Экс-спортдир «Наполи»: «У Осимхена было важное предложение»

Бывший спортивный директор «Наполи» Мауро Мелузо сообщил, что у нападающего было предложение от другого клуба летом 2023 года.

Он выразил желание больше не быть частью команды. Ещё до моего прихода в «Наполи» у него было важное предложение, но Де Лаурентис не принял его во внимание, потому что думал о благе клуба. Возможно, он сделал неправильные оценки, но он сделал это ради конкурентоспособности «Наполи».

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Это была временная операция. Они нашли решение, чтобы он не пропустил хотя бы первые несколько месяцев, а в январе будет видно.