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Глава Медиалиги: «Вероятность матча со сборной России – больше 50%»

вчера, 19:16

Президент Медиалиги Николай Осипов высказался о возможном проведении матча между сборной Медиалиги и национальной командой России.

Возможен ли матч сборных России и Медиалиги? Я бы хотел, чтобы против сборной России играла сборная России по медиафутболу. Медиафутбол — это уже отдельный вид спорта, относиться к нему можно уже в таком формате. Говоря о матче со сборной, хочется собрать максимально «жирный» состав по именам, по интересу аудитории. Пока идет сезон и есть международные паузы — самое время сыграть. Мы до сих пор в стадии переговоров — конкретного «да» или «нет» мы не получили. Скорее, мы в районе сближения, чтобы скорее определиться и с датой, и с форматом.

Какова вероятность такого матча? Меньше 50% я точно не дам, поэтому — больше 50%.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 15:40
Наглость Медиалиги становится всё сильнее.
Зарабатывают деньги, превращают футбол российский в посмешище, и думают , что делают что-то хорошее для футбола.. Деляги от футбола в конце-концов убьют футбол в стране окончательно.
Им нужны деньги, а стране нужен футбол, и вместе это несовместимо.
Медиалига- позор России!
112910415
112910415
сегодня в 04:29
какие-то приличия всё же нужно соблюдать !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 03:59
Калёк Осипов вероятность на суперкомпьютере подсчитал. К бабке не ходи!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:01, ред.
" Нет повести печальнее на свете...". Не в то время и не в той стране жил У.Шекспир.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 23:37
Можно не играть, лучший вариант если не с кем
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 23:21
Предлагаю сборной заявиться в РПЛ)) тогда и вопросов с поиском соперников не будет
shur
shur
вчера в 22:10
..печальная история о сборной страны которая есть, а вроде бы
и не как таковой...! Всё что происходит с ней,это развлечение чиновников курирующих проект "Сборная Россия",дальше этой зоны деятельности санкции,запреты, не участие,ни в чём и никогда...!!!
lotsman
lotsman
вчера в 21:50
А что, интересно было бы посмотреть как любители огорчат Валеру.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:14
РПЛ не согласится. Велика вероятность проигрыша любителям. Позора не оберешься.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:07
Медиафутбол — это уже отдельный вид спорта! Вот и весь сказ))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:03, ред.
Это будет ещё более серьезный удар по имиджу сборной и нашего футбола нежели матчи с вьетнамцами
Даже Дзюба не захотел там возиться
Брулин
Брулин
вчера в 20:01
Сборную надо просто распустить нафиг до конца бана. Это уже какая-то плохая клоунада.
112910415
112910415
вчера в 19:50
чрезвычайно нежелательное явление
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:44
Игра на вылет должна быть...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:23
Конечно все африканские сборные "сливаются" под любым предлогом - шансы "растут как на дрожжах"
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:21
О, как интересно! Президент Медиалиги Николай Осипов говорит о возможности матча с российской сборной. Как будто мир ждал именно этого столкновения. Сборная Медиалиги, представляющая медиафутбол, явно готова к такому вызову. Но, конечно, нужно собрать максимально жирный состав. Кто бы мог подумать, что это так важно — чтобы имена на футболках были громкими. Пока идет сезон, возможно, самое время устроить событие века.
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