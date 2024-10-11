Лионель Месси: «Матч с Венесуэлой был ужасен»

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вчера, 08:27

Нападающий сборной Аргентины высказался о матче 9-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с национальной командой Венесуэлы (1:1).

Это был отвратительный матч. Мы даже не смогли сделать два паса подряд, мяч останавливался из-за воды на поле. В таких условиях играть сложно, поле не помогло.

Отметим, что сам матч между Аргентиной и Венесуэлой был задержан на полчаса из-за состояния поля.

Сам матч закончился в ничью 1:1, на 13 минуте вывел сборную Аргентины вперед, а на 65 минуте сравнял счет.