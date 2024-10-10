Названы 3 страны, которые могут принять матч «Аль-Насра» с иранским клубом

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сегодня, 01:04

Азиатская конфедерация футбола официально проинформировала Федерацию футбола Ирана о решении перенести из страны матч между клубами «Эстеглал» и «Аль-Наср» в рамках 3-го тура группового этапа элитного раунда Лиги чемпионов АФК.

По информации газеты Asharq Al-Awsat, АФК предоставила иранскому клубу свободу в плане выбора стадиона для проведения игры, которая должна была состояться 22 октября в Тегеране.