В Ассоциации футбола Замбии рассказали о несостоявшейся игре с Россией

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга дал комментарий на тему несостоявшегося матча со сборной России.
Мы не смогли договориться с Россией о матче в сентябре и октябре. Не получилось по месту и времени игры.
В эту паузу игра со сборной России невозможна — в этом окне у нас матчи квалификации к Кубку Африки. К сожалению, мы никак не сможем сыграть. Но хотели бы пообщаться насчет товарищеской игры с российской стороной в ноябре. Если РФС захочет, сборная Замбии сможет приехать в Москву. Мы бы могли сыграть с российской командой в следующем месяце.