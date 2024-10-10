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Мората рассказал о психологических проблемах

вчера, 22:59

Нападающий сборной Испании и «Милана» Альваро Мората рассказал о своей борьбе с психологическими проблемами перед Евро-2024. Слова игрока приводит источник со ссылкой на El Partidazo de Cope.

Я думал, что не смогу снова надеть бутсы и выйти на поле. Мне очень помогли такие люди, как Диего Симеоне, Коке [капитан «Атлетико»] и Мигель Анхель Хиль [президент клуба], а также мой психиатр.

То, что вы видите по телевизору или в социальных сетях, часто не соответствует реальности и является просто картинкой, потому что это ваша работа, но часто я не мог сделать простые вещи, например, зашнуровать бутсы, и были времена, когда я уходил домой пораньше, потому что не мог говорить, и моё зрение становилось нечётким.

Я не знал, что со мной происходит, но это было очень сложно и деликатно. В этот момент ты понимаешь, что то, что тебе нравится больше всего на свете, ты ненавидишь больше всего на свете, это очень сложно.

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Все комментарии
Yodr
Yodr
сегодня в 09:19
Судя по последней фразе, Мората не мог зашнуровать бутсы и четко видеть - от ненависти к футболу. Жуть с ружьем...
Dauletbek
Dauletbek ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 07:14
Человек склонен к депрессии, похоже эндогенная
Futurista
Futurista
вчера в 23:50
Ничего не понял...но очень интересно)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:03
Похоже перед Евро , да и на нём подобные проблемы были не только у Альваро...)
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