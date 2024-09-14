Выбили 100 из 10. Самый молодой тренер АПЛ эффективнее Гвардиолы, Артеты и Слота

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вчера, 13:22

Получил свою первую награду.

Владельцы оказались преданы своей бизнес-стратегии

Когда летом стало известно, что Роберто Де Дзерби покидает «Брайтон», такого шага от «чаек» никто не понял. Решение было крайне неоднозначное – итальянский менеджер затащил «Брайтон» в еврокубки и, несмотря на фокус на продажу молодых талантов, успешно выжимал из команды максимум. На тренера уже весной положили глаз МЮ , «Ливерпуль», «Барселона». Но боссы «чаек» надеялись сохранить Роберто – да и самому тренеру нравился проект.

Но диссонанс наступил в целеполагании. Де Дзерби был не согласен с вектором развития, который избрал клуб – менеджер хотел больше стабильности, для обеспечения которой требовал подписать ему более опытных, но не старых футболистов. Руководство «чаек», наоборот, стремилось найти неогранённые алмазы и дать им игровую практику, а также ветеранов для обучения.

Сотрудничество зашло в тупик – поэтому «Брайтон» и пошёл на такой тяжёлый и рискованный шаг.

Хюрцелер – крайне рискованная ставка, которая вызывала вопросы

Непростым тот шаг был ещё и из-за выбора альтернативы. «Брайтону» вообще было сложно бороться за тренеров – параллельно поиски вели «красные дьяволы», «Вест Хэм», «Челси» и куча зарубежных клубов. Поэтому пришлось копать глубже.

Но не настолько же! Выбрали в итоге специалиста, который вывел «Санкт-Паули» в Бундеслигу. Проблема в том, что Фабиану Хюрцелеру – всего 31 год, а «Санкт-Паули» — его первый проект как главного тренера. Менеджер справился с поставленной задачей – с другой стороны, у него недостаточно опыта на случай внештатных ситуаций. Их же в клубе, где ориентируются на молодёжь, будет предостаточно. Помимо этого, Хюрцелеру предстояло установить свой авторитет – в том числе перед ровесниками. И всё это – в чемпионате с самой высокой конкуренцией, самым плотным календарём, передовыми тренерами.

На фоне Де Дзерби, который поднял «Брайтон» на шестое место и вывел команду в Лигу Европы, Хюрцелер не убеждал и близко.

Тренер нашёл подход к футболистам

Выстраивая коммуникацию с журналистами и футбольной общественностью, Фабиан взял пример с лучших. Когда Жозе Моуриньо приходил в «Челси», он назвал себя «Special One» («Особенный»). Юрген Клопп, возглавив «Ливерпуль», сыграл на контрасте – он охарактеризовал себя как «The Normal One» («Обычный»). Характеристика, которую дал себе Хюрцелер – «Grounded One» («Приземлённый»). Он также отметил, что считает себя «другом-авторитетом».

Другая важная характеристика для описания его работы с командой – взаимодействие с возрастными игроками. Менеджер отмечает, что не боится спрашивать у них совета:

Это один из моих стилей руководства – я прислушиваюсь к опытным игрокам, потому что я тоже могу у них учиться. В конце концов, они испытали на поле больше, чем я, – я не боюсь это говорить, потому что это правда. Я могу поучиться у них и услышать их мнение, которое поможет мне подготовиться к матчу против «Манчестер Юнайтед». Там играл Дэнни Уэлбек, и, возможно, он знает больше о клубе и поведении их игроков. Было бы глупо, если бы я им не воспользовался. В конце концов, конечно, это моя работа – принимать решения и четко готовиться, чтобы иметь правильный план матча с великим соперником.

И в раздевалке на первых порах действительно воцарилось взаимопонимание и уважение.

Гроза «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»

«Брайтон» залетел в новый сезон налегке – сразу разгромил «Эвертон» Дайча, потом наказал «Манчестер Юнайтед» за невнимательность при обороне. Несмотря на то, что между матчами с МЮ и «Арсеналом» «чайкам» пришлось играть в Кубке Английской Лиги, они так и не уступили на этом отрезке.

Ещё более удивительной стала ничья с «канонирами». Всё-таки Артета сформировал прочную основу проекта, которая позволяет вот уже третий год кряду бороться за чемпионство с «Манчестер Сити». У команды есть костяк, на скамейке – топ-футболисты. И владельцы не жалеют денег на грамотное усиление.

И как раз лондонцы открыли счёт голам в матче. Только после перерыва Жоао Педро сравнял – и снова стал автором решающего для своей команды гола (против «Юнайтед» он отметился победным мячом).

Конечно, это не показатели «Ман Сити» или «Ливерпуля». У этих команд просто нет конкурентов на горизонте – никто не может претендовать на то, чтобы отобрать очки. Но у Гвардиолы и Слота ресурсы соответствующие – да и команды на принципиально иной стадии формирования. Пеп давно отладил механизм и теперь вносит только точечные изменения. Слот пришёл на фундамент, который возвёл Клопп. Значит, на качественный. Хюрцелер же латает дыры и обновляет сам костяк. Поэтому успехи «Брайтона» воспринимаются ярче – и поэтому именно Фабиан получил награду лучшему тренеру лиги в августе.

Класс познаётся в стабильности

В прошлом году «Брайтон» тоже стартовал отлично – проблемы начались позже, это надо учитывать. «Чайки» – та команда, которой лучше рвать со старта. Потому что потом на первый план выйдет глубина скамейки, опыт, класс игроков. Сейчас, на свежих ногах, нивелировать разницу проще. Так что и первые выводы об эффективности Хюрцелера стоит делать не раньше зимы.

В то же время результаты «Брайтона» пошли на спад со стартом еврокубковой кампании – к ней коллектив оказался не готов. Сейчас же не будет ни Лиги Европы, ни Лиги конференций – только чемпионат и национальные кубки. С таким графиком «Брайтону» в любом случае проще.