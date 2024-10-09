Актёр и совладелец «Рексхэма» пожертвовал вещи из фильма о Дэдпуле

Совладелец «Рексхэма» Райан Рейнольдс пожертвовал оборудование для спортзала из своего последнего фильма Дэдпул и Россомаха, чтобы собрать средства для валлийской благотворительной организации по борьбе с аутизмом Your Space. Аукцион под названием Lifepool Gym Auction собрал сумму в 48 175,36 фунтов стерлингов.
Некоммерческая организация выразила благодарность актёру и всем, кто помог собрать средства. Your Space более полутора лет назад начал поддерживать нападающий «Рексхэма» Пол Маллин, когда его сыну Альби поставили диагноз аутизм.
С ихнеми капиталами,да на помощь российскому футболу,домарощенных игроков поднимать...!!! Сейчас скажите,хватит чужие бабки считать,не завидуй бла,бла,бла...
И будите правы,ребятушки!
С ихнеми капиталами,да на помощь российскому футболу,домарощенных игроков поднимать...!!! Сейчас скажите,хватит чужие бабки считать,не завидуй бла,бла,бла...
И будите правы,ребятушки!