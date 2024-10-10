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Ураган помешал сборной Аргентины раньше прибыть на матч отбора ЧМ-2026

вчера, 19:37
ВенесуэлаЛоготип футбольный клуб Венесуэла1 : 1Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Ураган Милтон внёс коррективы в планы сборной Аргентины.

Плохие погодные условия не позволили национальной команде раньше прилететь в Венесуэлу на матч отбора к ЧМ-2026. Сложности добавило также решение правительства Венесуэлы закрыть своё воздушное пространство для всех зарегистрированных в Аргентине самолётов.

«Альбиселесте» перед игрой провели тренировку в Форт-Лодердейле (США), откуда вылетели в среду днём. Однако из-за ограниченного воздушного пространства им пришлось приземлиться в Барранкилье, городе на севере Колумбии. Оттуда они направились в венесуэльский Матурин.

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Все комментарии
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 20:12
Надо матч посмотреть, но боюсь усну, слишком поздно 23:55 на Матч Тв.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:58
Главное к началу матча не опоздали.
shlomo
shlomo
вчера в 19:42
Посмотрим.... а Аргов есть Мессеныш...
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:40
Бывает...
Не повезло Аргентине. Шансы Венесуэлы повышаются.
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