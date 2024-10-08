В Пакистанской федерации футбола оценили слухи о матче со сборной России

Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар прокомментировал слухи о проведении 11 октября товарищеского матча между национальными командами России и Пакистана.

ПФФ не отправляла никакую команду в Россию, и любая информация про возможный матч между российской и пакистанской сборной в октябре является ложной. Игра в эту паузу, как было сказано ранее, невозможна. Команда, которая едет в пятницу в Россию, — это не национальная сборная нашей страны.