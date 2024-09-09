Звёзды российского спорта и шоу-бизнеса сыграли в благотворительном матче

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вчера, 17:23

На Патриарших прудах прошёл благотворительный футбольный матч между командой фонда и сборной благотворительной программы ДоброFON компании Fonbet, которая передала 4 млн рублей в поддержку подопечных фонда — детей и молодых взрослых, страдающих опухолями головного и спинного мозга.

Игра завершилась со счётом 13:13. В мероприятии приняли участие актёры Виктор Добронравов, Дмитрий Хрусталев и Антон Богданов, писатель Александр Цыпкин, стендап-комик Филипп Воронин, актёры импровизации Дмитрий Позов и Антон Шастун, фигуристы Алексей Ягудин, Роман Костомаров, баскетболист Андрей Кириленко, футболисты Эдамс Скляр, Ромео MBAYPE Нту и Даниил Чалов, а также блогеры Роман Габдрафиков, Арсений Петров, Иван Хабенский и другие. Капитанами команд были основатель фонда Константин Хабенский и генеральный директор «Фонбет» Сергей Анохин.