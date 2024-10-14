«Реал» вступает в борьбу за Флориана Вирца

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вчера, 18:17

Суперзвезда «Байера» станет одним из главных героев летнего трансферного окна 2025 года. Ожидается, что покинет чемпионов Германии в следующем году, и некоторые из крупнейших клубов Европы проявляют к нему интерес.

В АПЛ «Манчестер Сити» рассматривает его как потенциальный трансфер, поскольку им, скорее всего, понадобится замена Кевину де Брюйне.

«Бавария» планирует сделать Вирца своей главной целью. Sky Germany утверждает, что Вирц, предпочел бы перейти в мюнхенский гранд, прежде чем отправиться за границу, в то время как Kicker сообщает, что его нынешний клуб пытается заключить с ним новый контракт как минимум до 2028 года.

В Испании 21-летним игроком больше всего интересуется «Реал». Испанская пресса утверждает, что в Мадриде не форсируют переговоры, поскольку «Реал» опасается привлекать слишком много внимания к данной сделке.

Утверждается, что Вирц рассматривается как идеальная замена легенде клуба Луке Модричу, который, как ожидается, покинет клуб в конце сезона.