Выбили 100 из 10. Самый молодой тренер АПЛ эффективнее Гвардиолы, Артеты и Слота

Получил свою первую награду.
Владельцы оказались преданы своей бизнес-стратегии
Когда летом стало известно, что Роберто Де Дзерби покидает «Брайтон», такого шага от «чаек» никто не понял. Решение было крайне неоднозначное – итальянский менеджер затащил «Брайтон» в еврокубки и, несмотря на фокус на продажу молодых талантов, успешно выжимал из команды максимум. На тренера уже весной положили глаз МЮ, «Ливерпуль», «Барселона». Но боссы «чаек» надеялись сохранить Роберто – да и самому тренеру нравился проект.
Но диссонанс наступил в целеполагании. Де Дзерби был не согласен с вектором развития, который избрал клуб – менеджер хотел больше стабильности, для обеспечения которой требовал подписать ему более опытных, но не старых футболистов. Руководство «чаек», наоборот, стремилось найти неогранённые алмазы и дать им игровую практику, а также ветеранов для обучения.
Сотрудничество зашло в тупик – поэтому «Брайтон» и пошёл на такой тяжёлый и рискованный шаг.
Хюрцелер – крайне рискованная ставка, которая вызывала вопросы
Непростым тот шаг был ещё и из-за выбора альтернативы. «Брайтону» вообще было сложно бороться за тренеров – параллельно поиски вели «красные дьяволы», «Вест Хэм», «Челси» и куча зарубежных клубов. Поэтому пришлось копать глубже.
Но не настолько же! Выбрали в итоге специалиста, который вывел «Санкт-Паули» в Бундеслигу. Проблема в том, что Фабиану Хюрцелеру – всего 31 год, а «Санкт-Паули» — его первый проект как главного тренера. Менеджер справился с поставленной задачей – с другой стороны, у него недостаточно опыта на случай внештатных ситуаций. Их же в клубе, где ориентируются на молодёжь, будет предостаточно. Помимо этого, Хюрцелеру предстояло установить свой авторитет – в том числе перед ровесниками. И всё это – в чемпионате с самой высокой конкуренцией, самым плотным календарём, передовыми тренерами.
На фоне Де Дзерби, который поднял «Брайтон» на шестое место и вывел команду в Лигу Европы, Хюрцелер не убеждал и близко.
Тренер нашёл подход к футболистам
Выстраивая коммуникацию с журналистами и футбольной общественностью, Фабиан взял пример с лучших. Когда Жозе Моуриньо приходил в «Челси», он назвал себя «Special One» («Особенный»). Юрген Клопп, возглавив «Ливерпуль», сыграл на контрасте – он охарактеризовал себя как «The Normal One» («Обычный»). Характеристика, которую дал себе Хюрцелер – «Grounded One» («Приземлённый»). Он также отметил, что считает себя «другом-авторитетом».
Другая важная характеристика для описания его работы с командой – взаимодействие с возрастными игроками. Менеджер отмечает, что не боится спрашивать у них совета:
Это один из моих стилей руководства – я прислушиваюсь к опытным игрокам, потому что я тоже могу у них учиться. В конце концов, они испытали на поле больше, чем я, – я не боюсь это говорить, потому что это правда. Я могу поучиться у них и услышать их мнение, которое поможет мне подготовиться к матчу против «Манчестер Юнайтед». Там играл Дэнни Уэлбек, и, возможно, он знает больше о клубе и поведении их игроков. Было бы глупо, если бы я им не воспользовался. В конце концов, конечно, это моя работа – принимать решения и четко готовиться, чтобы иметь правильный план матча с великим соперником.
И в раздевалке на первых порах действительно воцарилось взаимопонимание и уважение.
Гроза «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»
«Брайтон» залетел в новый сезон налегке – сразу разгромил «Эвертон» Дайча, потом наказал «Манчестер Юнайтед» за невнимательность при обороне. Несмотря на то, что между матчами с МЮ и «Арсеналом» «чайкам» пришлось играть в Кубке Английской Лиги, они так и не уступили на этом отрезке.
Ещё более удивительной стала ничья с «канонирами». Всё-таки Артета сформировал прочную основу проекта, которая позволяет вот уже третий год кряду бороться за чемпионство с «Манчестер Сити». У команды есть костяк, на скамейке – топ-футболисты. И владельцы не жалеют денег на грамотное усиление.
И как раз лондонцы открыли счёт голам в матче. Только после перерыва Жоао Педро сравнял – и снова стал автором решающего для своей команды гола (против «Юнайтед» он отметился победным мячом).
Конечно, это не показатели «Ман Сити» или «Ливерпуля». У этих команд просто нет конкурентов на горизонте – никто не может претендовать на то, чтобы отобрать очки. Но у Гвардиолы и Слота ресурсы соответствующие – да и команды на принципиально иной стадии формирования. Пеп давно отладил механизм и теперь вносит только точечные изменения. Слот пришёл на фундамент, который возвёл Клопп. Значит, на качественный. Хюрцелер же латает дыры и обновляет сам костяк. Поэтому успехи «Брайтона» воспринимаются ярче – и поэтому именно Фабиан получил награду лучшему тренеру лиги в августе.
