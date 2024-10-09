Головин назвал топ-клубы, которые интересовались им в последние годы

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин назвал источнику три топ-клуба, которые проявляли к нему интерес в последние годы.
Он точно был от «Тоттенхэма», дортмундской «Боруссии» и ПСЖ.
4 октября монегаски продлили с футболистом контракт.
Это не означает, что собирались его подписать. Топ-клубы собирают информацию о сотнях игроков, а выбирают из них только лучших.
Это не означает, что собирались его подписать. Топ-клубы собирают информацию о сотнях игроков, а выбирают из них только лучших.
в матче с Ренном Головин был один из худшим игроком.
в матче с Ренном Головин был один из худшим игроком.