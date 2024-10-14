В футболе появился «новый Салах». Снайперу важно отказать клубам вроде МЮ и «Тоттенхэма»

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вчера, 16:40

В девяти играх сезона создал 15 голов.

Египтянин Мармуш – открытие из Бундеслиги

В прошлом году Омар доказал, что в «Вольфсбурге» допустили ошибку, не продлив с ним контракт. «Волков» не устраивала результативность египетского форварда. Но с нападающими так бывает, раскрываются не сразу. У Салаха максимумом в Серии А стали 15 голов за сезон. А вот в первом сезоне в АПЛ за «Ливерпуль» забил 32 мяча. Мармуша сравнивают с Мохамедом, ведь быстрый, техничный, немножко кучерявый и сильно египтянин.

Уроженец Каира недобрал футбольной школы в юности. На родине Мармуш провел несколько матчей. Успел дебютировать за клуб «Вади Дегла». Так совпало, что именно в том сезоне юного левого вингера тренировал Ахмед эль-дин Вассфи. Вы точно его знаете. Это Мидо, бывший форвард «Аякса» и «Тоттенхэма». Из египтянина получился неважный тренер. Но в талантах из нападения Ахмед разбирался. Советовал Мармуша клубам АПЛ .

Тогда никто из Англии не включился, в финал трансферного аукциона вышли «Малага», «Боруссия» из Дортмунда и «Вольфсбург». Последние выиграли в гонке, но сначала обкатали Мармуша во втором составе. Подозреваем, что у дерзкого юного египтянина было разное отношение к работе. Футболисты его породы – взрывные, резкие и техничные, редко бывают легкими в общении и обучении. «Вольфсбург» кидал парня по арендам в Германии.

Омар поиграл за «Санкт-Паули» и «Штутгарт», но не отличался высокой результативностью. Решение поставить его в атаку «Вольфсбурга» тоже не увенчалась успехом. Хотя результаты в «Айнтрахте» позволяют заявить, что «волки» потеряли бесплатно ценного игрока, никто не думал, что Мармуш так быстро разыграется. У Омара 17 голов за сезон во всех турнирах в прошлом сезоне, а также 9 мячей в 9 играх сейчас. А наверх добавил 6 голевых передач.

Омар невероятно быстрый и легкий в нападении

Мармуш значительно выше ростом, чем Салах. Играл на левом фланге атаки, работал справа. В «Айнтрахте» на старте нового сезона два нападающих – Экитике и его новый египетский друг. Оба недовольны тем, как к ним относились в бывших клубах, ПСЖ и «Вольфсбурге». Оба сумели набрать хорошую форму у тренера Топпмеллера. Дино – бывший форвард, сын известного менеджера Клауса. Того самого, что выводил «Байер» в финал Лиги чемпионов.

Наследник семьи Топпмеллер оказался талантливым наставником. Его «Айнтрахт» сейчас на третьей строчке в Бундеслиге, от «Баварии» и «Лейпцига» отстают на один пункт. «Айнтрахт» не повторит опыта «Байера» Хаби Алонсо, не станет чемпионом Германии весной следующего года. Но у Топпмеллера классная команда, которая может дома устроить камбэк против «Баварии». В недавней игре «орлы» отыгрались на 93-й минуте, забил именно Мармуш.

У Омара дубль и ассист против команды вратаря Нойера. Свежий по подходу и движениям форвард в отличной форме. Один из тех, кто сожалеет, что случился перерыв на матчи сборных, ведь у Мармуша изумительная форма. Но если отдохнет с пользой для тела, то острый ум позволит недооцененному и молодому футболисту развить успех в следующих матчах «Айнтрахта». У команды шикарная реализация моментов, но дальше будет испытание на зрелость.

Шведу Ларссону – третьему форварду «орлов», всего 20 лет. Рядом 22-летний француз Экитике, а самому опытному Мармушу всего 25 лет. Посмотрим, что они покажут в субботу против «Байера». Не исключаем любое развитие событий, ведь Хаби Алонсо встретит схему «4-4-2», но невероятно острого в атаке соперника. «Айнтрахт» смелый, как Мармуш, который во всех фазах игры показал себя в этом сезоне с лучшей стороны. Идеальный старт сезона.

Снайперу надо отказать клубам без слаженной игры

Летом Мидо советовал «Тоттенхэму» подписать Мармуша. Египтянин напомнил, что предлагал раньше бывшему клубу осуществить трансфер Салаха, но тогда его не послушали. История повторяется в случае с Омаром. Почему-то скауты ведущих клубов АПЛ посчитали, что Мармуш должен скатиться во втором сезоне после первого очень успешного. Наверное, у них были цифровые аргументы, продвинутая статистика. Но Мармуш не кажется однодневкой.

Его давно выделяли в составе сборной Египта. И хотя команда у Салаха невезучая – в 2021 году снова стали вторыми на Кубке Африки, не побеждали с 2010-го, с Мармушем и Мохамедом постараются показать себя на турнире в Марокко зимой следующего года. А пока Мармуш думает о клубных делах. «Айнтрахт» в Лиге Европы, где Омар тоже забивает. А дальше надо посвятить всего себя трансферу в большой клуб. Иногда ведь дело не в футболисте, а в окружении.

Например, в «Манчестер Юнайтед» полно игроков, которые вне команды тен Хага могли показать хороший футбол. Некоторые даже показывали. Антони никогда не был игроком за 95 млн евро, переплатили. Но за «Аякс» бразилец не действовал так безобразно, как за «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» интересуются Мармушем, но ему нужно им отказать. Надо мечтать о большем, ведь от стабильности позиции тренера в новом клубе зависит его судьба.

Форвард может заинтересовать клубы Слота и Артеты

У Мармуша есть канадский паспорт, поскольку его папа работал и жил в Северной Америке. Возможно, в семье говорят на английском языке. Омар – фанат АПЛ , мечтает перейти в один из тамошних клубов. Нападающий его формата, эдакий Агуэро, приживется в сильном английском клубе. И хотя у «Ливерпуля» впереди год больших потрясений, если уйдут Алиссон, ван Дейк и Салах, вместе с ними клуб может покинуть также Нуньес, а Мармуш его заменит.

У «Ливерпуля» на острие много лет играл Фирмино, человек из Бундеслиги. У «Арсенала» нет нападающего для работы на острие. Также Мармуш может появиться слева или справа, но ему выгодно научиться играть по всему фронту атаки. Так станет привлекательнее для тренеров, которые любят разноплановых нападающих, игнорируя людей с узким диапазоном действий. Если отнять игру головой – Омар не любит бить по мячу лбом, то он уже как «девятка».

Если Мармушу хватит сил на сезон на одном дыхании, то 25-летний египтянин обязательно окажется в одном из сильнейших клубов Европы. Речь о хитром форварде, который не боится черновой работы. Со времен успехов клубов с Фирмино и Бензема в Лиге чемпионов ценятся нападающие, которые делятся мячом и моментами, а также не ленятся пахать на команду. Мармуш прекрасно сыгрался с Экитике. Говорит, что командные результаты важнее, чем свои голы.