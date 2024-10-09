РФС решил не проводить в октябре товарищеский матч с Пакистаном

Сборная России не будет во время сбора в октябре играть товарищеский матч с командой Пакистана. Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза ( РФС ).

РФС продолжал обсуждать с Пакистаном возможность товарищеского матча, однако исходя из временных рамок начавшегося сбора, принял решение игру не проводить.

На октябрьском сборе команда Валерия Карпина проведёт мастер‑класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 10 октября.