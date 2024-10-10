Поль Погба близок к переходу в «Марсель»

Сообщается, что Поль Погба ведет предварительные переговоры с «Марселем» о возможном переходе во время январского трансферного окна.
Полузащитник ведет переговоры с клубом Лиги 1 уже несколько недель, и сделка может быть заключена, когда Погба сможет возобновить тренировки в начале следующего года.
Это ознаменовало бы возвращение Погба во французский футбол, который станет свободным агентом после достижения соглашения о расторжении контракта с «Ювентусом».
Этот переход также приведет к тому, что Погба объединится с бывшим игроком «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом, который в июле подписал контракт с «Марселем».
Карьера Погба оказалась в подвешенном состоянии после допингового скандала, в результате которого в феврале он был дисквалифицирован на четыре года.