Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаТоварищеские матчи. Сборные 2024

В Пакистанской федерации футбола оценили слухи о матче со сборной России

вчера, 16:59

Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар прокомментировал слухи о проведении 11 октября товарищеского матча между национальными командами России и Пакистана.

ПФФ не отправляла никакую команду в Россию, и любая информация про возможный матч между российской и пакистанской сборной в октябре является ложной. Игра в эту паузу, как было сказано ранее, невозможна. Команда, которая едет в пятницу в Россию, — это не национальная сборная нашей страны.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Казадеи рассказал о любимом клубе детства
Вчера, 10:35
Левандовски рассказал о влиянии Щесного на команду
Вчера, 09:47
Головин прибыл в расположение сборной в стильном образе
07 октября Видео
Мойсес Кайседо: «Благодарен Мареске за право быть капитаном „Челси“»
06 октября
СлухиНеймар намерен купить остров в Бразилии
06 октября
Энрике: «Оставьте Доннарумму в покое и высказывайте всё мне»
05 октября
Сортировать
Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 20:34
Ну нет так нет, немного потеряем )
Yodr
Yodr
вчера в 18:43
Хороши как на подбор, начиная со свазиленда лидера по зараженным спидом на душу населения. Теперь эти "футболисты". Обращаясь к таким "партнерам" люди думают что это детский сад видимо.
112910415
112910415
вчера в 18:41
короче, эту группу людей надо завернуть на границе !
9jdd6ttmef7m
9jdd6ttmef7m
вчера в 18:08
Новости о сборной неуклонно стремятся к тому, что скоро звучать они будут примерно так "Говорят, к нам кто-то едет. Если удастся их хотя бы хоть как-то идентифицировать, то мы с ними точно сыграем"
баск
баск
вчера в 17:35
То есть некая команда летит-таки из Пакистана на матч в Россию, однако
в официальном Пакистане насчёт этого не в курсе..
Прикольно) РФС начинает заниматься прямым мошенничеством?
Кого ж там так размотало-то?))

Особенно учитывая, что и основная (официальная) сборная Пакистана- это муть голимая, выше её в таблице рейтингов ФИФА такие гранды мирового футбола, как Аруба, Кайманы и Восточный Тимор..))
jamqs4gg7wp6
jamqs4gg7wp6
вчера в 17:16
"Ну и ладно!" - сказали на это в РФС и под танго Вертинского "В бананово-лимонном Сингапуре" стали дальше вертеть глобус
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:16
Слухи о товарищеском матче с Россией вызвали интерес, но реакция Пакистанской федерации футбола показывает, как важно проверять факты перед распространением информации. Убедительное опровержение подтверждает, что только официальные источники могут предоставить достоверные сведения о деятельности национальной команды. Такого матча лишись, сборная этого не переживёт.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:15
Хорошо хоть предупредили - теперь будем знать - если из Пакистана границу будет пересекать группа мужчин с сеткой наполненной футбольными мячами, надо по возможности тихо , не привлекая внимания звонить куда следует...)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:11
Студентов отправили подкормиться и одеться...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 