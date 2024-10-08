Глава Медиалиги: «Вероятность матча со сборной России – больше 50%»

Президент Медиалиги Николай Осипов высказался о возможном проведении матча между сборной Медиалиги и национальной командой России.
Возможен ли матч сборных России и Медиалиги? Я бы хотел, чтобы против сборной России играла сборная России по медиафутболу. Медиафутбол — это уже отдельный вид спорта, относиться к нему можно уже в таком формате. Говоря о матче со сборной, хочется собрать максимально «жирный» состав по именам, по интересу аудитории. Пока идет сезон и есть международные паузы — самое время сыграть. Мы до сих пор в стадии переговоров — конкретного «да» или «нет» мы не получили. Скорее, мы в районе сближения, чтобы скорее определиться и с датой, и с форматом.
Какова вероятность такого матча? Меньше 50% я точно не дам, поэтому — больше 50%.
Зарабатывают деньги, превращают футбол российский в посмешище, и думают , что делают что-то хорошее для футбола.. Деляги от футбола в конце-концов убьют футбол в стране окончательно.
Им нужны деньги, а стране нужен футбол, и вместе это несовместимо.
Медиалига- позор России!
Зарабатывают деньги, превращают футбол российский в посмешище, и думают , что делают что-то хорошее для футбола.. Деляги от футбола в конце-концов убьют футбол в стране окончательно.
Им нужны деньги, а стране нужен футбол, и вместе это несовместимо.
Медиалига- позор России!
и не как таковой...! Всё что происходит с ней,это развлечение чиновников курирующих проект "Сборная Россия",дальше этой зоны деятельности санкции,запреты, не участие,ни в чём и никогда...!!!
и не как таковой...! Всё что происходит с ней,это развлечение чиновников курирующих проект "Сборная Россия",дальше этой зоны деятельности санкции,запреты, не участие,ни в чём и никогда...!!!
Даже Дзюба не захотел там возиться
Даже Дзюба не захотел там возиться