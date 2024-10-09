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Экс-спортдир «Наполи»: «У Осимхена было важное предложение»

вчера, 23:53

Бывший спортивный директор «Наполи» Мауро Мелузо сообщил, что у нападающего Виктора Осимхена было предложение от другого клуба летом 2023 года.

Он выразил желание больше не быть частью команды. Ещё до моего прихода в «Наполи» у него было важное предложение, но Де Лаурентис не принял его во внимание, потому что думал о благе клуба. Возможно, он сделал неправильные оценки, но он сделал это ради конкурентоспособности «Наполи».

О переходе игрока на правах аренды в «Галатасарай»

Это была временная операция. Они нашли решение, чтобы он не пропустил хотя бы первые несколько месяцев, а в январе будет видно.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:36
это жизнь ... порой своими желаниями надо пренебречь
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:59
Так о каком же предложении идёт речь?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:28
В принципе можно понять обе стороны!
Sкрудж
Sкрудж ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 00:25, ред.
А как должен думать президент клуба ? Думать о хотелках всех игроков или о будущем клуба ? Есть соглашение между игроком и клубом и их надо исполнять обоим сторонам. Игроки приходят и уходят , а есть клубы которым уже и по полтора века , и если бы они думали о интересах всех игроков , пренебрегая интересами клуба , то клуба уже и не существовало , он бы обанкротился.
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 00:18
Выходит волей игрока пожертвовали ради блага клуба.
Гость
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