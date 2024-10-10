Названы 3 страны, которые могут принять матч «Аль-Насра» с иранским клубом

Азиатская конфедерация футбола официально проинформировала Федерацию футбола Ирана о решении перенести из страны матч между клубами «Эстеглал» и «Аль-Наср» в рамках 3-го тура группового этапа элитного раунда Лиги чемпионов АФК.
По информации газеты Asharq Al-Awsat, АФК предоставила иранскому клубу свободу в плане выбора стадиона для проведения игры, которая должна была состояться 22 октября в Тегеране.
Как сообщил спортивный журналист Дауд Экдари на своей странице в Сети «X», «Эстеглал» определил 3 возможные страны. Речь идёт об Омане, ОАЭ и Катаре. Основным вариантом является Дубай.