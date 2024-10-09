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Ляпорт объяснил, почему сменил спортивное гражданство

вчера, 08:57

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт рассказал о причинах смены спортивного гражданства. Изначально предполагалось, что игрок будет выступать за национальную команду Франции.

Я не мог больше ждать. Шли годы, но отношения с тренером оставались теми же. Если я хотел выступать на международной арене, мне нужно было принять это решение. Мои отношения с Дешамом были не самыми теплыми.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:49
Просто Ляпорт родился не с тем цветом кожи. У Франции мода на выходцев из Африки. Ляпорт хороший защитник. Не вижу причины с спортивной точки зрения, почему ему отказала Франция, также как Ле Норманну.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:48, ред.
Франция ничего не потеряла...
У нее, в то время, было много талантливых игроков. Можно было набрать легко два-три состава. Ляпорту просто не повезло потому, что выбрали не его. Отношения с тренером не являются причиной.
Вещий
Вещий
вчера в 09:36
Может и правильное решение принял.... хоть поиграет на другом уровне.
Гость
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