РФС решил не проводить в октябре товарищеский матч с Пакистаном

Сборная России не будет во время сбора в октябре играть товарищеский матч с командой Пакистана. Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
РФС продолжал обсуждать с Пакистаном возможность товарищеского матча, однако исходя из временных рамок начавшегося сбора, принял решение игру не проводить.
На октябрьском сборе команда Валерия Карпина проведёт мастер‑класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 10 октября.
РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей.
выбор небогатый. но есть.
2 недели пауза, конечно. многие легионеры разъехались за сборные, и все таки можно было проводит матчи РПЛ,
зачем тратить дни, пока погода позволяет играть футбол.
конечно, будут ослаблены многие команды...
выбор небогатый. но есть.
2 недели пауза, конечно. многие легионеры разъехались за сборные, и все таки можно было проводит матчи РПЛ,
зачем тратить дни, пока погода позволяет играть футбол.
конечно, будут ослаблены многие команды...
А как складно придумали черти из РФС: пакистанцы, мол, спят и видят как сыграть с мощной сборной, чтобы проверить свои силы, но... для нас главнее подрастающее поколение.
А как складно придумали черти из РФС: пакистанцы, мол, спят и видят как сыграть с мощной сборной, чтобы проверить свои силы, но... для нас главнее подрастающее поколение.