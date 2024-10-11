Лионель Месси: «Матч с Венесуэлой был ужасен»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о матче 9-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с национальной командой Венесуэлы (1:1).
Это был отвратительный матч. Мы даже не смогли сделать два паса подряд, мяч останавливался из-за воды на поле. В таких условиях играть сложно, поле не помогло.
Отметим, что сам матч между Аргентиной и Венесуэлой был задержан на полчаса из-за состояния поля.
Сам матч закончился в ничью 1:1, на 13 минуте Николас Отаменди вывел сборную Аргентины вперед, а на 65 минуте Хосе Саломон Рондон сравнял счет.
Аргентина набрала 19 очков в девяти матчах и возглавляет турнирную таблицу отбора к ЧМ-2026. Венесуэла набрала 11 очков и поднялась на шестое место.