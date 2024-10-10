Ураган помешал сборной Аргентины раньше прибыть на матч отбора ЧМ-2026

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вчера, 19:37

Ураган Милтон внёс коррективы в планы сборной Аргентины.

Плохие погодные условия не позволили национальной команде раньше прилететь в Венесуэлу на матч отбора к ЧМ -2026. Сложности добавило также решение правительства Венесуэлы закрыть своё воздушное пространство для всех зарегистрированных в Аргентине самолётов.