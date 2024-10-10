Поль Погба близок к переходу в «Марсель»

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вчера, 09:11

Сообщается, что ведет предварительные переговоры с «Марселем» о возможном переходе во время январского трансферного окна.

Полузащитник ведет переговоры с клубом Лиги 1 уже несколько недель, и сделка может быть заключена, когда Погба сможет возобновить тренировки в начале следующего года.

Это ознаменовало бы возвращение Погба во французский футбол, который станет свободным агентом после достижения соглашения о расторжении контракта с «Ювентусом».

Этот переход также приведет к тому, что Погба объединится с бывшим игроком «Манчестер Юнайтед» , который в июле подписал контракт с «Марселем».

Карьера Погба оказалась в подвешенном состоянии после допингового скандала, в результате которого в феврале он был дисквалифицирован на четыре года.