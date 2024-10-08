Глава Медиалиги: «Вероятность матча со сборной России – больше 50%»

Президент Медиалиги высказался о возможном проведении матча между сборной Медиалиги и национальной командой России.

Возможен ли матч сборных России и Медиалиги? Я бы хотел, чтобы против сборной России играла сборная России по медиафутболу. Медиафутбол — это уже отдельный вид спорта, относиться к нему можно уже в таком формате. Говоря о матче со сборной, хочется собрать максимально «жирный» состав по именам, по интересу аудитории. Пока идет сезон и есть международные паузы — самое время сыграть. Мы до сих пор в стадии переговоров — конкретного «да» или «нет» мы не получили. Скорее, мы в районе сближения, чтобы скорее определиться и с датой, и с форматом.

Какова вероятность такого матча? Меньше 50% я точно не дам, поэтому — больше 50%.