Ляпорт объяснил, почему сменил спортивное гражданство

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт рассказал о причинах смены спортивного гражданства. Изначально предполагалось, что игрок будет выступать за национальную команду Франции.
Я не мог больше ждать. Шли годы, но отношения с тренером оставались теми же. Если я хотел выступать на международной арене, мне нужно было принять это решение. Мои отношения с Дешамом были не самыми теплыми.
У нее, в то время, было много талантливых игроков. Можно было набрать легко два-три состава. Ляпорту просто не повезло потому, что выбрали не его. Отношения с тренером не являются причиной.
У нее, в то время, было много талантливых игроков. Можно было набрать легко два-три состава. Ляпорту просто не повезло потому, что выбрали не его. Отношения с тренером не являются причиной.