Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеОтбор ЧМ-2026. Южная Америка

Лионель Месси: «Матч с Венесуэлой был ужасен»

вчера, 08:27
ВенесуэлаЛоготип футбольный клуб Венесуэла1 : 1Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о матче 9-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с национальной командой Венесуэлы (1:1).

Это был отвратительный матч. Мы даже не смогли сделать два паса подряд, мяч останавливался из-за воды на поле. В таких условиях играть сложно, поле не помогло.

Отметим, что сам матч между Аргентиной и Венесуэлой был задержан на полчаса из-за состояния поля.

Сам матч закончился в ничью 1:1, на 13 минуте Николас Отаменди вывел сборную Аргентины вперед, а на 65 минуте Хосе Саломон Рондон сравнял счет.

Аргентина набрала 19 очков в девяти матчах и возглавляет турнирную таблицу отбора к ЧМ-2026. Венесуэла набрала 11 очков и поднялась на шестое место.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кассано сообщил о реакции Роналду на невключение в топ-10 лучших игроков
10 октября
Щесны: «Финал Лиги чемпионов стал бы идеальным завершением моей карьеры»
10 октября
Щесны — о курении: «Думаю, это не влияет на меня»
09 октября
Монтес: «Непросто смириться с тем, что наша сборная будет играть с клубом»
09 октября
Киммих рад увеличению числа матчей
09 октября
Головин высказался о возможном возвращении в чемпионат России
09 октября
Сортировать
Все комментарии
yghk95ke6ckr
yghk95ke6ckr
вчера в 15:13
Смог забить свой гол Рондон, а не маленький ..., ну в общем рифма подскажет кто
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 14:19
Водное поло.. 🤽.. Хе..
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 11:53
В спортс.ру пишут, что сотрудники стадиона сгоняли воду швабрами и граблями. При таких случаях не предусмотрены другие технические средства?
Sкрудж
Sкрудж
вчера в 11:34
Безусловно плохие погодные условия нивелирует разницу в классе . И не позволяет более техничной команде показать на что она способна . Это в принцыпе , даже не в конкретно взятом матче . Заявление некоторых пользователей сайта , что в футбол играли более 100 лет при любых погодных условиях , пусть пользователь пересядет с автомобиля на лошадь , как ранее . Старейшим футбольным клубам уже далеко за 150 лет , всё течёт , всё меняется - зрители , стадионы , телевидение , спонсоры , реклама . Нельзя сравнивать футбол середины 19 века и сейчас.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 11:01
Стареет Лео ,синдром "гелевого" включать не стоит.
112910415
112910415
вчера в 10:49
пустяки, лидерство никуда не делось !
shur
shur
вчера в 09:46, ред.
..."Ужасен"...это же не фильм ужасов посмотреть, всё в ногах и голове ваших...!!!
Yodr
Yodr ответ 311 (раскрыть)
вчера в 09:41, ред.
Отмазки - для слабаков вроде Месси. Футболу больше 100 лет, всегда играли в любых условиях, и когда снег идет на поле, и когда дождь, и когда ветер 50 метров в секунду мяч сносит.
Аргентина ползала по полю и играла позорно - КАК ОНА ИГРАЕТ ВСЕГДА.
311
311 ответ Yodr (раскрыть)
вчера в 09:31
Плохое поле играет на руку более слабой команде, так как они меньше контактируют с мячом.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:25
Матч состоится в любую погоду.)))
Yodr
Yodr
вчера в 09:16
Обе команды играли в одинаковых условиях.
амурец
амурец
вчера в 08:49
и левых пеналей не дают, как играть непонятно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:30, ред.
Это точно ,не смогли обыграть Венесуэлу !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 