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Игрок «Вольфсбурга» отказался подписывать радужную футболку

вчера, 17:58

Нападающий «Вольфсбурга» Кевин Беренс не стал подписывать радужную футболку.

По информации источника, это произошло во время автограф-сессии, которую организовал отдел маркетинга в последнюю неделю сентября. Среди присутствующих игроков был и форвард, который должен был подписать специальную игровую футболку с цветами радуги.

Отмечается, что футболист несколько раз отказывался подписать футболку. По некоторой информации, он произнёс следующее:

Я не буду подписывать такое гейское дерьмо.

Это вызвало ужас у сотрудников клуба. О случившемся немедленно проинформировали спортивное руководство. Беренсу пришлось объясняться со спортивным директором Себастьяном Шиндзиелорцем. По слухам, Беренс убедительно дал понять, что у него нет отвращения к меньшинствам.

Также Кевин дал комментарий источнику, сказав:

Мои спонтанные комментарии были абсолютно неуместны. Я хотел бы извиниться за это. Эта тема явно обсуждалась внутри компании, и я прошу вас с пониманием отнестись к тому, что я не хочу давать дальнейшие комментарии по этому поводу.

Неизвестно, применил ли клуб к нему какие-либо санкции.

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