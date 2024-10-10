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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

Поль Погба близок к переходу в «Марсель»

вчера, 09:11

Сообщается, что Поль Погба ведет предварительные переговоры с «Марселем» о возможном переходе во время январского трансферного окна.

Полузащитник ведет переговоры с клубом Лиги 1 уже несколько недель, и сделка может быть заключена, когда Погба сможет возобновить тренировки в начале следующего года.

Это ознаменовало бы возвращение Погба во французский футбол, который станет свободным агентом после достижения соглашения о расторжении контракта с «Ювентусом».

Этот переход также приведет к тому, что Погба объединится с бывшим игроком «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом, который в июле подписал контракт с «Марселем».

Карьера Погба оказалась в подвешенном состоянии после допингового скандала, в результате которого в феврале он был дисквалифицирован на четыре года.

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Все комментарии
aggm2sp2ykg3
aggm2sp2ykg3
вчера в 10:01
Находятся же еще те, кто готов платить за его лечение...
84zwkz8trrtm
84zwkz8trrtm
вчера в 09:29
Марселю можно только посочувствовать в связи с этим
jfjq4kj5zv8g
jfjq4kj5zv8g
вчера в 09:12
Значит будет играть за Марсель это забавно!
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