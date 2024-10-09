Головин назвал топ-клубы, которые интересовались им в последние годы

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вчера, 21:57

Полузащитник «Монако» и сборной России назвал источнику три топ-клуба, которые проявляли к нему интерес в последние годы.

Он точно был от «Тоттенхэма», дортмундской «Боруссии» и ПСЖ .

4 октября монегаски продлили с футболистом контракт.