Класс познаётся в стабильности
В прошлом году «Брайтон» тоже стартовал отлично – проблемы начались позже, это надо учитывать. «Чайки» – та команда, которой лучше рвать со старта. Потому что потом на первый план выйдет глубина скамейки, опыт, класс игроков. Сейчас, на свежих ногах, нивелировать разницу проще. Так что и первые выводы об эффективности Хюрцелера стоит делать не раньше зимы.
В то же время результаты «Брайтона» пошли на спад со стартом еврокубковой кампании – к ней коллектив оказался не готов. Сейчас же не будет ни Лиги Европы, ни Лиги конференций – только чемпионат и национальные кубки. С таким графиком «Брайтону» в любом случае проще.
Брайтон тоже пока угадывает с наставниками и приобретением перспективных футболистов, но все хорошее рано или поздно заканчивается,........ сейчас они хорошо стартанули.....вроде с Поттером в его последнем сезоне прежде чем он поспешил в Челси они тоже взлетали в топ 4 на старте сезона, хорошо что со сменившим его де Зерби просто удалось удержаться, но уже в следующем сезоне было чуть хуже, итальянца нахваливали чуть ли не в Барсу приглашали, а тем временем команда начинала просидать, результаты ухудшились, может даже во время сменился рулевой, и сейчас с новыми идеями и со свежими силами они снова выдали прекрасный старт уже при Хюрцелере, Но на долго ли их хватит?
Ну давайте отметим кого они обыграли ......Эвертон, это не бойцы, об них каждый вытирает газон там по два три мяча они вынимают из рамы, обыграли не казистый МЮ сегодня от них лишь название осталось результаты тен Хага и клуба как у любого середняка в прошлом сезоне не смотря на победу в КА заняли 8 место......... эти две победы вообще не показатель, да отняли очки у Арсенала, думаю канониры сами споткнулись, как всегда, потеряли 2 очка на ровном месте, по этому Артета до сих пор без титула.
Да наверно справедливо тренер получил награду месяца, в прошлом сезоне Постекоглу в Тоттенхэме тоже был удостоен ее, аж три подряд взял........ каждый сезон находится тренер и команда которая выдает удачную серию игр на старте, шпоры сумели удержаться в зоне еврокубков до конца сезона, и это не смотря на потерю Кейна, интересно Брайтон где окажется?......... до этого скажем Ньюкасл и АВ тоже неплохо выстрелили....... финишировав даже в ТОП 4 на финише сезона............. да у этих команда ресурсов больше, но если пойдут травмы, а именно это выбило скажем в прошлом сезоне Ньюкасл из борьбы за европу, то чайки просто опустятся в середину таблицы, .......сегодня сороки тоже выдали хороший старт, они тоже без европы,
Брайтон тоже пока угадывает с наставниками и приобретением перспективных футболистов, но все хорошее рано или поздно заканчивается,........ сейчас они хорошо стартанули.....вроде с Поттером в его последнем сезоне прежде чем он поспешил в Челси они тоже взлетали в топ 4 на старте сезона, хорошо что со сменившим его де Зерби просто удалось удержаться, но уже в следующем сезоне было чуть хуже, итальянца нахваливали чуть ли не в Барсу приглашали, а тем временем команда начинала просидать, результаты ухудшились, может даже во время сменился рулевой, и сейчас с новыми идеями и со свежими силами они снова выдали прекрасный старт уже при Хюрцелере, Но на долго ли их хватит?
Ну давайте отметим кого они обыграли ......Эвертон, это не бойцы, об них каждый вытирает газон там по два три мяча они вынимают из рамы, обыграли не казистый МЮ сегодня от них лишь название осталось результаты тен Хага и клуба как у любого середняка в прошлом сезоне не смотря на победу в КА заняли 8 место......... эти две победы вообще не показатель, да отняли очки у Арсенала, думаю канониры сами споткнулись, как всегда, потеряли 2 очка на ровном месте, по этому Артета до сих пор без титула.
Да наверно справедливо тренер получил награду месяца, в прошлом сезоне Постекоглу в Тоттенхэме тоже был удостоен ее, аж три подряд взял........ каждый сезон находится тренер и команда которая выдает удачную серию игр на старте, шпоры сумели удержаться в зоне еврокубков до конца сезона, и это не смотря на потерю Кейна, интересно Брайтон где окажется?......... до этого скажем Ньюкасл и АВ тоже неплохо выстрелили....... финишировав даже в ТОП 4 на финише сезона............. да у этих команда ресурсов больше, но если пойдут травмы, а именно это выбило скажем в прошлом сезоне Ньюкасл из борьбы за европу, то чайки просто опустятся в середину таблицы, .......сегодня сороки тоже выдали хороший старт, они тоже без европы,