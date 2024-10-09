Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБлаготворительностьАнглия. Лига Один 2024/2025

Актёр и совладелец «Рексхэма» пожертвовал вещи из фильма о Дэдпуле

вчера, 19:14

Совладелец «Рексхэма» Райан Рейнольдс пожертвовал оборудование для спортзала из своего последнего фильма Дэдпул и Россомаха, чтобы собрать средства для валлийской благотворительной организации по борьбе с аутизмом Your Space. Аукцион под названием Lifepool Gym Auction собрал сумму в 48 175,36 фунтов стерлингов.

Некоммерческая организация выразила благодарность актёру и всем, кто помог собрать средства. Your Space более полутора лет назад начал поддерживать нападающий «Рексхэма» Пол Маллин, когда его сыну Альби поставили диагноз аутизм.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Звёзды российского спорта и шоу-бизнеса сыграли в благотворительном матче
09 сентября
Официально«Космос» направит прибыль от матча с «Амкалом» жителям Курской области
03 сентября
Гвардиола выдал по 10 000 фунтов каждому сотруднику «Манчестер Сити»
29 августа
ОфициальноРПЛ помогла жителям Курской, Белгородской и Брянской областей
22 августа
Игроки «Ротора» вышли на матч Первой лиги с щенками
16 августа Видео
Официально«Ростов» и КС объявили о переводе средств жителям Курской области
16 августа
Все комментарии
Squirrel96
Squirrel96 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:18
Спасибо, исправили.
shur
shur
вчера в 19:29
...а сколько у нас скрытных,серых, богатейших людей в стране...?!
С ихнеми капиталами,да на помощь российскому футболу,домарощенных игроков поднимать...!!! Сейчас скажите,хватит чужие бабки считать,не завидуй бла,бла,бла...
И будите правы,ребятушки!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:19
"когда ему сыну Альби поставили диагноз аутизм." - возможно описка , наверное всё же его сыну Альби .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 