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Черчесов прокомментировал разгромное поражение от сборной Австрии

вчера, 08:34
АвстрияЛоготип футбольный клуб Австрия4 : 0Логотип футбольный клуб КазахстанКазахстанМатч завершен

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал поражение в матче 3-го тура Лиги наций с национальной командой Австрии (0:4).

Когда счёт 0:4, говорить особо не о чем. Мы допустили много ошибок. Мы не реализовали свои голевые моменты, и на этом уровне такое наказывается. Интенсивность игры была очень высокой. Австрия, как всегда, сыграла очень хорошо и находится в отличной форме. Это не большое поражение, но мы должны извлечь из него правильные уроки. Несмотря на разгром, я увидел прогресс по сравнению с игрой в Словении. Мы учимся, это футбол.

Напомним, в трёх матчах под руководством Черчесова сборная Казахстана не одержала ни одной победы. В следующем матче сборная Казахстана дома сыграет со Словенией.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:25
случится ли хоть одна победа, вот вопрос !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 09:45, ред.
Всё как обычно: бла-бла-бла-бла... Ничего нового, кроме важного вида и важных речей. Через пару - тройку таких матчей - почётная отставка.
hbyf75k7c2ba
hbyf75k7c2ba
вчера в 09:27
Ты про сто космос стас, ты просто кооосмос)
Dauletbek
Dauletbek ответ борька (раскрыть)
вчера в 09:27
Прогресс на лицо? 0-0, 3-0, 4-0 это больше похоже на регресс)
борька
борька
вчера в 09:16
Так держать,Стас,не поддаваться панике,все победные матчи еще впереди,прогресс налицо,реализация моментов голевых хромает на лбе ноги и на голову,но это поправимо.
Ждем следующего матча,если только акмакалы не уволят джигита.
Стас, вперед к победам!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:07
Вроде по делу всё сказал
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 09:05
Выбрал тактику игра от обороны, 2 ряда обороны, но при этом без высокого прессинга и стремлении к атаке. Не реализовали голевые моменты? А их было разве? Да, во втором тайме были некоторые выпады в сторону ворот соперника, но это от безысходности. Что касается эмоционального плана, при Адиеве у игроков горели глаза, стремились вперёд, вырывали победы на чужом поле у финнов, ирландцев, камбэк с датчанами устроили на своём поле, со словенцами боролись за путевку на Евро, установили личный рекорд сборной по количеству побед и набранным очкам. А теперь что ? Не можем забить 1 гол...Во всех 3 играх у Черчесова неправильная тактика и подход к игре. А тот факт, что назначили его главным тренером, а его не было в 2 товарищеских матчах и находился где-то вне страны и не мог запомнить имена игроков, сведетельствует о его пофигистическом отношении к работе... И это не тот человек, который собирается что-то менять в своей работе.
lotsman
lotsman
вчера в 08:44
Не получается у Черчесова, да не получится, скорее всего.
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