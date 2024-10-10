Ураган помешал сборной Аргентины раньше прибыть на матч отбора ЧМ-2026

Ураган Милтон внёс коррективы в планы сборной Аргентины.
Плохие погодные условия не позволили национальной команде раньше прилететь в Венесуэлу на матч отбора к ЧМ-2026. Сложности добавило также решение правительства Венесуэлы закрыть своё воздушное пространство для всех зарегистрированных в Аргентине самолётов.
«Альбиселесте» перед игрой провели тренировку в Форт-Лодердейле (США), откуда вылетели в среду днём. Однако из-за ограниченного воздушного пространства им пришлось приземлиться в Барранкилье, городе на севере Колумбии. Оттуда они направились в венесуэльский Матурин.
Не повезло Аргентине. Шансы Венесуэлы повышаются.
Не повезло Аргентине. Шансы Венесуэлы повышаются.