Мората рассказал о психологических проблемах

Нападающий сборной Испании и «Милана» рассказал о своей борьбе с психологическими проблемами перед Евро-2024. Слова игрока приводит источник со ссылкой на El Partidazo de Cope.

Я думал, что не смогу снова надеть бутсы и выйти на поле. Мне очень помогли такие люди, как Диего Симеоне, Коке [капитан «Атлетико»] и Мигель Анхель Хиль [президент клуба], а также мой психиатр.

То, что вы видите по телевизору или в социальных сетях, часто не соответствует реальности и является просто картинкой, потому что это ваша работа, но часто я не мог сделать простые вещи, например, зашнуровать бутсы, и были времена, когда я уходил домой пораньше, потому что не мог говорить, и моё зрение становилось нечётким.

Я не знал, что со мной происходит, но это было очень сложно и деликатно. В этот момент ты понимаешь, что то, что тебе нравится больше всего на свете, ты ненавидишь больше всего на свете, это очень сложно.