищеские играть ?
- Нет , а вы? )
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:57, ред.
Скоро в поисках противников для сборной России по футболу мы станем инициаторами первого контакта человечества с инопланетными цивилизациями
Вещий
Вещий
вчера в 18:54
Офигели что ли.... нужно подключать Лаврова....
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:24
Как же так, что Замбия не смогла договориться с Россией о товарищеском матче. Наверняка это была бы игра века, которую все ждали. Но, конечно, важнее подготовка к квалификации к Кубку Африки, ведь чемпионат мира же не за горами. Может, в ноябре они все-таки смогут найти время, если у России не будет более важных дел — например, обсуждения новых стратегий по отбору на несуществующие турниры.
Гость
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