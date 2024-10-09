Актёр и совладелец «Рексхэма» пожертвовал вещи из фильма о Дэдпуле

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вчера, 19:14

Совладелец «Рексхэма» Райан Рейнольдс пожертвовал оборудование для спортзала из своего последнего фильма Дэдпул и Россомаха, чтобы собрать средства для валлийской благотворительной организации по борьбе с аутизмом Your Space. Аукцион под названием Lifepool Gym Auction собрал сумму в 48 175,36 фунтов стерлингов.

Некоммерческая организация выразила благодарность актёру и всем, кто помог собрать средства. Your Space более полутора лет назад начал поддерживать нападающий «Рексхэма» , когда его сыну Альби поставили диагноз аутизм.