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«Реал» вступает в борьбу за Флориана Вирца

вчера, 18:17

Суперзвезда «Байера» станет одним из главных героев летнего трансферного окна 2025 года. Ожидается, что Флориан Вирц покинет чемпионов Германии в следующем году, и некоторые из крупнейших клубов Европы проявляют к нему интерес.

В АПЛ «Манчестер Сити» рассматривает его как потенциальный трансфер, поскольку им, скорее всего, понадобится замена Кевину де Брюйне.

«Бавария» планирует сделать Вирца своей главной целью. Sky Germany утверждает, что Вирц, предпочел бы перейти в мюнхенский гранд, прежде чем отправиться за границу, в то время как Kicker сообщает, что его нынешний клуб пытается заключить с ним новый контракт как минимум до 2028 года.

В Испании 21-летним игроком больше всего интересуется «Реал». Испанская пресса утверждает, что в Мадриде не форсируют переговоры, поскольку «Реал» опасается привлекать слишком много внимания к данной сделке.

Утверждается, что Вирц рассматривается как идеальная замена легенде клуба Луке Модричу, который, как ожидается, покинет клуб в конце сезона.

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13 октября
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:06
Выиграл это точно! А вот посмотреть как поведет за собой в следующем сезоне интересно!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:34
долгожданный для Байера чемпионат Вирц уже выиграл.
как и кубок,Суперкубок Германии, жаль не получилось с Лигой Европы и Суперкубком УЕФА..
возможно, он вместе с Хави Алонсо через год в Реал пойдет,
единственное, в чем преимущество Баварии в борьбе с Реалом за Вирца...
Бавария место в основе будет гарантирует.
а вот в Реале такого нет.
даже Модрич свое первое время в Реале не был игроком основы.
Баварию вижу фаворитом....немцы очень редко отказывают мюнхенскому клубу.
Кроос и Озил - редкий случай. но они хотели выиграть Лигу чемпионов сразу))).
а еще, Реал некогда не брал игроков с порванными крестами.
а Вирц получил такую травму, когда ему было 18 лет, и выбыл надолго.
буду только рад ошибаться, если он проведет длинную карьеру до 35-38 лет,
но есть у меня предположение, что, возможно, в 25 лет может аукнуться.
и зная об этом, Перес 100 раз подумает, отдать за немца 100 млн или лучше не стоит...
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:19
Я бы хотел посмотреть на него в Байере! В менее сильном клубе! Было бы интересно
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:51
Это не помню, но всецело тебе доверяю!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍😏😏😏😏😏😏😏
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:43
...я Роббена профессор Мориарти , за движение рук зову ,но взятие ворот
практически одинаковое,справо уход к центру , под левую и в дальнюю девятину,прелестно!!!
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 20:11
Да, он хорош.. 👍
YNWA
YNWA
вчера в 19:43
В Реал даже соваться ему не стоит!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:37
А я, больше всех любил и люблю Марио Баслера, и в Германии- он второй по полулярности, после Франца!!! А тот, голландец, что у тебя на картинке, по всем параметрам должен был стать лучшим в Европе!!! На ЧМ-2014, сыграл просто фантастично, но ЗМ дaли другому... А вообще, странно их видеть вместе, на картинке. Помнится, в Баварии, они не очень ладили, даже серьезный конфликт был...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:28
...я обожал этот "силовой и примитивный" футбол!!! Как у нас любят ярлыки не по заслугам, по русски "не по Сеньки шапка" - Суперзвезда
Байера, Кайзер Франц ...с неба усмехнулся!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:18
доверяю мнение Капрала.
Вирцу надо остаться в Бундеслиге.
или Байере, или Баварии.
SSC Napoli
SSC Napoli ответ m7wv8yqw325q (раскрыть)
вчера в 19:17
Он в Байере играет.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:15
Реал везде хочет успеть! Перец у них вездесущ))
Capral
Capral
вчера в 18:35
По своим игровым характеристикам, а главное в футбольном интеллекте, Вирц уступает- и де Брюйне, и Модричу. На фоне бельгийца и хорвата, Вирц смотрится, несколько простовато, и грубовато, со свойственной ему, немецкой футбольной идеологией... Для Бундеслиги, с её, по большей частью прямолинейным и пресказуемым футболом, Вирц подходит, подойдет ли МС и Реалу- не уверен. А вот Баварии, как мне кажется, немец подходит больше всего. Немецкий футбол знает, перестраиваться не нужно, вполне может вписаться. Единственное, что может, некоторым образом помешать- это разные стили и направления Байера, с его уклон в сторону комбинационного футбола, и Баварии- с её, более силовым, и примитивным футболом...
m7wv8yqw325q
m7wv8yqw325q
вчера в 18:23
Лучше ему в Баварии остаться
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