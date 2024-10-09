Ляпорт объяснил, почему сменил спортивное гражданство

Защитник сборной Испании рассказал о причинах смены спортивного гражданства. Изначально предполагалось, что игрок будет выступать за национальную команду Франции.

Я не мог больше ждать. Шли годы, но отношения с тренером оставались теми же. Если я хотел выступать на международной арене, мне нужно было принять это решение. Мои отношения с Дешамом были не самыми теплыми.