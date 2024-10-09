Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

Головин назвал топ-клубы, которые интересовались им в последние годы

вчера, 21:57

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин назвал источнику три топ-клуба, которые проявляли к нему интерес в последние годы.

Он точно был от «Тоттенхэма», дортмундской «Боруссии» и ПСЖ.

4 октября монегаски продлили с футболистом контракт.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Субименди отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Ман Сити»
Вчера, 14:57
СлухиПогба может продолжить карьеру в Лиге 1
Вчера, 14:20
«Депортиво» намекнуло на трансфер Серхио Рамоса
08 октября
Перехватили цель «Ливерпуля». «Сити» нашёл замену Родри – это будет самый громкий трансфер зимой
08 октябряМаксим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии12
СлухиЗащитник «Лилля» привлёк внимание «Барселоны»
08 октября
Покидает родной клуб ради трофеев. «Ливерпулю» тяжело удержать воспитанника – его переманивает «Реал»
08 октябряМаксим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии7
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:18
интересовались в рабочем порядке
drug01
drug01
вчера в 22:51
Просто не верится в этот список????
Futurista
Futurista
вчера в 22:33
Огласите весь список)...
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:17
Проявили интерес...
Это не означает, что собирались его подписать. Топ-клубы собирают информацию о сотнях игроков, а выбирают из них только лучших.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:08
ничего серьезного значит.
в матче с Ренном Головин был один из худшим игроком.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:07
Лудогорец, Бешикташ и АПОЭЛ
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 