Черчесов прокомментировал разгромное поражение от сборной Австрии

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал поражение в матче 3-го тура Лиги наций с национальной командой Австрии (0:4).
Когда счёт 0:4, говорить особо не о чем. Мы допустили много ошибок. Мы не реализовали свои голевые моменты, и на этом уровне такое наказывается. Интенсивность игры была очень высокой. Австрия, как всегда, сыграла очень хорошо и находится в отличной форме. Это не большое поражение, но мы должны извлечь из него правильные уроки. Несмотря на разгром, я увидел прогресс по сравнению с игрой в Словении. Мы учимся, это футбол.
Напомним, в трёх матчах под руководством Черчесова сборная Казахстана не одержала ни одной победы. В следующем матче сборная Казахстана дома сыграет со Словенией.
Ждем следующего матча,если только акмакалы не уволят джигита.
Стас, вперед к победам!!!
Ждем следующего матча,если только акмакалы не уволят джигита.
Стас, вперед к победам!!!