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РФС решил не проводить в октябре товарищеский матч с Пакистаном

вчера, 17:17

Сборная России не будет во время сбора в октябре играть товарищеский матч с командой Пакистана. Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

РФС продолжал обсуждать с Пакистаном возможность товарищеского матча, однако исходя из временных рамок начавшегося сбора, принял решение игру не проводить.

На октябрьском сборе команда Валерия Карпина проведёт мастер‑класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 10 октября.

РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей.

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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 00:12
Кто-то ещё не согласен с тем, что надо было переходить в АФК?) Что-то давно не было новостей от рабочей группы по взаимодействию с УЕФА) Я так понял, что дальше напечатанного на коленке плана взаимодействие не пошло)
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:55
А как же Замбия-Зимбабве?
112910415
112910415
вчера в 19:44
хорошая мина при плохой игре
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 19:21
по рейтинга фифа ниже сб.Пакистана еще 13 сборных.
выбор небогатый. но есть.
2 недели пауза, конечно. многие легионеры разъехались за сборные, и все таки можно было проводит матчи РПЛ,
зачем тратить дни, пока погода позволяет играть футбол.
конечно, будут ослаблены многие команды...
youtomee
youtomee ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 18:10
Какие?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:04, ред.
Хотелось бы более внятного объяснения от РФС причин отказа от игры. Так воду замутили своей "первомайской речёвкой", что лично я ничего не понял. Сказали бы честно, что уважаемая во всём футбольном мире сборная отказывается проводить матч с нами по тем - то и тем - то причинам, и всё было бы понятно. Видимо, неудобно признаться, что нас в очередной раз послали...
А как складно придумали черти из РФС: пакистанцы, мол, спят и видят как сыграть с мощной сборной, чтобы проверить свои силы, но... для нас главнее подрастающее поколение.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 18:01
Почему до РФС доходит позже всех? Хотя, есть смутные сомнения, в части распила подъёмных для т.н. сб. пакистана...
Аксинья
Аксинья
вчера в 17:59
Валере надо с фк "Ростов" работать, и там показывать мастер-класс. А то вместе со всем ростовским тренерским штабом херней мается - пристроились на двух креслах))
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:58
Очевидно, что сборной России нужно больше времени для подготовки... к мастер-классам. Почему бы не сосредоточиться на том, что действительно важно — научить детей забивать голы, вместо того чтобы тратить силы на не самый захватывающий матч с Пакистаном?
drug01
drug01
вчера в 17:55
Что то с соперниками у нас слабо, не дают проверить наших игроков
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:43
Пакистан ещё раньше объявил о невозможности проведения матча своей сборной с нашей.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:39
Не стоило бы нашим ещё в зубах ковыряться. Не тот момент времени...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:30
Смотрите болельщикам не проиграйте , ну а детишкам можно поддаться и уступить...)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:22
Другие сборные же есть для спарринга.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:21
Ну хоть на ноябрь есть надежда в проведение матчей Сборной...)
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